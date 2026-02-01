रश्मिका-विजयच्या लग्नासाठी उदयपूर सजला! सिटी पॅलेसमध्ये सुरु आहे जोरदार तयारी; Viral Video चर्चेत

दक्षिण भारतीय अभिनेत्री रश्मिका मंदान्ना हिच्या लग्नाची चर्चा मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली आहे. तिने किंवा दक्षिण भारतीय अभिनेता विजय देवरकोंडा यांनी अद्याप लग्नाची पुष्टी केलेली नाही, परंतु अहवालात सातत्याने असे म्हटले जाते की ते फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ते लग्न करणार आहेत. आता, एका सोशल मीडिया वापरकर्त्याने एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे ज्यामध्ये दावा केला आहे की रश्मिका आणि विजय २ फेब्रुवारी रोजी उदयपूरमधील सिटी पॅलेसमध्ये लग्न करणार आहेत. जिथे संपूर्ण स्थळ भव्यपणे सजवले जात जाणार आहे. परंतु, या बातमीचे सत्य अजून समोर आलेले नाही.
तान्या नावाच्या एका इन्स्टाग्राम इन्फ्लुएन्सरने एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की ‘ती उदयपूरमधील सिटी पॅलेसमध्ये उपस्थित होती, जिथे लग्नाची सजावट सुरू होती आणि ते रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या लग्नाची तयारी सुरु आहे. ती दावा करते की ती विशेष बातम्या देत आहे आणि सजावटीची प्रत्येक बारकावे दाखवत आहे. त्यात राजवाडा मोठ्या लाल पडद्यांनी आणि जमिनीवर मोठे झुंबर देखील दिसत आहेत. स्थळ एखाद्या चित्रपटाच्या सेटसारखे वाटत आहे, ज्यामध्ये अन्न आणि पेयांसाठी सोन्यासारखी भांडी सर्वत्र दिसत आहेत.’
हैदराबादमध्ये पार पडला साखरपुडा
ऑक्टोबर २०२५ मध्ये, बातमी समोर आली की रश्मिका आणि विजय यांनी हैदराबादमध्ये गुपचूप साखरपुडा केला आहे. फक्त या दोघांचे कुटुंब उपस्थित होते. रश्मिका आणि विजय यांनी “गीता गोविंदम” (२०१८) या चित्रपटात एकत्र काम केले होते, ज्यामुळे त्यांच्या डेटिंगच्या अफवा पसरल्या होत्या. त्यानंतर त्यांनी २०१९ मध्ये “डियर कॉम्रेड” मध्ये पुन्हा एकत्र काम केले. चाहत्यांना त्यांची केमिस्ट्री खूप आवडली. जरी ही बातमी अधिकृत नसली तरी चाहते असा विश्वास ठेवत आहेत की ते २०१८ पासून एकत्र आहेत.
रश्मिका आणि विजयचे आगामी चित्रपट
रश्मिका २०२५ मध्ये “छावा”, “सिकंदर”, “कुबेरा”, “थामा” आणि “द गर्लफ्रेंड” मध्ये दिसली होती. आता तिच्याकडे २०२६ मध्ये “कॉकटेल २” आणि “मैसा” या चित्रपटांमध्ये दिसणार आहे. विजयकडे “राउडी जनार्दन” आणि “राणाबाली” हे चित्रपट आहेत. आता या दोघांच्या लग्नाच्या फोटोवर चाहत्यांचे लक्ष वेधले आहे.