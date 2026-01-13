Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • India »
  • Parliamentary Holiday On February 1st Has Been Cancelled The Budget Will Be Presented On Sunday

Union Budget 2026 : 1 फेब्रुवारीची संसदेची सुटी रद्द; बजेट रविवारीच, परंपरा कायम

संसदेचे कामकाज आपल्या परंपरेनुसारच चालेल. संसदेचे मुख्य काम जनहितासाठी कार्य करणे हे आहे. जनहित आणि देशहिताचे कोणतेही काम असेल, तर संसदेची सुटी देखील रद्द केली जाते.

Updated On: Jan 13, 2026 | 08:48 AM
1 फेब्रुवारीची संसदेची सुटी रद्द; बजेट रविवारीच, परंपरा कायम

1 फेब्रुवारीची संसदेची सुटी रद्द; बजेट रविवारीच, परंपरा कायम (OM Birla)

Follow Us:
Follow Us:

नवी दिल्ली : देशाचा अर्थसंकल्प लवकरच सादर केला जाणार आहे. देशात अनेक वर्षांपासून एक फेब्रुवारीलाच अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे. मात्र, यावेळी 1 फेब्रुवारीला रविवार असल्याने अर्थसंकल्पाच्या तारखेबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली होती. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी आता हा संभ्रम दूर केला आहे.

राष्ट्रकुल देशांच्या स्पीकरच्या बैठकीबाबत आयोजित पत्रपरिषदेत माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, रविवार १ फेब्रुवारी रोजीच अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. त्या दिवशी कोणतीही सुट्टी नसेल. सर्व खासदारांना १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्पासाठी उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यापूर्वी सरकारने जाहीर केले होते की, संसदेचे अधिवेशन जानेवारीपासून दोन टप्प्यात सुरू होईल. पहिला टप्पा २८ जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी आणि दुसरा टप्पा ९ मार्च ते २ एप्रिलपर्यंत चालेल.

हेदेखील वाचा : Union Budget 2026: ‘मेक इन इंडिया 2.0’ने भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याचा केला रोडमॅप

दरम्यान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्पष्ट केले की, संसदेचे कामकाज आपल्या परंपरेनुसारच चालेल. संसदेचे मुख्य काम जनहितासाठी कार्य करणे हे आहे. जनहित आणि देशहिताचे कोणतेही काम असेल, तर संसदेची सुटी देखील रद्द केली जाते.

अर्थसंकल्प सादर करणे महत्त्वाचे काम

अर्थसंकल्प सादर करणे हे देखील असेच एक महत्त्वाचे काम आहे. ओम बिर्ला यांच्या या घोषणेनंतर आता हे निश्चित झाले आहे की, संसद रविवारी अर्थसंकल्प सादर करून एक नवा इतिहास रचणार आहे. या दिवशी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आपला नववा अर्थसंकल्प सादर करतील.

केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या दृष्टीने तयारी सुरु

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये ‘मेक इन इंडिया २.०’ द्वारे भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्यासाठी एक  रोडमॅप सादर केला आहे. अर्थमंत्र्यांनी २३००० कोटी रुपयांच्या नवीन प्रोत्साहन पॅकेजची घोषणा केली, ज्यामुळे चीन आणि इतर देशांवरील आयात अवलंबित्व कमी करण्यासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (PLI) योजनेची व्याप्ती वाढली. या धोरणात्मक उपक्रमाचे प्राथमिक उद्दिष्ट सेमीकंडक्टर, ऑटो कंपोनेंट्स आणि कॅपिटल गुड्स यासारख्या उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील देशांतर्गत उत्पादन मजबूत करणे आहे. या दूरदर्शी सरकारी उपक्रमामुळे केवळ स्वदेशी उद्योगांना पुनरुज्जीवित केले जाणार नाही तर लाखो प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

Web Title: Parliamentary holiday on february 1st has been cancelled the budget will be presented on sunday

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 13, 2026 | 08:48 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BJP National President : भाजपचे नेतृत्व आता बिहारकडे? राष्ट्रीय अध्यक्ष पदासाठी नितीन नवीन दाखल करणार अर्ज
1

BJP National President : भाजपचे नेतृत्व आता बिहारकडे? राष्ट्रीय अध्यक्ष पदासाठी नितीन नवीन दाखल करणार अर्ज

Delhi Bagdogra Flight Bomb : दिल्ली-बागडोगरा विमानात बॉम्ब..! वॉशरुममध्ये सापडली चिठ्ठी अन् करावे लागले Emergency Landing
2

Delhi Bagdogra Flight Bomb : दिल्ली-बागडोगरा विमानात बॉम्ब..! वॉशरुममध्ये सापडली चिठ्ठी अन् करावे लागले Emergency Landing

हाय अलर्ट! Republic Day वर दहशतवादी हल्ल्याचे सावट; खलीस्तानी अन्… , राजधानीत चोख बंदोबस्त
3

हाय अलर्ट! Republic Day वर दहशतवादी हल्ल्याचे सावट; खलीस्तानी अन्… , राजधानीत चोख बंदोबस्त

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

Jan 22, 2026 | 05:30 AM
Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Jan 22, 2026 | 04:15 AM
कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

Jan 22, 2026 | 02:35 AM
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM