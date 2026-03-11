Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  • Mohammad Kaif Believes Sanju Samson Could Replace Suryakumar Yadav As India T20 Captain

T20 World Cupनंतर टीम इंडियात बदलाचे वारे? Suryakumar Yadavनंतर कर्णधार पदाची धूरा कोणाकडे?

भारताने ही ट्रॉफी जिंकून तिसऱ्यांदा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे आणि अशी कामगिरी करणारा तो जगातील पहिला संघ बनला आहे. या विजेतेपदाच्या विजयानंतर, भारतीय क्रिकेटमध्ये भविष्यातील प्लॅनिंग, कर्णधारपदाचा नवा चेहरा कोण चर्चा

Updated On: Mar 11, 2026 | 02:55 PM
(फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)

  • कर्णधारपदाचा नवा चेहरा कोण असेल याबाबत चर्चा सुरु
  • सूर्यानंतर हा होऊ शकतो टीम इंडियाचा Captain
  • मोहम्मद कैफमुळे नाव चर्चेत
Who Replace Suryakumar Yadav As India T20 Captain: ICC T-20 विश्वचषक 2026 जिंकून टीम इंडियाने इतिहास रचला आहे. भारताने ही ट्रॉफी जिंकून तिसऱ्यांदा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे आणि अशी कामगिरी करणारा तो जगातील पहिला संघ बनला आहे. या विजेतेपदाच्या विजयानंतर, भारतीय क्रिकेटमध्ये भविष्यातील प्लॅनिंग आणि कर्णधारपदाचा नवा चेहरा कोण असेल याबाबत चर्चा सुरु झाली आहे. टीम इंडियाच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय कर्णधारपदाच्या शर्यतीत संजू सॅमसन सर्वात मोठं नाव म्हणून उदयास येत आहे. 2026 च्या टी-२० विश्वचषकात सलग तीन अर्धशतके झळकावून भारताच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सॅमसनला आता सूर्यकुमार यादवचा उत्तराधिकारी म्हणून पाहिलं जात आहे.

सूर्यानंतर संजू सॅमसन होऊ शकतो टीम इंडियाचा Captain

टीम इंडियाला वर्ल्ड चॅम्पियन बनवल्यानंतर सूर्यकुमार यादव आता कपिल देव, महेंद्रसिंग धोनी आणि रोहित शर्मा सारख्या दिग्गजांच्या पंक्तीत सामील झाला आहे. पण 35 वर्षीय सूर्यकुमार यादव आता त्याच्या दीर्घकालीन कर्णधारपदावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकतं. 2028 च्या लॉस एंजेलिस ऑलिंपिक आणि पुढील टी-20 विश्वचषकापर्यंत सूर्या 37 वर्षांचा असेल. त्यामुळे BCCI आता नव्या एका योजनेवर काम करत आहे.

मोहम्मद कैफने संजू सॅमसनला मजबूत दावेदार म्हटलंय

माजी भारतीय क्रिकेटपटू मोहम्मद कैफने संजू सॅमसनला टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये टीम इंडियाच्या कर्णधारपदासाठी एक प्रबळ दावेदार म्हटलं आहे. कैफचा असा विश्वास आहे की संजूकडे कर्णधारासाठी आवश्यक असलेला अनुभव आहे आणि तितकी समजही आहे. संजूला दावेदार म्हणून संबोधत कैफ म्हणाला, “पुढील कर्णधार कोण असेल हे सांगणे कठीण आहे, परंतु सॅमसन हा एक मजबूत पर्याय असू शकतो. कर्णधार असा असावा ज्याने जग पाहिले आहे. गोलंदाजीत बदल करणे, परिपूर्ण प्लेइंग इलेव्हन खेळवणे आणि फॉर्ममध्ये नसलेल्या खेळाडूंना पाठिंबा देणं, कर्णधाराला माहित असते की या गोष्टी खेळाचा भाग आहेत.”

संजू सॅमसनलाही आयपीएलचा अनुभव

संजू सॅमसनच्या आयपीएलमधील अनुभवाचा उल्लेख करताना मोहम्मद कैफ म्हणाला, “मला वाटते की सॅमसन निश्चितच उमेदवार असू शकतो. जर सूर्याने कॅप्टनसी सोडली तर संजू या पदावर परफेक्ट ठरु शकतो. त्याने आयपीएलमध्ये बऱ्याच वेळेला कॅप्टनसी केली आहे. राजस्थान रॉयल्सला 2022 च्या अंतिम फेरीत नेलं आहे. तो फक्त 31 वर्षांचा आहे आणि टीम इंडियाचा पुढचा कर्णधार नक्कीच बनू शकतो.”

Published On: Mar 11, 2026 | 02:54 PM

