Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Fort Trails, Unveiling the Hidden History: समुद्राच्यामध्ये कणखर असा ‘अर्नाळा’! विरारमधील प्रसिद्ध जलदुर्ग, जाणून घ्या इतिहास

अर्नाळा किल्ला हा पालघर जिल्ह्यातील विरारजवळ अरबी समुद्रातील अर्नाळा बेटावर वसलेला प्रसिद्ध जलदुर्ग आहे. सोळाव्या शतकात पोर्तुगीजांनी समुद्रमार्गावरील व्यापार आणि संरक्षणासाठी हा किल्ला मजबूत बांधला.

Updated On: Mar 11, 2026 | 02:52 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

अर्नाळा किल्ला हा पालघर जिल्ह्यातील विरारजवळ अरबी समुद्रात वसलेला एक प्रसिद्ध जलदुर्ग आहे. हा किल्ला अर्नाळा बेटावर बांधलेला असल्यामुळे त्याला “अर्नाळा जलदुर्ग” असेही म्हटले जाते. इतिहास, वास्तुकला आणि निसर्ग यांचा सुंदर संगम या किल्ल्यात पाहायला मिळतो. त्यामुळे अर्नाळा किल्ला हा पालघर जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या पर्यटन स्थळांपैकी एक मानला जातो. अर्नाळा किल्ल्याचा इतिहास खूप प्राचीन आहे. काही इतिहासकारांच्या मते या ठिकाणी सुरुवातीला स्थानिक राजांनी लहानसा किल्ला बांधला होता. पुढे सोळाव्या शतकात पोर्तुगीजांनी या ठिकाणाचे सामरिक महत्त्व ओळखून येथे भक्कम किल्ला बांधला. समुद्रमार्गे येणाऱ्या व्यापार आणि जहाजांवर लक्ष ठेवण्यासाठी हा किल्ला पोर्तुगीजांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा होता.

Fort Trails, Unveiling the Hidden History: पोर्तुगीजांच्या वास्तुकलेने नटलेला, मराठ्यांच्या इतिहासाने रंगलेला ‘अशेरी किल्ला’

मराठा साम्राज्याच्या काळात या किल्ल्यावर अनेक लढाया झाल्या. अखेर इ.स. 1739 मध्ये मराठा साम्राज्याचे सेनापती चिमाजी अप्पा यांनी पोर्तुगीजांवर विजय मिळवून अर्नाळा किल्ला जिंकला. त्यानंतर हा किल्ला मराठा साम्राज्याच्या ताब्यात आला. मराठ्यांनी किल्ल्याची दुरुस्ती करून त्याचे संरक्षण अधिक मजबूत केले. पुढे ब्रिटिशांच्या काळात या किल्ल्याचे महत्त्व कमी झाले. अर्नाळा किल्ल्याची रचना खूप भक्कम आणि आकर्षक आहे. किल्ल्याला मजबूत दगडी भिंती आणि अनेक बुरुज आहेत. किल्ल्याचा आकार साधारण चौकोनी असून त्याच्या चारही बाजूंना तटबंदी बांधलेली आहे. किल्ल्यात प्रवेश करण्यासाठी मुख्य दरवाजा आहे. या दरवाज्यावर कोरलेली शिल्पे आणि वास्तुशैली पोर्तुगीज काळाची आठवण करून देतात. किल्ल्याच्या आत अनेक प्राचीन वास्तूंचे अवशेष दिसतात.

किल्ल्याच्या परिसरात काही मंदिरेही आहेत. त्यामध्ये विशेषतः भवानी माता मंदिर आणि शंकर मंदिर प्रसिद्ध आहेत. या मंदिरांमुळे किल्ल्याला धार्मिक महत्त्वही प्राप्त झाले आहे. किल्ल्यात पाण्याची टाकी आणि तलाव देखील आहेत. पूर्वी या टाक्यांमधील पाणी किल्ल्यातील सैनिक आणि रहिवाशांच्या वापरासाठी साठवले जात असे. अर्नाळा किल्ल्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे समुद्रातील स्थान. किल्ला अर्नाळा समुद्रकिनाऱ्यापासून थोड्या अंतरावर असलेल्या बेटावर आहे. त्यामुळे किल्ल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बोटीचा वापर करावा लागतो. समुद्रातून बोटीने किल्ल्याकडे जाताना निसर्गाचे अतिशय सुंदर दृश्य दिसते. हिरवेगार झाडे, समुद्राच्या लाटा आणि किल्ल्याची भव्य रचना यामुळे हा प्रवास अधिक आकर्षक बनतो.

आज अर्नाळा किल्ला हा पर्यटकांसाठी एक लोकप्रिय ठिकाण बनला आहे. अनेक इतिहासप्रेमी, ट्रेकर्स आणि पर्यटक येथे भेट देतात. किल्ल्यावरून समुद्र आणि आसपासचा परिसर अतिशय सुंदर दिसतो. विशेषतः सूर्यास्ताच्या वेळी येथील दृश्य अत्यंत मनमोहक असते. त्यामुळे अनेक छायाचित्रकार आणि पर्यटक येथे फोटो काढण्यासाठी येतात. अर्नाळा किल्ला केवळ पर्यटनासाठीच नाही तर ऐतिहासिक अभ्यासासाठीही महत्त्वाचा आहे. या किल्ल्याच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील मराठा आणि पोर्तुगीज इतिहासाची माहिती मिळते. किल्ल्याच्या भिंती, दरवाजे आणि अवशेष आजही त्या काळातील युद्ध आणि संस्कृतीची साक्ष देतात.

Women Judges Day: कोर्टातील ‘ती’ची झेप! 10 मार्चला साजरा केला जातोय महिला न्यायाधीशांच्या सन्मानाचा ऐतिहासिक दिवस

आजही अर्नाळा किल्ला महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक वारशाचा एक महत्त्वाचा भाग मानला जातो. स्थानिक प्रशासन आणि इतिहासप्रेमी लोक या किल्ल्याचे संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. भविष्यात हा किल्ला अधिक विकसित करून पर्यटनासाठी आकर्षण केंद्र बनवण्याची योजना देखील केली जात आहे. एकूणच पाहता, अर्नाळा किल्ला हा इतिहास, वास्तुकला आणि निसर्ग यांचा सुंदर संगम आहे. त्यामुळे पालघर जिल्ह्याला भेट देणाऱ्या प्रत्येकाने या ऐतिहासिक किल्ल्याला नक्की भेट द्यावी.

Web Title: Fort trails unveiling the hidden history of arnala fort

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 02:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Fort Trails, Unveiling the Hidden History: पोर्तुगीजांच्या वास्तुकलेने नटलेला, मराठ्यांच्या इतिहासाने रंगलेला ‘अशेरी किल्ला’
1

Fort Trails, Unveiling the Hidden History: पोर्तुगीजांच्या वास्तुकलेने नटलेला, मराठ्यांच्या इतिहासाने रंगलेला ‘अशेरी किल्ला’

Palghar Accident: पालघरजवळ धावत्या ट्रकला आग; ड्रायव्हरचा केबिनमध्येच होरपळून मृत्यू, क्लिनर गंभीर
2

Palghar Accident: पालघरजवळ धावत्या ट्रकला आग; ड्रायव्हरचा केबिनमध्येच होरपळून मृत्यू, क्लिनर गंभीर

भाजपमधील अंतर्गत गटबाजी चव्हाट्यावर; आमदार स्नेहा दुबे यांना पक्ष कार्यालयाच्या उद्घाटनामध्ये डावलले
3

भाजपमधील अंतर्गत गटबाजी चव्हाट्यावर; आमदार स्नेहा दुबे यांना पक्ष कार्यालयाच्या उद्घाटनामध्ये डावलले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Fort Trails, Unveiling the Hidden History: समुद्राच्यामध्ये कणखर असा ‘अर्नाळा’! विरारमधील प्रसिद्ध जलदुर्ग, जाणून घ्या इतिहास

Fort Trails, Unveiling the Hidden History: समुद्राच्यामध्ये कणखर असा ‘अर्नाळा’! विरारमधील प्रसिद्ध जलदुर्ग, जाणून घ्या इतिहास

Mar 11, 2026 | 02:52 PM
आंबा, काजू नुकसानग्रस्तांना नैसर्गिक आपत्ती घोषित करा; राजू शेट्टींची मागणी

आंबा, काजू नुकसानग्रस्तांना नैसर्गिक आपत्ती घोषित करा; राजू शेट्टींची मागणी

Mar 11, 2026 | 02:47 PM
वर्षभरात पीक नुकसानीच्या ३ हजार घटना! वन्यप्राणी हल्ले; अनुदान वितरणात वडसा वनविभाग अव्वल

वर्षभरात पीक नुकसानीच्या ३ हजार घटना! वन्यप्राणी हल्ले; अनुदान वितरणात वडसा वनविभाग अव्वल

Mar 11, 2026 | 02:45 PM
Bhandara Crime: भंडाऱ्यात संतापाचा उद्रेक! विद्यार्थिनींना दाखवेले अश्लील व्हिडिओ; संतप्त महिलांनी शिक्षकाला चपलेने मारले

Bhandara Crime: भंडाऱ्यात संतापाचा उद्रेक! विद्यार्थिनींना दाखवेले अश्लील व्हिडिओ; संतप्त महिलांनी शिक्षकाला चपलेने मारले

Mar 11, 2026 | 02:42 PM
शौचालय कुलूपबंद! सातारा जिल्हा परिषद इमारतीमध्ये प्रकार, भाजप नेत्यांनी दिले निवेदन

शौचालय कुलूपबंद! सातारा जिल्हा परिषद इमारतीमध्ये प्रकार, भाजप नेत्यांनी दिले निवेदन

Mar 11, 2026 | 02:31 PM
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रीमध्ये कोणत्या दिवशी कोणता रंग परिधान करावा, जाणून घ्या यादी

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रीमध्ये कोणत्या दिवशी कोणता रंग परिधान करावा, जाणून घ्या यादी

Mar 11, 2026 | 02:30 PM
काय म्हणावं याला! आधी बेसनमध्ये घोळली मग तेलात टाकून तळली; सिगारेटचा भलताच प्रयोग, VIDEO VIRAL

काय म्हणावं याला! आधी बेसनमध्ये घोळली मग तेलात टाकून तळली; सिगारेटचा भलताच प्रयोग, VIDEO VIRAL

Mar 11, 2026 | 02:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM
Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Mar 10, 2026 | 07:37 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM