BJP New President : भाजप पक्षाला मिळाले सर्वात तरुण अध्यक्ष; नितीन नबीन यांनी स्वीकारला पदभार

नितीन नबीन यांची भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. पक्षाच्या मुख्यालयात भाजपचे राष्ट्रीय निवडणूक अधिकारी डॉ. के. लक्ष्मण यांनी नितीन नबीन यांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड झाल्याची घोषणा केली.

Updated On: Jan 20, 2026 | 01:03 PM
Nitin Nabin has been elected as the youngest national president of the BJP

नितीन नबीन यांची भाजपचे सर्वात तरुण राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवड झाली आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

  • भाजप पक्षाला मिळाले नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष
  • नितीन नबीन यांची राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवड
  • भाजपचे सर्वात तरुण राष्ट्रीय अध्यक्ष
BJP national president : नवी दिल्ली : भारतीय जनता पक्षाला (BJP Politics) नवीन अध्यक्ष मिळाले आहेत. भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) त्यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या नावाची अधिकृत घोषणा केली आहे. नितीन नबीन यांची भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी (BJP national president) निवड झाली आहे. पक्षाच्या मुख्यालयात भाजपचे राष्ट्रीय निवडणूक अधिकारी डॉ. के. लक्ष्मण यांनी नितीन नबीन यांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड झाल्याची घोषणा केली. त्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी त्यांना माळ घालून त्यांचे अभिनंदन केले.

नितीन नबीन यांची भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपच्या नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्षांचे स्वागत केले. नितीन नबीन हे आतापर्यंत भाजपला मिळालेले सर्वात तरुण अध्यक्ष आहेत. वयाच्या 45 व्या वर्षी नितीन नबीन यांनी भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाचा कारभार स्वीकारला आहे.

हे देखील वाचा : राजकीय पळवापळवी अन् सहकाऱ्यांवरचा अविश्वास! हॉटेल पॉलिटिक्सवरुन अमित ठाकरेंनी शिंदे गटाला फटकारलं

वयाच्या २६ व्या वर्षी भाजपच्या युवा शाखेत सामील होण्यापासून ते आता वयाच्या ४५ व्या वर्षी भाजप अध्यक्ष होण्यापर्यंत, नितीन नबीन यांचा राजकीय प्रवास प्रेरणादायी राहिला आहे. सोमवारी राष्ट्रीय अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाल्यानंतर, नितीन नबीन हे पक्षाचे सर्वात तरुण अध्यक्ष ठरले आहेत. त्यांची बढती भाजपमध्ये एका पिढीतील बदल देखील दाखवून दिली आहे. नबीन हे २०२० पासून या पदावर असलेले जे.पी. नड्डा यांची जागा घेतील. कायस्थ समुदायाचे असलेले नबीन यांना यापूर्वी १४ डिसेंबर रोजी भाजपचे कार्यवाहक अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते.

हे देखील वाचा : हातकणंगलेत जिल्हा परिषदेसाठी 4 तर पंचायत समितीसाठी एक अर्ज दाखल; आत्तापर्यंत 713 अर्जांची विक्री

नितीन नबीन कोण आहेत?

नितीन नबीन यांचा जन्म २३ मे १९८० रोजी झारखंडमधील रांची येथे झाला. त्यांचे वडील नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा हे देखील आमदार होते आणि जेपी चळवळीशी संबंधित होते. ते भाजपच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक होते. वडिलांच्या निधनानंतर नितीन यांनी राजकारणात प्रवेश केला. २००६ मध्ये ते पहिल्यांदा आमदार झाले. त्यानंतर, ते बांकीपूरमधून निवडणूक जिंकत राहिले. २०१०, २०१५, २०२० आणि २०२५ मध्ये ते बांकीपूर येथून सलग विजयी झाले. त्यांनी भारतीय जनता युवा मोर्चाचे अध्यक्ष आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस अशी पदेही भूषवली आहेत.

 

Published On: Jan 20, 2026 | 01:03 PM

