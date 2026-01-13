Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

IMD  Weather Alert : दिल्ली-NCR मध्ये भरली हुडहुडी; या राज्यांना थंडीचा यलो अलर्ट, राजस्थानाचा पारा शून्यच्या खाली

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंदीगड आणि उत्तराखंड सध्या थंडीच्या लाटेत आहेत. IMD ने काही राज्यांना यलो अलर्ट दिला असून सुचित केले आहे.

Updated On: Jan 13, 2026 | 10:34 AM
IMD Weather Alert Today Live Delhi NCR Weather Updated

हवामान खात्याने दिल्ली एनसीआर सह देशातील अनेक राज्यांना यलो अलर्ट दिला आहे (फोटो - istock)

Follow Us:
Follow Us:
  • हवामान खात्याने थंडीची लाट कायम असल्याचा इशारा
  • काही राज्यांना दिला यलो अलर्ट
  • राजस्थानमध्ये शून्यच्या खाली तापमान
IMD  Weather Alert : नवी दिल्ली : यंदाच्या वर्षी थंडीचा जोरदार धडाका जाणवत आहे. प्रत्येक राज्याचा पारा हा एक अंकी झाला आहे. राजधानी दिल्ली (Delhi Weather) तर अक्षरशः गारठली आहे. दिल्ली-एनसीआरसह संपूर्ण उत्तर भारतात तीव्र थंडी आहे. IMDने १३ जानेवारी रोजी पंजाब, जम्मू आणि उत्तर हरियाणा, वायव्य उत्तर प्रदेश आणि दक्षिण उत्तराखंडमध्ये दाट ते खूप दाट धुक्याचा इशारा जारी केला आहे. अमृतसर विमानतळ आणि जम्मू विमानतळ दाट धुक्यात (Weather Today) हरवून जाण्याची शक्यता आहे.

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंदीगड आणि उत्तराखंड सध्या थंडीच्या लाटेत आहेत. राजस्थानबद्दल बोलायचे झाले तर, अनेक जिल्ह्यांमध्ये तापमान गोठणबिंदूच्या खाली गेले आहे. फतेहपूरमध्ये किमान तापमान उणे ०.४ अंश नोंदवले गेले, तर चुरूमध्ये १.३ अंश नोंदवले गेले. सध्या हवामान खात्याने थंडीची लाट सुरू राहण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे अनेक राज्यांना थंडीचा यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. तसेच धुक्याचे प्रमाण वाढल्यामुळे वाहन चालवता सुरक्षित अंतर ठेवण्याचे देखील सूचित करण्यात आले आहे.

हे देखील वाचा : नवीन पंतप्रधान निवासस्थानानंतर जुने पंतप्रधान निवासस्थान ७ लोक कल्याण मार्गाचे काय होणार?

हरियाणा, पंजाब आणि राजस्थानमध्ये कडाक्याची थंडी

उत्तर भारतातील काही राज्यांमध्ये दिवसा उन्हाचे वातावरण असते, परंतु रात्री उशिरा आणि पहाटेच्या वेळेस अत्यंत थंडी असते. दिल्लीला लागून असलेले गुरुग्राम आणि पंजाबमधील भटिंडा येथे तापमान ०.६ अंश सेल्सिअसपर्यंत कमी नोंदवले गेले. अनेक भागात दंव आणि दाट धुके कायम आहे. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMD) पंजाब, जम्मू आणि उत्तर हरियाणा, वायव्य उत्तर प्रदेश आणि दक्षिण उत्तराखंडसाठी धुक्याचा इशारा जारी केला आहे. राजस्थानमध्ये प्रचंड गारठ्याचे प्रमाण वाढले असून रात्रीच्या वेळी तापमानाचा पारा शून्याच्या खाली देखील गेला आहे.

बिहार आणि उत्तर प्रदेशात काही प्रमाणात दिलासा

बिहारमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये उन्हामुळे थंडीत थोडीशी घट झाली आहे. पुढील पाच दिवस हीच स्थिती राहण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, संध्याकाळच्या सुमारास थंडीचा प्रभाव वाढेल असे सूचित करण्यात आले आहे. तथापि, १७ जानेवारीच्या सुमारास पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होऊ शकतो, ज्यामुळे थंडी आणखी तीव्र होऊ शकते. हवामान खात्याने लोकांना उबदार कपडे घालण्याचा, थंडीपासून स्वतःचे रक्षण करण्याचा आणि प्रवास करताना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे. हवामान खात्याच्या मते, पुढील काही दिवस थंडी कायम राहील, त्यानंतर काही प्रमाणात आराम मिळण्याची अपेक्षा आहे.

हे देखील वाचा : 1 फेब्रुवारीची संसदेची सुटी रद्द; बजेट रविवारीच, परंपरा कायम

हिमाचल प्रदेशात बर्फवृष्टीचे संकेत

हिमाचल प्रदेशात यंदाच्या हिवाळ्यात अद्याप पाऊस किंवा बर्फवृष्टी झालेली नाही. अगदी तुरळक प्रमाणात बर्फवृष्टी झाली आहे. याचा परिणाम जनजीवनावर आणि पर्यटनावर झाला आहे. बर्फवृष्टीमध्ये नोव्हेंबरमध्ये ९६ टक्के घट झाली आहे आणि जानेवारीमध्ये आतापर्यंत ८८ टक्के घट झाली आहे. याचा शेतकरी, बागायतदार आणि पर्यटनावर नकारात्मक परिणाम होत आहे. हिमवृष्टीचा अभाव लोकांना हिमाचल प्रदेशात प्रवास करण्यापासून रोखत आहे. सध्या, १६ ते १९ जानेवारी दरम्यान उंचावरील भागात हलक्या हिमवृष्टीची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र अजूनही प्रतिक्षा कायम आहे.

 

Web Title: Imd weather alert today live delhi ncr weather updated

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 13, 2026 | 10:34 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ऐन जानेवारी महिन्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; ‘या’ जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी
1

ऐन जानेवारी महिन्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; ‘या’ जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी

कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम
2

कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!
3

IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

Pune Weather: हा खेळ हवामानाचा ! पुण्यनगरीत पुढील दोन दिवस गारठा…; कसे असणार वातावरण?
4

Pune Weather: हा खेळ हवामानाचा ! पुण्यनगरीत पुढील दोन दिवस गारठा…; कसे असणार वातावरण?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM