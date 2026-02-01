Union Budget 2026: आजपासून वाढणाऱ्या स्मार्टफोन्सच्या किंमती? काय सांगतात तज्ज्ञ, जाणून घ्या

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Union Budget 2026: आजपासून वाढणार स्मार्टफोन्सच्या किंमती? काय सांगतात तज्ज्ञ, जाणून घ्या

स्मार्टफोन्सच्या किंमतीवर बजेटचा काय परिणाम होणार आहे, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. बजेट जाहीर झाल्यानंतर स्मार्टफोन्सच्या किंमती वाढणार कि कमी होणार, या निर्णयाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 11:00 AM
  • स्मार्टफोन्सच्या किंमतीवर बजेटचा परिणाम?
  • अर्थसंकल्पात स्मार्टफोन संबंधित कोणत्या मोठ्या घोषणा?
  • वाढत्या डिजिटल दैनंदिन जीवनात स्मार्टफोन एक गरज बनली
अर्थसंकल्प 2026-27 सादर होण्यापूर्वी सर्वसामान्यांच्या मनात असलेला अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजेच स्मार्टफोनच्या किंमतीवर कसा परिणाम होणार? स्मार्टफोनच्या किंमती वाढणार की कमी होणार? आपल्यासाठी अतिशय महत्त्वाचे असलेले गॅझेट स्मार्टफोन. जर स्मार्टफोनच्या किंमती वाढल्या तर सर्वसामान्यांवर या गोष्टीचा मोठ्या प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याच कारणामुळे ग्राहक, तज्ज्ञ आणि स्मार्टफोन तयार करणाऱ्या कंपन्यांसह अनेक स्टेकहोल्डर्सना आजच्या अर्थसंकल्पाची प्रतिक्षा आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात स्मार्टफोन संबंधित कोणत्या मोठ्या घोषणा केल्या जाणार आहेत, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

भारत जगातील दुसरे सर्वात मोठे स्मार्टफोन मार्केट आहे. यामुळे लोकांच्या वाढत्या डिजिटल दैनंदिन जीवनात स्मार्टफोन ही एक गरज बनली आहे. यामुळेच जर स्मार्टफोनच्या किंमती वाढल्या तर सर्वसामान्यांच्या जीवनावर त्याचा मोठ्या प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता आहे. गेल्या 2 ते 3 वर्षांपासून अनेक भारतीय स्मार्टफोन कंपन्या स्मार्टफोन मार्केटमध्ये पदार्पण करत आहेत.

या भारतीय स्मार्टफोन कंपन्यानी चिनी स्मार्टफोन कंपन्यांचा मोठा मार्केट शेअर व्यापला आहे. याच कारणामुळे चिनी स्मार्टफोन कंपन्यांना त्यांच्या डिव्हाईसच्या किंमती कमी कराव्या लागल्या आहेत. मात्र यावर्षी स्मार्टफोनच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. यामागील कारण म्हणजे AI कंपन्यांकडून वाढत्या मागणीमुळे चिपसेट महाग होत आहेत. याव्यतिरिक्त टॅरिफ लागल्यामुळे पुरवठा साखळीच्या समस्यांचा देखील स्मार्टफोनच्या किंमतींवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज सादर केल्या जाणाऱ्या बजेटमध्ये सरकार स्मार्टफोन इंडस्ट्रीबाबत मवाळ दृष्टिकोन स्वीकारेल आणि स्मार्टफोनवरील जीएसटी दर कमी करून काही प्रमाणात दिलासा देईल, अशी अपेक्षा आहे. यामुळे ओरिजिनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर (OEMs) अत्यंत अनिश्चित पुरवठा साखळींमुळे काही प्रमाणात किंमतीतील चढउतारांचे व्यवस्थापन करण्यास सक्षम असतील. यामुळे स्मार्टफोनच्या किंमती कमी करण्यासाठी मदत मिळणार नाही.

वाढत्या किंमती काही प्रमाणात नियंत्रित केल्या जाण्याची शक्यात आहे. या निर्णयामुळे एंट्रीपासून ते मिड लेवल पर्यंतच्य ग्राहकांना 5G अनुभवात अपग्रेड करणे शक्य होईल. अधिक स्मार्टफोन्स भारतात तयार केले जात असले तरी देखील मुख्य कंपोनेंट्स अजूनही आयात केले जातात. त्यामुळे असं सांगितलं जात आहे की, बजेटमध्ये लक्ष्यित कर प्रोत्साहन आणि धोरणात्मक समर्थन या घटकांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देऊ शकते.

Web Title: Will smartphones prices increase after union budget 2026 know what experts said tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 10:46 AM

Topics:  

