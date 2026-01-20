BJP New President : भाजप पक्षाला मिळाले सर्वात तरुण अध्यक्ष; नितीन नबीन यांनी स्वीकारला पदभार

नितीन नबीन यांची भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपच्या नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्षांचे स्वागत केले. नितीन नबीन हे आतापर्यंत भाजपला मिळालेले सर्वात तरुण अध्यक्ष आहेत. वयाच्या 45 व्या वर्षी नितीन नबीन यांनी भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाचा कारभार स्वीकारला आहे.
वयाच्या २६ व्या वर्षी भाजपच्या युवा शाखेत सामील होण्यापासून ते आता वयाच्या ४५ व्या वर्षी भाजप अध्यक्ष होण्यापर्यंत, नितीन नबीन यांचा राजकीय प्रवास प्रेरणादायी राहिला आहे. सोमवारी राष्ट्रीय अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाल्यानंतर, नितीन नबीन हे पक्षाचे सर्वात तरुण अध्यक्ष ठरले आहेत. त्यांची बढती भाजपमध्ये एका पिढीतील बदल देखील दाखवून दिली आहे. नबीन हे २०२० पासून या पदावर असलेले जे.पी. नड्डा यांची जागा घेतील. कायस्थ समुदायाचे असलेले नबीन यांना यापूर्वी १४ डिसेंबर रोजी भाजपचे कार्यवाहक अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते.
प्रधानमंत्री श्री @narendramodi की उपस्थिति में श्री @NitinNabin को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने उनका माल्यार्पण कर अभिनंदन किया और उन्हें बधाई दी। pic.twitter.com/8V0FLBlIDA — BJP (@BJP4India) January 20, 2026
नितीन नबीन कोण आहेत?
नितीन नबीन यांचा जन्म २३ मे १९८० रोजी झारखंडमधील रांची येथे झाला. त्यांचे वडील नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा हे देखील आमदार होते आणि जेपी चळवळीशी संबंधित होते. ते भाजपच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक होते. वडिलांच्या निधनानंतर नितीन यांनी राजकारणात प्रवेश केला. २००६ मध्ये ते पहिल्यांदा आमदार झाले. त्यानंतर, ते बांकीपूरमधून निवडणूक जिंकत राहिले. २०१०, २०१५, २०२० आणि २०२५ मध्ये ते बांकीपूर येथून सलग विजयी झाले. त्यांनी भारतीय जनता युवा मोर्चाचे अध्यक्ष आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस अशी पदेही भूषवली आहेत.