LPG संकटाचा फटका; Surat रेल्वे स्थानकावर गर्दीचा सैलाब, पोलिसांचा लाठीचार्ज

सुरतमधील उधना रेल्वे स्थानकावर एलपीजी संकट आणि उन्हाळी सुट्ट्यांमुळे प्रचंड गर्दी उसळली. यूपी-बिहारकडे जाणाऱ्या गाड्यांसाठी हजारो प्रवासी स्टेशनवर जमा झाल्याने भगदडसदृश परिस्थिती निर्माण झाली.

Updated On: Apr 19, 2026 | 03:35 PM
मध्यपूर्वेतील युद्ध आणि एलपीजी संकटाचा परिणाम भारताच्या विविध भागांमध्ये जाणवत आहे. कॉर्पोरेट इमारतींना कुलूप लावण्यास सुरुवात झाली आहे आणि दूरदूरच्या ठिकाणच्या कामगारांना पलायन करण्यास भाग पाडले जात आहे. रविवारी सुरतच्या उधना रेल्वे स्टेशनवर प्रवाशांची प्रचंड गर्दी झाली होती. उत्तर प्रदेश आणि बिहारला जाणाऱ्या गाड्यांमध्ये जागा मिळवण्यासाठी हजारो लोकांनी स्टेशनवर धाव घेतली. लाठीचार्जमुळे चेंगराचेंगरीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली.

19 एप्रिल 2026 रोजी सकाळी सुमारे ११:३० वाजता, जेव्हा प्रवासी उधना-हसनपूर ट्रेनसाठी रांगेत उभे होते, तेव्हा काही लोकांनी रांग तोडण्याचा प्रयत्न केला. परिस्थिती चिघळल्याने, जमावाला नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलीस आणि आरपीएफच्या जवानांनी लाठीचार्ज केला. सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या व्हिडिओंमध्ये प्रवासी पोलिसांच्या लाठीमारापासून वाचण्यासाठी लोखंडी सळ्यांवरून उड्या मारताना दिसत आहेत.

रेल्वे अधिकारी अनुभव सक्सेना यांच्या म्हणण्यानुसार, दुपारपर्यंत सहा गाड्यांमधून २१,००० हून अधिक प्रवाशांना रवाना करण्यात आले होते, परंतु गर्दी इतकी प्रचंड होती की सुव्यवस्था राखणे कठीण झाले. प्रवाशांना वारंवार रांगेत उभे राहण्याचे आवाहन केले जात होते, परंतु गोंधळामुळे पोलिसांना कठोर उपाययोजना करण्यास भाग पडले. स्थानकावरील या प्रचंड गर्दीचे एकमेव कारण उन्हाळी सुट्टी नाही, तर एलपीजीच्या संकटामुळे गेल्या एक-दोन महिन्यांपासून कामगारांचे स्थलांतर सातत्याने सुरू आहे. उन्हाळी सुट्ट्या आणि एलपीजीच्या संकटामुळे प्रवाशांची संख्या दुप्पट झाली असून, रेल्वेच्या प्रयत्नांवर ताण आला आहे.

रेल्वे अधिकारी अनुभव सक्सेना म्हणाले, “उन्हाळा सुरू झाला असून, आम्ही प्रवाशांसाठी विशेष गाड्याही चालवल्या आहेत. आज आतापर्यंत सहा गाड्या चालवण्यात आल्या आहेत. पहिली गाडी पहाटे १:३० वाजता उधनाहून जयनागरसाठी रवाना झाली. त्यानंतर, दुसरी गाडी सायंकाळी ५:३० वाजता उधनाहून मधुबनीसाठी रवाना झाली. आम्ही प्रवाशांच्या संख्येवर सतत लक्ष ठेवून आहोत आणि रेल्वेने संपूर्ण व्यवस्था केली आहे.”

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओबद्दल आणि प्रवाशांवर झालेल्या लाठीचार्जबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना रेल्वे अधिकारी म्हणाले, “प्रवाशांना स्टेशनवर आणले जात असताना, काही लोकांनी रेल्वे लाईन तोडण्याचा प्रयत्न केला. लोकांना सुव्यवस्था राखण्याचे आवाहन करण्यात आले; रेल्वे पूर्णपणे सज्ज आहे. परंतु काही लोकांनी रेल्वे लाईन तोडून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, त्यानंतर लाठीचार्ज करण्यात आला.” सुव्यवस्था राखणे हे आमचे काम आहे.”

रेल्वे स्थानकावर गर्दी दिसण्याची ही पहिली वेळ नाही, पण यावेळी एलपीजीचे संकटही या गर्दीला कारणीभूत ठरत आहे. गेल्या एक-दोन महिन्यांपासून प्रवासी स्थलांतर करत आहेत आणि आता उन्हाळी सुट्टी सुरू झाली आहे. या गर्दीमागे दोन कारणे आहेत. रेल्वेचे स्वतःचे दावे आहेत, पण समोर आलेल्या छायाचित्रांवरून हे स्पष्टपणे दिसून येते की, उधना रेल्वे स्थानकावरील प्रवाशांची संख्या सातत्याने वाढत आहे आणि पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागत आहे.

गॅस संकटाचा सुरतच्या विणकाम उद्योगावर मोठा परिणाम

गॅसच्या तुटवड्यामुळे सुरतच्या वस्त्रोद्योगाला मोठा फटका बसला आहे. जवळपास ३०%, म्हणजेच ३,००,००० कामगारांनी स्थलांतर केले आहे, ज्यामुळे उत्पादन दररोज ६५ दशलक्ष मीटरवरून ४५ दशलक्ष मीटरपर्यंत कमी झाले आहे. या उद्योगाला १५,००० गॅस सिलिंडरची आवश्यकता आहे, परंतु पुरवठा मंद आहे. जर परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही, तर आणखी कामगार सोडून जाण्याचा आणि तोटा वाढण्याचा धोका आहे.

Published On: Apr 19, 2026 | 03:35 PM

"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM