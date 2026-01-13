IMD  Weather Alert : दिल्ली-NCR मध्ये भरली हुडहुडी; या राज्यांना थंडीचा यलो अलर्ट, राजस्थानाचा पारा शून्यच्या खाली

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंदीगड आणि उत्तराखंड सध्या थंडीच्या लाटेत आहेत. राजस्थानबद्दल बोलायचे झाले तर, अनेक जिल्ह्यांमध्ये तापमान गोठणबिंदूच्या खाली गेले आहे. फतेहपूरमध्ये किमान तापमान उणे ०.४ अंश नोंदवले गेले, तर चुरूमध्ये १.३ अंश नोंदवले गेले. सध्या हवामान खात्याने थंडीची लाट सुरू राहण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे अनेक राज्यांना थंडीचा यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. तसेच धुक्याचे प्रमाण वाढल्यामुळे वाहन चालवता सुरक्षित अंतर ठेवण्याचे देखील सूचित करण्यात आले आहे.
हरियाणा, पंजाब आणि राजस्थानमध्ये कडाक्याची थंडी
उत्तर भारतातील काही राज्यांमध्ये दिवसा उन्हाचे वातावरण असते, परंतु रात्री उशिरा आणि पहाटेच्या वेळेस अत्यंत थंडी असते. दिल्लीला लागून असलेले गुरुग्राम आणि पंजाबमधील भटिंडा येथे तापमान ०.६ अंश सेल्सिअसपर्यंत कमी नोंदवले गेले. अनेक भागात दंव आणि दाट धुके कायम आहे. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMD) पंजाब, जम्मू आणि उत्तर हरियाणा, वायव्य उत्तर प्रदेश आणि दक्षिण उत्तराखंडसाठी धुक्याचा इशारा जारी केला आहे. राजस्थानमध्ये प्रचंड गारठ्याचे प्रमाण वाढले असून रात्रीच्या वेळी तापमानाचा पारा शून्याच्या खाली देखील गेला आहे.
बिहार आणि उत्तर प्रदेशात काही प्रमाणात दिलासा
बिहारमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये उन्हामुळे थंडीत थोडीशी घट झाली आहे. पुढील पाच दिवस हीच स्थिती राहण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, संध्याकाळच्या सुमारास थंडीचा प्रभाव वाढेल असे सूचित करण्यात आले आहे. तथापि, १७ जानेवारीच्या सुमारास पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होऊ शकतो, ज्यामुळे थंडी आणखी तीव्र होऊ शकते. हवामान खात्याने लोकांना उबदार कपडे घालण्याचा, थंडीपासून स्वतःचे रक्षण करण्याचा आणि प्रवास करताना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे. हवामान खात्याच्या मते, पुढील काही दिवस थंडी कायम राहील, त्यानंतर काही प्रमाणात आराम मिळण्याची अपेक्षा आहे.
हिमाचल प्रदेशात बर्फवृष्टीचे संकेत
हिमाचल प्रदेशात यंदाच्या हिवाळ्यात अद्याप पाऊस किंवा बर्फवृष्टी झालेली नाही. अगदी तुरळक प्रमाणात बर्फवृष्टी झाली आहे. याचा परिणाम जनजीवनावर आणि पर्यटनावर झाला आहे. बर्फवृष्टीमध्ये नोव्हेंबरमध्ये ९६ टक्के घट झाली आहे आणि जानेवारीमध्ये आतापर्यंत ८८ टक्के घट झाली आहे. याचा शेतकरी, बागायतदार आणि पर्यटनावर नकारात्मक परिणाम होत आहे. हिमवृष्टीचा अभाव लोकांना हिमाचल प्रदेशात प्रवास करण्यापासून रोखत आहे. सध्या, १६ ते १९ जानेवारी दरम्यान उंचावरील भागात हलक्या हिमवृष्टीची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र अजूनही प्रतिक्षा कायम आहे.