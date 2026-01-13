Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

10 Minute Delivery Banned: सरकारचा मोठा निर्णय! स्विगी-झोमॅटोची 10 मिनिटांत ‘डिलिव्हरी’ आता इतिहासजमा

डिलिव्हरी कामगारांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. कामगार मंत्रालयाने १० मिनिटांच्या डिलिव्हरीवर बंदी घातली आहे. या संदर्भात विभागाने स्विगी आणि झोमॅटोशीही चर्चा केली आहे.

Updated On: Jan 13, 2026 | 02:51 PM
10 Minute Delivery Banned: सरकारचा मोठा निर्णय! स्विगी-झोमॅटोची 10 मिनिटांत 'डिलिव्हरी' आता इतिहासजमा

  • गिग कामगारांच्या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
  • 10 मिनिटांत होणारी डिलिव्हरी झाली बंद
  • सरकारचा स्विगी-झोमॅटोला मोठा फटका
 

10 Minute Delivery Banned: डिलिव्हरी कामगारांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. कामगार मंत्रालयाने १० मिनिटांच्या डिलिव्हरीवर बंदी घातली आहे. या संदर्भात विभागाने देशातील आघाडीच्या ऑनलाइन डिलिव्हरी कंपन्यांशी, म्हणजेच स्विगी आणि झोमॅटोशीही चर्चा केली आहे. ऑनलाइन वस्तू आता १० मिनिटांच्या आत उपलब्ध होणार नाहीत, असा सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांनी या संदर्भात ब्लिंकिट, झेप्टो, स्विगी आणि झोमॅटोच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आणि डिलिव्हरी वेळेची मर्यादा काढून टाकण्याची विनंती केली. सर्व कंपन्यांनी सरकारला आश्वासन दिले की ते त्यांच्या ब्रँड जाहिराती आणि सोशल मीडियावरून डिलिव्हरी वेळेची मर्यादा काढून टाकतील. यानंतर, ब्लिंकिटने त्यांच्या सर्व ब्रँडमधून १० मिनिटांची डिलिव्हरी सुविधा काढून टाकली आहे.

२५ आणि ३१ डिसेंबर रोजी देशभरातील गिग कामगारांनी केलेल्या मोठ्या संपामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल चर्चा सुरू झाली. सरकारने आता या समस्येवर उपाय म्हणून एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. १० मिनिटांच्या डिलिव्हरी डेडलाइनमुळे, डिलिव्हरी पार्टनर्सकडून वस्तू लवकर पोहोचवण्यासाठी घाई केली जाते आणि अपघात होतात अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. पण आता असे होणार नाही.

गिग कामगारांच्या सुरक्षेसाठी निर्णय काय आहे?

वारंवार हस्तक्षेप केल्यानंतर, केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी प्रमुख डिलिव्हरी एग्रीगेटर्सना अनिवार्य १० मिनिटांची डिलिव्हरी डेडलाइन काढून टाकण्यास पटवून दिले आहे. डिलिव्हरी टाइमलाइनबाबतच्या चिंता दूर करण्यासाठी ब्लिंकिट, झेप्टो, झोमॅटो आणि स्विगी सारख्या प्रमुख प्लॅटफॉर्मसोबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. ब्लिंकिटने आधीच हे निर्देश लागू केले आहेत आणि त्यांच्या ब्रँडिंगमधून १० मिनिटांच्या डिलिव्हरीचे वचन काढून टाकले आहे.

  • येत्या काही दिवसांत इतर अ‍ॅग्रीगेटर्सकडूनही असेच अनुसरण करण्याची अपेक्षा आहे.
  • गिग कामगारांसाठी अधिक सुरक्षितता, सुरक्षा आणि चांगल्या कामाच्या परिस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी या हालचालीचा उद्देश आहे.
  • या बदलाचा एक भाग म्हणून, ब्लिंकिटने त्यांचे ब्रँड मेसेजिंग अपडेट केले आहे.
  • कंपनीची मुख्य टॅगलाइन “१० मिनिटांत १०,००० हून अधिक उत्पादने वितरित” वरून “३०,००० हून अधिक उत्पादने तुमच्या दाराशी वितरित” अशी बदलण्यात आली आहे.

Published On: Jan 13, 2026 | 02:44 PM

