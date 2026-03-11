Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Xiaomi 17 Launched In India With 6300mah Battery And 50mp Camera Read Features And Specifications Tech News Marathi

6,300mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेरा… Xiaomi च्या नव्या स्मार्टफोनने उडवली सर्वांची झोप, फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स जाणून घ्या

Xiaomi 17 Launched: हँडसेटमध्ये लाइका-बॅक्ड 50MP चा ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. स्टँडर्ड फ्लॅगशिप स्मार्टफोनमध्ये लेटेस्ट स्नॅपड्रॅगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट देण्यात आला आहे. याची किंमत जाणून घेऊया.

Updated On: Mar 11, 2026 | 02:52 PM
  • Xiaomi 17 भारतात 12GB + 256GB आणि 12GB + 512GB या दोन व्हेरिअंटमध्ये लाँच
  • Xiaomi 17 मध्ये 6.3 इंच क्रिस्टल रेस OLED डिस्प्ले
  • स्मार्टफोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट
टेक कंपनी शाओमीने भारतात Xiaomi 17 स्मार्टफोन लाँच केला आहे. हा स्मार्टफोन कंपनीने Xiaomi 17 Ultra सोबतच लाँच केला आहे. सप्टेंबर 2025 मध्ये कंपनीने चीनमध्ये 7,000mAh बॅटरीसह हा स्मार्टफोन लाँच केला होता. त्यानंतर 6,300mAh बॅटरीसह ग्लोबल मार्केटमध्ये हा स्मार्टफोन लाँच करण्यात आला. त्यानंतर आता भारतात देखील स्मार्टफोनचे आगमन झाले आहे. भारतात लाँच करण्यात आलेल्या Xiaomi 17 स्मार्टफोनचे फीचर्स, स्पेसिफिकेशन्स आणि किंमत जाणून घेऊया.

अखेर तो क्षण आलाच! Xiaomi चा नवा फ्लॅगशिप स्मार्टफोन भारतात धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज, 16GB रॅम आणि कॅमेरा आहे जबरदस्त

Xiaomi 17 ची किंमत आणि उपलब्धता

Xiaomi 17 स्मार्टफोन भारतात 12GB + 256GB आणि 12GB + 512GB या दोन व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. या स्मार्टफोनच्या 12GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत 89,999 रुपयांपासून सुरु होते. तर 12GB + 512GB व्हेरिअंटची किंमत 99,999 रुपयांपासून सुरु होते. हे डिव्हाईस काळ्या, निळ्या आणि हिरव्या रंगात उपलब्ध आहे आणि 13 मार्च रोजी पहिल्यांदा शाओमी इंडिया वेबसाइट, अमेझॉन आणि रिटेल स्टोअर्सद्वारे विक्रीसाठी उपलब्ध होईल.  (फोटो सौजन्य – Xiaomi) 

Xiaomi 17 चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

डिस्प्ले

नुकत्याच लाँच करण्यात आलेल्या स्मार्टफोनच्या स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर, Xiaomi 17 मध्ये 6.3 इंच क्रिस्टल रेस OLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यासोबतच या स्मार्टफोनमध्ये 120Hz पर्यंत अडॅप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखील दिला आहे. या डिव्हाईसमध्ये 300Hz पर्यंत टच सँँपलिंग रेट आणि 3,500 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस देण्यात आली आहे. फोनमध्ये 12-बिट कलर डेप्थ, HDR10+ आणि डॉल्बी विजन सपोर्ट देखील दिला आहे. लो ब्लू लाइट, फ्लिकर-फ्री ऑपरेशन आणि सर्कैडियन-फ्रेंडली व्यूइंगसाठी TUV राइनलँड सर्टिफिकेशन देखील ऑफर करतो.

प्रोसेसर

या स्मार्टफोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट आहे, ज्यासोबत एड्रेनो GPU आणि क्वालकॉम AI इंजिन देखील आहे. शाओमीच्या या स्मार्टफोनमध्ये 16GB पर्यंत LPDDR5x रॅम आणि 512GB पर्यंत UFS 4.1 स्टोरेज देखील आहे. या स्मार्टफोनमध्ये कंपनीचे नवीन हायपरएआय सूट देखील आहे, जो AI राइटिंग, AI स्पीच रिकग्निशन, AI इंटरप्रेटर, AI सर्च, AI डायनामिक वॉलपेपर्स आणि गूगल जेमिनीसह सर्किल टू सर्च सारखे अनेक फीचर्स ऑफर करतो.

Xiaomi 17 चे कॅमेरा स्पेसिफिकेशन्स

फोटोग्राफीसाठी Xiaomi 17 मध्ये Summilux लेंससह Leica-ट्यून्ड ट्रिपल रियर कॅमेरा दिला आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या या लेटेस्ट डिव्हासईमध्ये 1/1.31-इंच लाइट फ्यूजन 950 सेंसर आणि ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन वाला 50-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा देण्यात आला आहे. यासोबतच या स्मार्टफोनमध्ये 60mm फोकल लेंथ आणि OIS वाला 50-मेगापिक्सेल टेलीफोटो लेंस देखील समाविष्ट आहे. फोनमध्ये 102-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला 50-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा देखील आहे. स्मार्टफोनच्या समोरील बाजूला सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी 50-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा देखील आहे. हे डिव्हाइस 30fps वर 8K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि 60fps वर 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला देखील सपोर्ट करते.

Tech Tips: मोबाईल यूजर्स सावधान! तुम्हीही स्मार्टफोनचे Bluetooth सतत ऑन ठेवता? हॅक होऊ शकते तुमचे डिव्हाईस…

बॅटरी आणि चार्जिंग सपोर्ट

याशिवाय शाओमी 17 मध्ये 100W वायर्ड हाइपरचार्ज आणि 50W वायरलेस हाइपरचार्ज सपोर्टसह 6,330mAh बॅटरी दिली आहे.

Published On: Mar 11, 2026 | 02:52 PM

