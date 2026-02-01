Union Budget 2026: आजपासून वाढणाऱ्या स्मार्टफोन्सच्या किंमती? काय सांगतात तज्ज्ञ, जाणून घ्या

Union Budget 2026: कुठून आणि कसे डाऊनलोड करू शकता Budget चे PDF? जाणून घ्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
भारत जगातील दुसरे सर्वात मोठे स्मार्टफोन मार्केट आहे. यामुळे लोकांच्या वाढत्या डिजिटल दैनंदिन जीवनात स्मार्टफोन ही एक गरज बनली आहे. यामुळेच जर स्मार्टफोनच्या किंमती वाढल्या तर सर्वसामान्यांच्या जीवनावर त्याचा मोठ्या प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता आहे. गेल्या 2 ते 3 वर्षांपासून अनेक भारतीय स्मार्टफोन कंपन्या स्मार्टफोन मार्केटमध्ये पदार्पण करत आहेत.
या भारतीय स्मार्टफोन कंपन्यानी चिनी स्मार्टफोन कंपन्यांचा मोठा मार्केट शेअर व्यापला आहे. याच कारणामुळे चिनी स्मार्टफोन कंपन्यांना त्यांच्या डिव्हाईसच्या किंमती कमी कराव्या लागल्या आहेत. मात्र यावर्षी स्मार्टफोनच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. यामागील कारण म्हणजे AI कंपन्यांकडून वाढत्या मागणीमुळे चिपसेट महाग होत आहेत. याव्यतिरिक्त टॅरिफ लागल्यामुळे पुरवठा साखळीच्या समस्यांचा देखील स्मार्टफोनच्या किंमतींवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज सादर केल्या जाणाऱ्या बजेटमध्ये सरकार स्मार्टफोन इंडस्ट्रीबाबत मवाळ दृष्टिकोन स्वीकारेल आणि स्मार्टफोनवरील जीएसटी दर कमी करून काही प्रमाणात दिलासा देईल, अशी अपेक्षा आहे. यामुळे ओरिजिनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर (OEMs) अत्यंत अनिश्चित पुरवठा साखळींमुळे काही प्रमाणात किंमतीतील चढउतारांचे व्यवस्थापन करण्यास सक्षम असतील. यामुळे स्मार्टफोनच्या किंमती कमी करण्यासाठी मदत मिळणार नाही.
वाढत्या किंमती काही प्रमाणात नियंत्रित केल्या जाण्याची शक्यात आहे. या निर्णयामुळे एंट्रीपासून ते मिड लेवल पर्यंतच्य ग्राहकांना 5G अनुभवात अपग्रेड करणे शक्य होईल. अधिक स्मार्टफोन्स भारतात तयार केले जात असले तरी देखील मुख्य कंपोनेंट्स अजूनही आयात केले जातात. त्यामुळे असं सांगितलं जात आहे की, बजेटमध्ये लक्ष्यित कर प्रोत्साहन आणि धोरणात्मक समर्थन या घटकांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देऊ शकते.