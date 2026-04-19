LPG Supply : 5 किलोच्या ‘छोटू’ Gas Cylinder चा क्रेझ! विक्री 17 लाखांच्या पार; केंद्राने पुरवठ्याबाबत दिली मोठी अपडेट

एका निवेदनात मंत्रालयाने नमूद केले आहे की, ३ एप्रिलपासून सरकारी तेल कंपन्यांनी विशेषतः ‘तेल विपणन कंपन्यांनी’ ६,४५० हून अधिक जनजागृती शिबिरं आयोजित केली आहेत; या शिबिरांच्या माध्यमातून ५ किलो वजनाचे ९०,००० हून अधिक सिलिंडर्स विकले गेले आहेत. हे ५ किलो वजनाचे ‘FTL’ सिलिंडर्स राज्य सरकारांना पुरवले जात आहेत, जेणेकरून OMCs च्या मदतीने संबंधित राज्य सरकारे आपल्या राज्यातील स्थलांतरित कामगारांना हे सिलिंडर्स उपलब्ध करून देऊ शकतील.
व्यावसायिक एलपीजीचा एकूण पुरवठा सुमारे ७० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे; यामध्ये परिस्थितीतील सुधारणेवर आधारित १० टक्के अतिरिक्त वाटपाचाही समावेश आहे. १७ एप्रिल रोजी ८,२१६ मेट्रिक टन व्यावसायिक एलपीजीची विक्री झाली, जी १९-किलोच्या सुमारे ४.३२ लाख सिलिंडर्सच्या सारखी आहे. शिवाय, १४ मार्चपासून आतापर्यंत एकूण १,५८,५८३ मेट्रिक टन व्यावसायिक एलपीजीची विक्री झाली आहे. या आकडेवारीमध्ये ९,२०० मेट्रिक टनांहून अधिक ‘ऑटो एलपीजी’चाही समावेश आहे.
मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, ऑटो एलपीजीच्या मागणीमध्ये एक बदल दिसून आला आहे; आता खाजगी कंपन्यांऐवजी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना अधिक पसंती दिली जात आहे. या वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर, PSU कंपन्यांच्या ऑटो एलपीजी विक्रीमध्ये ७० टक्क्यांपर्यंत वाढ नोंदवली गेली आहे. ही वाढ विशेषतः कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणा, राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल यांसारख्या राज्यांमध्ये प्रकर्षाने दिसून आली आहे.
मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, PNG विस्ताराशी संबंधित सुधारणांच्या आधारे २२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अतिरिक्त व्यावसायिक LPG वाटप केले जात आहे. शिवाय, मंत्रालयाने असेही स्पष्ट केले की, मार्च महिन्यापासून आतापर्यंत ४.७६ लाखांहून अधिक PNG जोडण्या कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत, तर ५.३३ लाखांहून अधिक नवीन ग्राहकांनी जोडणी मिळवण्यासाठी नोंदणी केली आहे. १७ एप्रिलपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, ३७,५०० हून अधिक PNG ग्राहकांनी त्यांच्या LPG जोडण्या परत केल्या आहेत; हा कल PNG ची वाढती लोकप्रियता अधोरेखित करतो.
सध्याच्या जागतिक परिस्थितीमुळे LPG च्या पुरवठ्यावर काहीसा परिणाम झाला असला तरी, सरकारने घरगुती ग्राहकांच्या गरजांना प्राधान्य दिले आहे. सरकारने हे देखील स्पष्ट केले की, कोणत्याही LPG डिस्ट्रीब्युटरला गॅसचा साठा संपण्याची परिस्थिती किंवा तुटवडा यांचा सामना करावा लागलेला नाही. १७ एप्रिलपर्यंत, LPG च्या ऑनलाइन बुकिंगचे प्रमाण सुमारे ९८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. याव्यतिरिक्त, डिलिव्हरीमध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी, ९३ टक्क्यांहून अधिक वितरणाची प्रक्रिया ‘डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड’ प्रणालीद्वारे पार पाडली जात आहे. केवळ १७ एप्रिल या एकाच दिवशी, देशभरात ५२ लाखांहून अधिक घरगुती LPG सिलिंडर्सची डिलिव्हरी करण्यात आली; ही बाब पुरवठा साखळी यंत्रणेची भक्कमता सिद्ध करते.