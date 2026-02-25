याला म्हणतात रॉयल डिलिव्हरी! पाठीवर ब्लिंकिंटची बॅग अन् घोड्यावर बसून ताऊ करू लागले डिलिव्हरी; मजेदार Video Viral

निसर्गालाच बनवले कॅनव्हस… तरुणीने झाडावर साकारली प्रेमानंद महाराजांची हुबेहूब प्रतिकृती; अद्भुत Video Viral
काय घडलं व्हिडिओत?
आजकाल ऑनलाइन वस्तू ऑर्डर करणे खूप सामान्य झाले आहे आणि तुम्ही स्वतःही अनेक गोष्टी ऑनलाइन ऑर्डर कराल. तुम्हाला रस्त्यावर डिलिव्हरी करणारे लोक दिसतील, पण तुम्हाला ते सर्व बाईकवर दिसतील. पण तुम्ही कधी घोड्यावरून डिलिव्हरी करताना कधी पाहिले आहे का? जर नसेल, तर आज तुम्हाला ते दिसेल, कारण एका व्हायरल व्हिडिओमध्ये एक वयस्कर माणूस घोड्यावर स्वार होऊन, पाठीवर ब्लिंकिटची बॅग घेऊन डिलिव्हरी करण्यासाठी जाताना दिसला. आजच्या काळात घोडा शहरी भागात फारसा दिसून येत नाही अशात एका घोड्यावरुन डिलिव्हरी केली जात आहे हे पाहून यूजर्स आश्चर्यचकित झाले.
The royal delivery ever 😎😍#Blinkit pic.twitter.com/lJJ4gXQCqO — JYOTI सिंह DHILLON🇮🇳 (@NayaBharatHoon) February 23, 2026
दरम्यान अनोख्या डिलिव्हरीचा व्हिडिओ @NayaBharatHoon नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘आतापर्यंतची सर्वात शाही डिलिव्हरी’. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “व्वा, खूप छान” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “बापरे घोड्यावर डिलिव्हरी, हे तर दुर्लभ” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “अशी डिलिव्हरी माझ्या घरीही व्हायला हवी”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.