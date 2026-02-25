Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Viral »
  • Video Viral Man Delivering Blinkit Order While Seating On Horse Viral News In Marathi

याला म्हणतात रॉयल डिलिव्हरी! पाठीवर ब्लिंकिंटची बॅग अन् घोड्यावर बसून ताऊ करू लागले डिलिव्हरी; मजेदार Video Viral

Delivery On Horse : धोती, फेटा घालून ताऊ कामासाठी तयार, ब्लिंकिंटची ऑर्डर पाठीवर घेऊन चक्क घोड्यावर बसून करू लागले डिलिव्हरी. दृष्यांनी युजर्सचं वेधलं लक्ष अन् घटनेचा व्हिडिओ आता चांगलाच व्हायरल होतोय.

Updated On: Feb 25, 2026 | 09:30 AM
याला म्हणतात रॉयल डिलिव्हरी! पाठीवर ब्लिंकिंटची बॅग अन् घोड्यावर बसून ताऊ करू लागले डिलिव्हरी; मजेदार Video Viral

फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
  • सामान्यतः बाईकवर दिसणारी डिलिव्हरी यावेळी वेगळ्याच पद्धतीने करण्यात आल्याने सर्वांचे लक्ष वेधले गेले.
  • आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात पारंपरिक साधन वापरून केलेली ही डिलिव्हरी पाहून लोक आश्चर्यचकित झाले.
  • व्हिडिओ व्हायरल होताच नेटकऱ्यांनी ‘रॉयल डिलिव्हरी’ म्हणत मजेशीर प्रतिक्रिया दिल्या.
वाढत्या तंत्रज्ञानाचा वापर इतका वाढला आहे की, आजकाल लोक साध्या गोष्टी घेण्यासाठीही ऑनलाईन क्विक डिलिव्हरी ॲपचा वापर करु लागले आहेत. यासाठी अनेक प्लॅटफाॅर्म्स लोकप्रिय आहेत आणि यातीलच एक म्हणजे ब्लिंकिंट. हे एक असे ॲप आहे जिथे खाण्या-पिण्याच्या गोष्टींपासून इलेक्ट्राॅनिकपर्यंतच्या सर्व गोष्टी सहज उपलब्ध होतात. ग्राहक इथून आपली गरजेची वस्तू ऑर्डर करुन अवघ्या काही मिनिटांतच त्याची डिलिव्हरी घरी मिळवू शकतात. साधारणपणे ही डिलिव्हरी बाईकवर होताना आपण पाहिली आहे पण अलिकडेच एक अजब-गजब व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे ज्यात एक डिलिव्हरी मॅन ब्लिंकिंटची ऑर्डर चक्क घोड्यावर बसून डिलिव्हर करताना दिसून आला. त्याचा अनोखा अंदाज आणि डिलिव्हरीसाठी वापरण्यात आलेले साधन पाहून लोक थक्क झाले. अनेकांनी याला रॉयल डिलिव्हरीची उपमाही दिली.

निसर्गालाच बनवले कॅनव्हस… तरुणीने झाडावर साकारली प्रेमानंद महाराजांची हुबेहूब प्रतिकृती; अद्भुत Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

आजकाल ऑनलाइन वस्तू ऑर्डर करणे खूप सामान्य झाले आहे आणि तुम्ही स्वतःही अनेक गोष्टी ऑनलाइन ऑर्डर कराल. तुम्हाला रस्त्यावर डिलिव्हरी करणारे लोक दिसतील, पण तुम्हाला ते सर्व बाईकवर दिसतील. पण तुम्ही कधी घोड्यावरून डिलिव्हरी करताना कधी पाहिले आहे का? जर नसेल, तर आज तुम्हाला ते दिसेल, कारण एका व्हायरल व्हिडिओमध्ये एक वयस्कर माणूस घोड्यावर स्वार होऊन, पाठीवर ब्लिंकिटची बॅग घेऊन डिलिव्हरी करण्यासाठी जाताना दिसला. आजच्या काळात घोडा शहरी भागात फारसा दिसून येत नाही अशात एका घोड्यावरुन डिलिव्हरी केली जात आहे हे पाहून यूजर्स आश्चर्यचकित झाले.

श्रद्धेला सीमेचे बंधन नाही! रशियन महिलांनी राधाकुंडात केली दंडवत परिक्रमा, भक्तिमय भाव पाहून युजर्स गेले भारावून… Video Viral

दरम्यान अनोख्या डिलिव्हरीचा व्हिडिओ @NayaBharatHoon नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘आतापर्यंतची सर्वात शाही डिलिव्हरी’. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “व्वा, खूप छान” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “बापरे घोड्यावर डिलिव्हरी, हे तर दुर्लभ” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “अशी डिलिव्हरी माझ्या घरीही व्हायला हवी”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Video viral man delivering blinkit order while seating on horse viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 25, 2026 | 09:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भर रस्त्यात नागिन डान्स अंगलट! लखनऊ हायवेवर तरुणींचा राडा; पोलिसांनी फिल्मी स्टाईलमध्ये दिला इशारा, VIDEO VIRAL
1

भर रस्त्यात नागिन डान्स अंगलट! लखनऊ हायवेवर तरुणींचा राडा; पोलिसांनी फिल्मी स्टाईलमध्ये दिला इशारा, VIDEO VIRAL

निसर्गालाच बनवले कॅनव्हस… तरुणीने झाडावर साकारली प्रेमानंद महाराजांची हुबेहूब प्रतिकृती; अद्भुत Video Viral
2

निसर्गालाच बनवले कॅनव्हस… तरुणीने झाडावर साकारली प्रेमानंद महाराजांची हुबेहूब प्रतिकृती; अद्भुत Video Viral

श्रद्धेला सीमेचे बंधन नाही! रशियन महिलांनी राधाकुंडात केली दंडवत परिक्रमा, भक्तिमय भाव पाहून युजर्स गेले भारावून… Video Viral
3

श्रद्धेला सीमेचे बंधन नाही! रशियन महिलांनी राधाकुंडात केली दंडवत परिक्रमा, भक्तिमय भाव पाहून युजर्स गेले भारावून… Video Viral

एका साडीसाठी स्वतःच्या मुलाला आईने 10 व्या मजल्यावरून खाली लटकवलं, अंगावर काटा आणणारी दृष्ये अन् Video Viral
4

एका साडीसाठी स्वतःच्या मुलाला आईने 10 व्या मजल्यावरून खाली लटकवलं, अंगावर काटा आणणारी दृष्ये अन् Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
याला म्हणतात रॉयल डिलिव्हरी! पाठीवर ब्लिंकिंटची बॅग अन् घोड्यावर बसून ताऊ करू लागले डिलिव्हरी; मजेदार Video Viral

याला म्हणतात रॉयल डिलिव्हरी! पाठीवर ब्लिंकिंटची बॅग अन् घोड्यावर बसून ताऊ करू लागले डिलिव्हरी; मजेदार Video Viral

Feb 25, 2026 | 09:30 AM
Vidarbha News: केंद्र सरकारची ‘मोठी भेट’! गोंदिया-जबलपूर रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणाला मंजुरी

Vidarbha News: केंद्र सरकारची ‘मोठी भेट’! गोंदिया-जबलपूर रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणाला मंजुरी

Feb 25, 2026 | 09:25 AM
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज नागपुरात; ब्रह्माकुमारीजच्या मोहिमेचा करणार शुभारंभ

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज नागपुरात; ब्रह्माकुमारीजच्या मोहिमेचा करणार शुभारंभ

Feb 25, 2026 | 09:20 AM
Pandharpur Crime: संतापजनक! दोन अल्पवयीन मुलींवर अल्पवयीन मुलानेच केला अत्याचार; आरोपी ताब्यात

Pandharpur Crime: संतापजनक! दोन अल्पवयीन मुलींवर अल्पवयीन मुलानेच केला अत्याचार; आरोपी ताब्यात

Feb 25, 2026 | 09:07 AM
तरुण वयात का उद्भवते संधिवाताची समस्या? सकाळी उठल्यानंतर दिसून येणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

तरुण वयात का उद्भवते संधिवाताची समस्या? सकाळी उठल्यानंतर दिसून येणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

Feb 25, 2026 | 09:04 AM
Stock Market Today: गिफ्ट निफ्टीत तेजीचे संकेत! बाजारात सकारात्मक सुरुवात होणार, गुंतवणूकदारांसाठी मोठी संधी?

Stock Market Today: गिफ्ट निफ्टीत तेजीचे संकेत! बाजारात सकारात्मक सुरुवात होणार, गुंतवणूकदारांसाठी मोठी संधी?

Feb 25, 2026 | 09:02 AM
इथे तंत्र देवताच्या रूपात केली जाते भगवान शिवाची अर्चना, दिवसातून तीन वेळा रंग बदलतो शिवलिंग….

इथे तंत्र देवताच्या रूपात केली जाते भगवान शिवाची अर्चना, दिवसातून तीन वेळा रंग बदलतो शिवलिंग….

Feb 25, 2026 | 09:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM
Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Feb 24, 2026 | 07:43 PM
शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

Feb 24, 2026 | 03:27 PM