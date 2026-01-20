BJP National President : नितीन नबीन हे माझे नवीन बॉस..! भाजप संघटन पर्वामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे वक्तव्य

राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी नितीन नबीन हे एकमेव उमेदवार होते. त्यांच्या समर्थनार्थ एकूण ३७ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते, ज्यात पंतप्रधान मोदींचा प्रस्ताव देखील होता. अशा प्रकारे, त्यांची पक्षाध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली. पक्षाच्या मुख्यालयात भाजपचे राष्ट्रीय निवडणूक अधिकारी डॉ. के. लक्ष्मण यांनी नितीन नबीन यांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड झाल्याची घोषणा केली. त्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी त्यांना माळ घालून त्यांचे अभिनंदन केले. त्याचबरोबर भाजप संघटन पर्वामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाषण केले.
जनतेची सेवा करणे हे नेहमीच आमचे सर्वोच्च प्राधान्य
यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, “भाजप ही एक संस्कृती आहे. भाजप एक कुटुंब आणि संस्कार आहे. आपल्या पक्षात सदस्यत्वापेक्षा नातेसंबंध महत्त्वाचे आहेत. भाजप ही एक परंपरा आहे जी पदाने नव्हे तर प्रक्रियेने चालते. पदे ही एक व्यवस्था आहे आणि भूमिका ही आजीवन जबाबदारी आहे. आपल्याकडे राष्ट्रपती असू शकतात, परंतु आपले आदर्श अपरिवर्तित राहतात. नेतृत्व बदलू शकते, परंतु दिशा कायम राहते. जनतेची सेवा करणे हे नेहमीच आमचे सर्वोच्च प्राधान्य राहिले आहे. आम्ही सत्तेला आनंदाचे नव्हे तर सेवेचे साधन बनवले आहे आणि म्हणूनच भाजपवरील जनतेचा विश्वास सातत्याने वाढत आहे. गेल्या ११ वर्षांचा विचार करता, भाजपचा जनतेचा विश्वास मिळवण्याचा प्रवास उल्लेखनीय राहिला आहे. गेल्या ११ वर्षांत, भाजपने हरियाणा, आसाम, त्रिपुरा आणि ओडिशामध्ये पहिल्यांदाच स्वतःच्या बळावर सरकारे स्थापन केली. पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणामध्ये, भाजप जनतेचा एक मजबूत आवाज म्हणून उदयास आला आहे,” असे सूचक वक्तव्य मोदींनी केले.
हम वो लोग हैं, हमारा वो चरित्र है, हमारे वो संस्कार हैं… खुद से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। ये भाजपा के हर कार्यकर्ता का संस्कार है, भाजपा के हर कार्यकर्ता का जीवनमंत्र है। इसी भाव के साथ बीते 11 वर्षों में हमने अनेक चुनौतियों पर विजय पाई है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 की… pic.twitter.com/aOXUZajrar — BJP (@BJP4India) January 20, 2026
नितीन नबीन माझे बॉस…!
मोदींनी नबीन यांना त्यांचा बॉस म्हटले. PM मोदी म्हणाले की,”भाजप एक असा पक्ष आहे, जिथे लोकांना वाटत असेल नरेंद्र मोदी देशाचा पंतप्रधान आहे. तिसऱ्यांदा पंतप्रधान बनले. 50 वर्षाच्या छोट्या वयात मुख्यमंत्री बनले. 25 वर्ष हेड ऑफ गर्व्हमेन्ट आहेत. हे सगळं आपल्याजागी आहे. यापेक्षा मोठी गोष्ट माझ्या जीवनात ती म्हणजे मी भाजपचा कार्यकर्ता आहे. ही माझ्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. मी कार्यकर्ता आहे, नितीन नबीन माझे बॉस आहेत. आता नितीन नबीन आपल्या सर्वांचे अध्यक्ष आहेत,” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले आहेत.
भाजपचे स्थिरता, सुशासन आणि संवेदनशीलतेचे विकास मॉडेल
पुढे मोदी म्हणाले की, “भाजपने एकेकाळी एका वेगळ्या प्रकारच्या पक्षाच्या रूपात आपला प्रवास सुरू केला होता. आज, भाजप सुशासनाचा पक्ष आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशाने प्रशासनाचे वेगवेगळे मॉडेल पाहिले आहेत. काँग्रेसचे घराणेशाहीचे मॉडेल, डावे मॉडेल, प्रादेशिक पक्षांचे मॉडेल आणि अस्थिर सरकारांचा काळ…पण आज, देश भाजपचे स्थिरता, सुशासन आणि संवेदनशीलतेचे विकास मॉडेल पाहत आहे. स्वतःच्या डोळ्यांनी माता आणि बहिणींचे दुःख पाहिले आणि नंतर आम्ही ‘जल जीवन मिशन’ आणले. फक्त ५-६ वर्षांत, १२ कोटींहून अधिक कुटुंबांना नळाच्या पाण्याची सुविधा मिळाली आहे,” अशा भावना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केल्या आहेत.