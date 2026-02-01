भारतीय वंशाच्या महिला अंतराळवीर कल्पना चावला यांचा अपघाती मृत्यू; जाणून घ्या 01 फेब्रुवारीचा इतिहास

आजचा दिवस फक्त नासासाठी (Dinvishesh) नाही तर संपूर्ण विश्वासाठी एक दुःखद धक्का देणारा ठरला. भारतीय वंशाच्या पहिल्या महिला अंतराळवीर कल्पना चावला यांचा आजच्या दिवशी दुर्दैवी मृत्यू झाला. ‘कोलंबिया’ स्पेस शटल (STS-107) पृथ्वीच्या वातावरणात परतत असताना त्याचा स्फोट झाला. यामध्ये असणाऱ्या कल्पना चावला यांच्यासह ६ अन्य अंतराळवीरांचा मृत्यू झाला. अंतराळात जाणारी पहिली भारतीय वंशाची महिला असलेल्या कल्पना चावला यांचे असे अपघाती निधन झाल्याने सर्वांनी हळहळ व्यक्त केली. त्यांच्या कार्याला आणि बलिदानाला दरवर्षी आजच्या दिवशी म्हणजे १ फेब्रुवारीला अभिवादन केले.
