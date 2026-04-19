Ahilyanagar News: नेवासे नगरपंचायतीत आर्थिक घोटाळा? मुख्याधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

नेवासे नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी निखिल फराटे यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत उपनगराध्यक्षा शालिनीताई सुखधान यांच्यासह नगरसेवकांनी त्यांच्या आर्थिक गैरकारभाराची सखोल चौकशी करून तातडीने कारवाई करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली. याबाबतचे निवेदन जिल्हा सहआयुक्त नगरपालिका प्रशासन विभाग यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
मुख्याधिकारी फराटे यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून कार्यालयात वेळेवर उपस्थित राहत नसून नागरिकांच्या कामांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. फोनवर संपर्क साधल्यास ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात असल्याचे सांगितले जाते, मात्र प्रत्यक्षात तेथेही ते अनुपस्थित असल्याचे समोर आले. नगरपंचायतीतील सदस्यांनी वारंवार मागणी करूनही सभांचे इतिवृत्त व ठराव उपलब्ध करून दिले जात नसल्याचा आरोप करण्यात आला. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ तसेच २५ जानेवारी २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार ही माहिती नागरिकांसाठी खुली ठेवणे बंधनकारक असताना त्याचे उल्लंघन होत असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देतांना उपनगराध्यक्षा शालिनी सुखधान यांच्यासह जयश्री शिंदे, जितेंद्र कुडे, संभाजी धोत्रे, सागर मापारी, शहीदाबी पठाण, सोनल चव्हाण, नसरीन शेख, शोभा व्यवहारे, प्रतिभा गवळी, राजेंद्र काळे उपस्थित होते.
३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या प्रशासकीय सभेच्या इतिवृत्तामध्ये १२ विषय मंजूर झाल्याची माहिती असूनही ती अधिकृतपणे देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने संशय निर्माण झाला आहे. शहरात पाईपलाइन दुरुस्तीवर अवघ्या ७ महिन्यांत सुमारे ४० लाख रुपये खर्च झाल्याचे दाखवले जात असताना नागरिकांना पाण्यासाठी ७ दिवस प्रतीक्षा करावी लागली.
याप्रकरणी लवकरात लवकर चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करावी, अन्यथा आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनात देण्यात आला. शुक्रवारी दि. १७ एप्रिल रोजी उपनगराध्यक्ष शालिनीताई सुखधान व नगरसेवकांच्या वतीने मुख्याधिकारी फराटे यांच्या गैरकारभाराची चौकशी करून त्यांच्यावर कार्यवाहीची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली.
याशिवाय मुख्याधिका-यांकडून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकून अनधिकृत कामे करून घेतली जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. नगराध्यक्षांच्या पदग्रहण सोहळ्याच्या अनधिकृत पत्रिका प्रसारित झाल्याच्या प्रकरणातही कारवाई करण्यात आलेली नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले.