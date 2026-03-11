Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Harish Rana In Coma For 13 Years How Will His Wish For Death Be Fulfilled

Passive Euthnasia Case : इच्छामरण म्हणजे काय? 13 वर्षांपासून कोमात असणाऱ्या हरीश राणाची ‘मृत्यूची इच्छा’ कशी पूर्ण होणार?

 सुप्रीम कोर्टाने नुकताच एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. ३१ वर्षीय हरीश राणा १३ वर्षांपासून कोमात आहेत. त्यांना आता इच्छामरणाची परवानगी देण्यात आली आहे. इच्छामरण म्हणजे काय? 'मृत्यूची इच्छा' कशी पूर्ण होणार?

Updated On: Mar 11, 2026 | 01:20 PM
सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी (11 मार्च 2026) एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. सुप्रीम कोर्टाने दोन सदस्यीय खंडपीठाने ३१ वर्षीय हरीश राणा यांच्या कुटुंबाने दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय दिला. ज्यामध्ये जीवनदायी उपचार रद्द करण्याची परवानगी देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने दिल्लीतील एम्सला हरीश राणा यांना तात्काळ दाखल करण्याचे आणि त्यांना जीवनरक्षक शस्त्र काढून टाकण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा पुरवण्याचे निर्देश दिले.

इच्छामरण म्हणजे काय?

इच्छामरण म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचे दुःख कमी करण्यासाठी जाणूनबुजून त्याचे जीवन संपवणे . इच्छामरण ही अशी प्रक्रिया आहे ज्याद्वारे गंभीर आजाराने ग्रस्त असलेल्या व्यक्तीला पुढील वेदना टाळण्यासाठी जाणूनबुजून थांबवले जाते. हा मुद्दा जगभरात अत्यंत वादग्रस्त आहे कारण त्यात जीवन आणि मृत्यूचा प्रश्न आहे. काहीजण याला दया हत्या म्हणतात, तर काहीजण याला सन्माननीय मृत्यूचा अधिकार मानतात.

इच्छामरणाचे विविध प्रकार, ते कसे केले जाते, जगभरात त्याचा इतिहास, भारतात ते किती वेळा केले गेले आहे आणि कोणत्या देशांमध्ये ते कायदेशीर किंवा बंदी आहे याचा शोध घेऊया. ही माहिती केवळ जागरूकतेसाठी आहे आणि वैद्यकीय किंवा कायदेशीर सल्ला देत नाही.

अविश्वास ठरावावर लोकसभेत जोरदार चर्चा; राहुल गांधींनी केले ‘हे’ गंभीर आरोप

इच्छामरणाचे प्रकार कोणते आहेत?

इच्छामरण प्रामुख्याने दोन प्रकारांमध्ये विभागले गेले आहे: सक्रिय आणि निष्क्रिय.

सक्रिय इच्छामरणात, डॉक्टर रुग्णाला मारण्यासाठी थेट प्राणघातक औषध इंजेक्शन देतो.

निष्क्रिय इच्छामृत्यूमध्ये, डॉक्टर व्हेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब किंवा औषधे यासारख्या जीवन-समर्थक उपचारांना मागे घेतात, ज्यामुळे रुग्णाला त्याच्या आजारातून नैसर्गिकरित्या मृत्यू येऊ शकतो.

इतर तीन प्रकार आहेत: स्वैच्छिक, गैर-ऐच्छिक आणि अनैच्छिक. स्वैच्छिक इच्छामृत्यूमध्ये, रुग्ण त्यांची संमती देतो. गैर-ऐच्छिक इच्छामृत्यूमध्ये, जर रुग्ण बेशुद्ध असेल किंवा कोमात असेल तर कुटुंब किंवा न्यायालय निर्णय घेते. अनैच्छिक इच्छामृत्यूमध्ये, ते रुग्णाच्या इच्छेविरुद्ध केले जाते, जे कायदेशीररित्या खून मानले जाते.

डॉक्टरांच्या मदतीने आत्महत्या देखील आहे, ज्यामध्ये डॉक्टर एक प्राणघातक गोळी लिहून देतात आणि रुग्ण स्वतः ती घेतो. हे सर्व प्रकार वेगवेगळ्या देशांमध्ये वेगवेगळ्या कायद्यांनुसार चालतात.

इच्छामृत्यू कसे केले जाते? वैद्यकीय प्रक्रिया काय आहे?

इच्छामृत्यूची वैद्यकीय प्रक्रिया अत्यंत काळजीपूर्वक आणि कायदेशीर नियमांनुसार पार पाडली जाते. निष्क्रिय इच्छामृत्यूमध्ये, डॉक्टर व्हेंटिलेटर बंद करतात, कृत्रिम आहार देणे थांबवतात किंवा औषधे थांबवतात. रुग्णाचा आजाराने हळूहळू मृत्यू होतो. यामध्ये कोणतेही नवीन औषध दिले जात नाही.

सक्रिय इच्छामरणामध्ये प्रथम पेंटोबार्बिटल सारखे शामक औषध दिले जाते, त्यानंतर हृदय आणि श्वासोच्छ्वास थांबवण्यासाठी स्नायू शिथिल करणारे इंजेक्शन दिले जाते. संपूर्ण प्रक्रिया ५-१० मिनिटांत पूर्ण होते आणि रुग्णाला वेदना होत नाहीत.

डॉक्टरांच्या मदतीने आत्महत्येत, डॉक्टर एक प्राणघातक गोळी लिहून देतात. रुग्ण घरी गोळी घेतो. औषध सुरुवातीला बेशुद्ध होण्यास प्रवृत्त करते आणि त्यानंतर काही तासांत मृत्यू होतो. प्रत्येक देशात या प्रक्रियेचे काटेकोरपणे निरीक्षण केले जाते – अनेक डॉक्टरांची टीम, मानसोपचारतज्ज्ञांची तपासणी आणि लेखी संमती आवश्यक असते.

जगात इच्छामरणाचा इतिहास काय आहे?

इच्छामरणाची कल्पना खूप जुनी आहे. प्राचीन ग्रीस आणि रोममध्ये, लोक हेमलॉक नावाचे विष श्वासाने घेऊन वेदनारहित मृत्यू निवडत असत. सॉक्रेटिस आणि प्लेटो सारख्या तत्वज्ञानींनी देखील कधीकधी याचा पुरस्कार केला. मध्ययुगात, ख्रिश्चन धर्मात ते पाप मानले जात असे कारण खून प्रतिबंधित आहे. आधुनिक इतिहासाची सुरुवात १९ व्या शतकात झाली जेव्हा डॉक्टरांनी वेदनाशामक औषधांनी मृत्यू कमी करण्याच्या शक्यतेवर चर्चा केली.

१९३५ मध्ये ब्रिटनमध्ये व्हॉलंटरी युथेनेशिया सोसायटीची स्थापना करण्यात आली. तथापि, १९३० आणि १९४० च्या दशकात नाझी जर्मनीमध्ये अपंग आणि वृद्धांना मारण्यासाठी याचा गैरवापर करण्यात आला, ज्यामुळे जगभरात नकारात्मक प्रतिमा निर्माण झाली. १९९७ मध्ये, अमेरिकेच्या ओरेगॉन राज्यात पहिल्यांदाच डॉक्टरांच्या मदतीने आत्महत्या कायदेशीर करण्यात आली.

२००२ मध्ये, नेदरलँड्स आणि बेल्जियमने सक्रिय युथेनेशियाला कायदेशीर मान्यता दिली. त्यानंतर, अनेक देशांनी ते स्वीकारले. आज, वैद्यकीय तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे आणि वृद्ध लोकसंख्येमुळे हा मुद्दा अधिक प्रकर्षाने वाढत आहे.

भारतात इच्छामरण: कायदेशीर स्थिती आणि ते किती वेळा मंजूर केले गेले आहे?

भारतात सक्रिय इच्छामरण पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे आणि ते खून मानले जाते. २०११ च्या अरुणा शानबाग खटल्यानंतर आणि २०१८ च्या कॉमन कॉज खटल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निष्क्रिय इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता दिली. रुग्ण एक जिवंत इच्छापत्र तयार करू शकतात, जर ते कोमात गेले तर व्हेंटिलेटर बंद करावे अशी लेखी इच्छा.

प्रत्येक बाबतीत वैद्यकीय मंडळ आणि न्यायालयाची मान्यता आवश्यक आहे. आतापर्यंत, भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाने औपचारिकरित्या मंजूर केलेल्या इच्छामरणाच्या प्रकरणांची संख्या शून्य किंवा खूपच कमी आहे. भूतकाळात अनेक याचिका दाखल केल्या गेल्या आहेत, परंतु बहुतेक फेटाळल्या गेल्या आहेत किंवा प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही.

खरं तर, रुग्णालये अनेकदा खाजगीरित्या जीवनरक्षक उपचार रोखतात, परंतु कायदेशीर नोंदींमध्ये हे गणले जात नाही. भारतात सक्रिय इच्छामरणाची मागणी सुरूच आहे, परंतु कायदा बदललेला नाही.

कोणते देश इच्छामरण कायदेशीर करतील आणि कुठे त्यावर बंदी आहे?

ज्या देशांमध्ये २०२६ पर्यंत सक्रिय इच्छामरण कायदेशीर होईल त्यात नेदरलँड्स, बेल्जियम, लक्झेंबर्ग, स्पेन, कॅनडा, कोलंबिया, इक्वेडोर, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियाची सर्व राज्ये समाविष्ट आहेत. पोर्तुगाल आणि उरुग्वेने कायदे पारित केले आहेत परंतु अद्याप त्यांची पूर्णपणे अंमलबजावणी झालेली नाही. या देशांमध्ये कठोर अटी आहेत: रुग्णाला असह्य वेदना असणे आवश्यक आहे, रोग असाध्य असणे आवश्यक आहे आणि अनेक डॉक्टरांनी मान्यता दिली पाहिजे.

स्वित्झर्लंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया आणि अनेक अमेरिकन राज्यांमध्ये (जसे की ओरेगॉन आणि कॅलिफोर्निया) डॉक्टरांच्या मदतीने आत्महत्या कायदेशीर आहे. बहुतेक देशांमध्ये इच्छामरण प्रतिबंधित आहे. भारत, ब्रिटन, फ्रान्स, जपान, रशिया, चीन आणि बहुतेक मुस्लिम देशांमध्ये सक्रिय इच्छामरण बेकायदेशीर आहे. काही प्रकरणांमध्ये केवळ निष्क्रिय इच्छामरणाला परवानगी आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, वेदना कमी करण्याची क्षमता आणि गैरवापराच्या जोखमीमुळे हा मुद्दा वादाचा विषय राहिला आहे.

इंधन टंचाईचे सावट गडद! पंतप्रधानांनी बोलावली तातडीची बैठक; परराष्ट्र आणि पेट्रोलियम मंत्र्यांसोबत खलबते

Published On: Mar 11, 2026 | 01:20 PM

