भारतीय वंशाच्या महिला अंतराळवीर कल्पना चावला यांचा अपघाती मृत्यू; जाणून घ्या 01 फेब्रुवारीचा इतिहास

अंतराळात जाणारी पहिली भारतीय वंशाची महिला असलेल्या कल्पना चावला यांचे अपघाती निधन झाल्याने सर्वांनी हळहळ व्यक्त केली. त्यांच्या कार्याला आणि बलिदानाला दरवर्षी आजच्या दिवशी म्हणजे १ फेब्रुवारीला अभिवादन केले.

Updated On: Feb 01, 2026 | 10:53 AM
Indian-origin female astronaut Kalpana Chawla death in Columbia space shuttle explosion 01 February

भारतीय वंशाच्या अंतराळवीर कल्पना चावला यांचा १ फेब्रुवारी रोजी कोलंबिया स्पेस शटलच्या स्फोटात मृत्यू झाला. (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

आजचा दिवस फक्त नासासाठी (Dinvishesh) नाही तर संपूर्ण विश्वासाठी एक दुःखद धक्का देणारा ठरला. भारतीय वंशाच्या पहिल्या महिला अंतराळवीर कल्पना चावला यांचा आजच्या दिवशी दुर्दैवी मृत्यू झाला. ‘कोलंबिया’ स्पेस शटल (STS-107) पृथ्वीच्या वातावरणात परतत असताना त्याचा स्फोट झाला. यामध्ये असणाऱ्या कल्पना चावला यांच्यासह ६ अन्य अंतराळवीरांचा मृत्यू झाला. अंतराळात जाणारी पहिली भारतीय वंशाची महिला असलेल्या कल्पना चावला यांचे असे अपघाती निधन झाल्याने सर्वांनी हळहळ व्यक्त केली. त्यांच्या कार्याला आणि बलिदानाला दरवर्षी आजच्या दिवशी म्हणजे १ फेब्रुवारीला अभिवादन केले.

01 फेब्रुवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1689: गणोजी शिर्के यांच्या मदतीने, मुघल सरदार शेख नजीब खान यांनी छत्रपती संभाजी महाराजांना कैद केले.
  • 1835: मॉरिशसमधील गुलामगिरीचा अंत
  • 1884: ऑक्सफर्ड इंग्रजी शब्दकोशाची पहिली आवृत्ती प्रकाशित झाली.
  • 1942: व्हॉइस ऑफ अमेरिका – हे रेडिओ केंद्र सुरु झाले.
  • 1946: हंगेरियन संसदेने नऊ शतकांच्या राजशाहीचे विसर्जन आणि प्रजासत्ताक स्थापनेला मान्यता दिली.
  • 1956: सुधी रंजन दास यांनी भारताचे 5 वे मुख्य न्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला.
  • 1964: प्र. बा. गजेंद्रगडकर यांनी भारताचे 7 वे मुख्य न्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला.
  • 1977: भारतीय तटरक्षक दलाचा स्थापना दिवस
  • 2003: अंतराळातून परतताना स्पेस शटल कोलंबियाचा स्फोट झाला, ज्यामध्ये भारतीय वंशाच्या कल्पना चावला यांच्यासह सहा अंतराळवीरांचा मृत्यू झाला.
  • 2013: द शार्ड, युरोपमधील सहाव्या क्रमांकाची सर्वात उंच इमारत, तिचे व्ह्यूइंग गॅलरी लोकांसाठी उघडले
हे देखील वाचा : ‘मायक्रो आर्ट’च्या माध्यमातून कलानगरीचे नाव जगभर पोहोचविणार: अशांत मोरे

01 फेब्रुवारी रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1864: ‘जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्व्हर’ – अमेरिकन वनस्पतीतज्ञ, शिक्षणतज्ञ, संशोधक आणि शास्त्रज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू: 5 जानेवारी 1943)
  • 1884: ‘महामहोपाध्याय सिद्धेश्वरशास्त्री विष्णू चित्राव’ – वैदिक साहित्याचे अभ्यासक यांचा जन्म. (मृत्यू: 6 जानेवारी 1984)
  • 1912: ‘राजा बढे’ – संपादक, चित्रपट अभिनेते, लेखक, नाटककार, कादंबरीकार, कथाकथनकार, गायक, कवी आणि गीतकार यांचा जन्म. (मृत्यू: 7 एप्रिल 1977)
  • 1917: ‘ए. के. हनगल’ – चित्रपट अभिनेते व स्वातंत्र्यसैनिक यांचा जन्म. (मृत्यू: 26 ऑगस्ट 2012)
  • 1927: ‘मधुकर दत्तात्रय हातकणंगलेकर’ – ज्येष्ठ समीक्षक यांचा जन्म. (मृत्यू: 26 जानेवारी 2015 )
  • 1929: ‘जयंत साळगावकर’ – ज्योतिर्भास्कर, लेखक व उद्योजक यांचा जन्म. (मृत्यू: 20 ऑगस्ट 2013)
  • 1931: ‘बोरिस येलत्सिन’ – रशियन फेडरेशनचे पहिले अध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू: 23 एप्रिल 2007)
  • 1939: ‘डॉ. कल्लाम अंजी रेड्डी’ – पद्म विभूषण, पद्मश्री, डॉ. रेड्डी प्रयोगशाळेचे संस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू : 15 मार्च 2013)
  • 1955: ‘सतपाल सिंग’ – भारतीय कुस्तीपटू आणि कुस्ती प्रशिक्षक यांचा जन्म.
  • 1956: ‘केनेट्टगी ब्रह्मानंदम’ – भारतीय अभिनेते, विनोदी कलाकार आणि दिग्दर्शक यांचा जन्म.
  • 1959: ‘सयाजी शिंदे’ – भारतीय अभिनेते यांचा जन्म.
  • 1960: ‘जॅकी श्रॉफ’ -अभिनेता यांचा जन्म.
हे देखील वाचा : ‘जेव्हा ह्युमन बॉडीच बनते कॅनव्हास!’ आज जगभरात साजरा केला जातोय शरीरावरील कलेचा जागतिक उत्सव

01 फेब्रुवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1948: ‘जतिंद्रमोहन बागची’ – भारतीय कवि आणि समीक्षक – (जन्म: 27 नोव्हेंबर 1878)
  • 1976: ‘वेर्नर हायसेनबर्ग’ – क्‍वांटम मॅकॅनिक्स मधील मूलभूत संशोधनासाठी नोबेल पारितोषिक मिळवणारे जर्मन भौतिकशास्त्रज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 5 डिसेंबर 1901)
  • 1981: ‘डोनाल्ड विल्स डग्लस सिनियर’ – डग्लस एअरक्राफ्ट कंपनी चे संस्थापक यांचे निधन. (जन्म: 6 एप्रिल 1892)
  • 1995: ‘मोतीराम गजानन रांगणेकर’ – नाटककार, चित्रपट दिग्दर्शक व पत्रकार यांचे निधन. (मृत्यू: 10 एप्रिल 1907)
  • 2003: ‘कल्पना चावला’ – भारतीय वंशाच्या अमेरिकन अंतराळवीर यांचे निधन. (जन्म: 1 जुलै 1961)
  • 2012: ‘अनिल मोहिले’ – संगीतकार व संगीत संयोजक यांचे निधन.
  • 2023: ‘परिमल डे’ – भारतीय फुटबॉलपटू – (जन्म: 4 मे 1941)

Published On: Feb 01, 2026 | 10:53 AM

