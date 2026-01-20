Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • India »
  • List Of All The National Presidents Of The Bjp Till Today Atal Bihari Vajpayee Lk Advani Nitin Nabin

अटल बिहारी वाजपेयी., लालकृष्ण आडवाणी, ठाकरे, नबीन…! आत्तापर्यंत हे नेते बनले BJP National President

BJP National President : नितीन नबीन यांची भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली आहे. यानंतर आत्तापर्यंत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कोण कोण झाले याची यादी समोर आली आहे.

Updated On: Jan 20, 2026 | 06:33 PM
List of all the national presidents of the BJP till today Atal Bihari Vajpayee, L.K. Advani nitin nabin

आजपर्यंतच्या भाजपच्या सर्व राष्ट्रीय अध्यक्षांची यादी समोर आली आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

BJP National President : नवी दिल्ली : सर्वात जास्त कार्यकर्त्यांची संख्या असलेला आणि लोकप्रिय असलेल्या भाजप पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवड करण्यात आली आहे. नितीन नबीन यांची भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी (BJP national president) निवड झाली आहे. पक्षाच्या मुख्यालयात भाजपचे राष्ट्रीय निवडणूक अधिकारी डॉ. के. लक्ष्मण यांनी नितीन नबीन यांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड झाल्याची घोषणा केली. त्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी त्यांना माळ घालून त्यांचे अभिनंदन केले. नितीन नबीन यांची भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड झाली आहे.

नितीन नबीन यांना राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यामागे अनेक कारणे सांगितली जात आहेत. त्यापैकी एक प्रमुख कारण जनरल झेड म्हणजेच तरुण मतदार आहेत. नितीन नबीन हे भाजपच्या इतिहासातील सर्वात तरुण अध्यक्ष बनले आहेत. बांकीपूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार असलेले नबीन हे ४५ वर्षांचे आहेत. दरम्यान, काँग्रेसचे विद्यमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे हे ८३ वर्षांचे आहेत. त्यांच्या माध्यमातून भाजप पक्षाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे मानले जाते. यापूर्वी अनेक दिग्गज नेत्यांनी भाजपचा कारभार सांभाळला आहे.

हे देखील वाचा : नितीन नबीन हे माझे नवीन बॉस..! भाजप संघटन पर्वामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे वक्तव्य

अटलबिहारी वाजपेयींपासून नितीन नबीनपर्यंत…

भाजप राष्ट्रीय अध्यक्षांबद्दल बोलायचे झाले तर, भारतीय जनता पक्षाचे पहिले अध्यक्ष अटलबिहारी वाजपेयी होते. त्यांच्यानंतर लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि जेपी नड्डा यांनी पक्षाची जबाबदारी स्वीकारली. आता, नितीन नवीन यांना सर्वात तरुण अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. यामुळे पक्षाच्या नेतृत्वातील एका नवीन अध्यायाची सुरुवात होते. अटलबिहारी वाजपेयींपासून नितीन नवीनपर्यंत पक्षाचे अध्यक्ष कोण होते आणि कोणत्या वयात होते ते आपण जाणून घेऊया…

  • अटलबिहारी वाजपेयी – १९८०-१९८६ (५५ वर्षे)
  • एल.के. अडवाणी – १९९६-१९९१: पहिला कार्यकाळ (५८ वर्षे)
    १९९३-१९९८: दुसरा कार्यकाळ (६५ वर्षे)
    २००४-२००५: तिसरा कार्यकाळ (७७ वर्षे)
  • मुरली मनोहर जोशी – १९९१-१९९३ (५७ वर्षे)
  • कुशाभाऊ ठाकरे – १९९८-२००० (७५ वर्षे)
  • बंगारू लक्ष्मण – २०००-२००१ (६१ वर्षे)
  • जन कृष्णमूर्ती – २००१-२००२ (७२ वर्षे)
  • एम. वेंकय्या नायडू – २००२-२००४ (५३ वर्षे)
  • राजनाथ सिंह – २००५-२००९: पहिला कार्यकाळ (५४ वर्षे)
    २०१३-२०१४: दुसरा कार्यकाळ (६१ वर्षे)
  • नितीन गडकरी – २००९-२०१३ (५२ वर्षे)
  • अमित शाह – २०१४-२०२० (४९ वर्षे)
  • जेपी नड्डा – २०२०-२०२४ (५९ वर्षे)
  • नितीन नबीन – २०२६ (४५ वर्षे)
हे देखील वाचा : भाजप पक्षाला मिळाले सर्वात तरुण अध्यक्ष; नितीन नबीन यांनी स्वीकारला पदभार

कोण आहेत नितीन नबीन?

नितीन नबीन यांचा जन्म २३ मे १९८० रोजी झारखंडमधील रांची येथे झाला. त्यांचे वडील नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा हे देखील आमदार होते आणि जेपी चळवळीशी संबंधित होते. ते भाजपच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक होते. वडिलांच्या निधनानंतर नितीन यांनी राजकारणात प्रवेश केला. २००६ मध्ये ते पहिल्यांदा आमदार झाले. त्यानंतर, ते बांकीपूरमधून निवडणूक जिंकत राहिले. २०१०, २०१५, २०२० आणि २०२५ मध्ये ते बांकीपूर येथून सलग विजयी झाले. त्यांनी भारतीय जनता युवा मोर्चाचे अध्यक्ष आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस अशी पदेही भूषवली आहेत.

Web Title: List of all the national presidents of the bjp till today atal bihari vajpayee lk advani nitin nabin

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 20, 2026 | 06:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BJP President Nitin Nabin: नितीन नबीन यांच्यासमोर असणार आव्हानांचा डोंगर; बंगाल- आसाममध्ये लागणार कस
1

BJP President Nitin Nabin: नितीन नबीन यांच्यासमोर असणार आव्हानांचा डोंगर; बंगाल- आसाममध्ये लागणार कस

BJP New President : भाजप पक्षाला मिळाले सर्वात तरुण अध्यक्ष; नितीन नबीन यांनी स्वीकारला पदभार
2

BJP New President : भाजप पक्षाला मिळाले सर्वात तरुण अध्यक्ष; नितीन नबीन यांनी स्वीकारला पदभार

Nitin Nabin: मोठी बातमी! नितीन नबीन भाजपचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष; बिनविरोध निवडीनंतर उद्या घेणार पदभार
3

Nitin Nabin: मोठी बातमी! नितीन नबीन भाजपचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष; बिनविरोध निवडीनंतर उद्या घेणार पदभार

भाजप पक्षामध्ये लोकशाही की हुकूमशाही? कशी होते पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवड, जाणून घ्या पूर्ण प्रक्रिया
4

भाजप पक्षामध्ये लोकशाही की हुकूमशाही? कशी होते पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवड, जाणून घ्या पूर्ण प्रक्रिया

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अटल बिहारी वाजपेयी., लालकृष्ण आडवाणी, ठाकरे, नबीन…! आत्तापर्यंत हे नेते बनले BJP National President

अटल बिहारी वाजपेयी., लालकृष्ण आडवाणी, ठाकरे, नबीन…! आत्तापर्यंत हे नेते बनले BJP National President

Jan 20, 2026 | 06:33 PM
पुरंदरमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादीचे मनोमिलन; जिल्हा परिषद अन् पंचायत निवडणुकीत दिवसेंदिवस रंगत

पुरंदरमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादीचे मनोमिलन; जिल्हा परिषद अन् पंचायत निवडणुकीत दिवसेंदिवस रंगत

Jan 20, 2026 | 06:19 PM
‘धुरंधर’च्या राजकारणावर करण जोहरची प्रतिक्रिया, म्हणाला, ”चित्रपटातील आयडॉलॉजीबद्दल माझा..”

‘धुरंधर’च्या राजकारणावर करण जोहरची प्रतिक्रिया, म्हणाला, ”चित्रपटातील आयडॉलॉजीबद्दल माझा..”

Jan 20, 2026 | 06:19 PM
Karjat News : कर्जतमध्ये बिबट्याचा वावर ; वन विभागाकडून नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

Karjat News : कर्जतमध्ये बिबट्याचा वावर ; वन विभागाकडून नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

Jan 20, 2026 | 06:13 PM
Rahul Gandhi on Central Govt: ‘पंतप्रधान मोदी गरिबांना उपाशी पाहू इच्छितात…’, मनरेगा चौपाल येथे राहुल गांधींची केंद्रावर टीका

Rahul Gandhi on Central Govt: ‘पंतप्रधान मोदी गरिबांना उपाशी पाहू इच्छितात…’, मनरेगा चौपाल येथे राहुल गांधींची केंद्रावर टीका

Jan 20, 2026 | 06:08 PM
Kej Assembly Political News: केज विधानसभेत धनुष्यबाणाला बळ; माजी आ. संगीता ठोंबरे यांचा शिंदे गटात प्रवेश

Kej Assembly Political News: केज विधानसभेत धनुष्यबाणाला बळ; माजी आ. संगीता ठोंबरे यांचा शिंदे गटात प्रवेश

Jan 20, 2026 | 06:08 PM
Numerology : ‘हा’ मूलांक असणाऱ्या लोकांसाठी फेब्रुवारी असेल खूपच भाग्यवान, तुमच्या मूलांकासाठी काय लिहिलंय बघा…

Numerology : ‘हा’ मूलांक असणाऱ्या लोकांसाठी फेब्रुवारी असेल खूपच भाग्यवान, तुमच्या मूलांकासाठी काय लिहिलंय बघा…

Jan 20, 2026 | 06:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM