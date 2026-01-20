Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • India »
  • Pm Narendra Modi Called Nitin Nabin As His Boss In Bjp Presidental Program

BJP National President : नितीन नबीन हे माझे नवीन बॉस..! भाजप संघटन पर्वामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे वक्तव्य

PM Modi : भाजप संघटन पर्वामध्ये नितीन नबीन यांनी भाजपचे नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाषण देऊन भाजपची विचारधारा स्पष्ट केली.

Updated On: Jan 20, 2026 | 02:04 PM
PM Narendra Modi called Nitin Nabin as his boss in bjp presidental program

नितिन नबीन यांना पीएम नरेंद्र मोदींनी माझे नवीन बॉस म्हटले आहे (फोटो - एक्स)

Follow Us:
Follow Us:
  • नितीन नबीन हे भाजपचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष
  • भाजप संघटन पर्वामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे भाषण
  • नबीन यांना म्हटले त्यांचे बॉस
BJP National President : नवी दिल्ली : भारतीय जनता पक्षाला नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष (BJP President Election) मिळाले आहेत. नितीन नबीन यांची भाजपचे नवीन सर्वात युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवड झाली आहे. पक्षाच्या मुख्यालयात भाजपचे राष्ट्रीय निवडणूक अधिकारी डॉ. के. लक्ष्मण यांनी नितीन नबीन यांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड झाल्याची घोषणा केली. त्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी (PM Narendra Modi) त्यांना माळ घालून त्यांचे अभिनंदन केले. यानिमित्ताने आयोजित करण्यात आलेल्या भाजप संघटन पर्वामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, जे पी नड्डा, नितीन गडकरी. विनोद तावडे हे देखील सहभागी झाले होते. यावेळी पंतप्रधानांनी नितीन नबीन हे माझे नवीन बॉस असल्याचे म्हटल्याने एकच हास्यकल्लोळ सुरु झाला.

राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी नितीन नबीन हे एकमेव उमेदवार होते. त्यांच्या समर्थनार्थ एकूण ३७ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते, ज्यात पंतप्रधान मोदींचा प्रस्ताव देखील होता. अशा प्रकारे, त्यांची पक्षाध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली. पक्षाच्या मुख्यालयात भाजपचे राष्ट्रीय निवडणूक अधिकारी डॉ. के. लक्ष्मण यांनी नितीन नबीन यांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड झाल्याची घोषणा केली. त्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी त्यांना माळ घालून त्यांचे अभिनंदन केले. त्याचबरोबर भाजप संघटन पर्वामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाषण केले.

हे देखील वाचा : ‘मुंबईत उद्धव ठाकरेंनी महापौरपदासाठी भाजपला पाठिंबा द्यावा’; ‘या’ OBC नेत्याची मागणी

जनतेची सेवा करणे हे नेहमीच आमचे सर्वोच्च प्राधान्य

यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, “भाजप ही एक संस्कृती आहे. भाजप एक कुटुंब आणि संस्कार आहे. आपल्या पक्षात सदस्यत्वापेक्षा नातेसंबंध महत्त्वाचे आहेत. भाजप ही एक परंपरा आहे जी पदाने नव्हे तर प्रक्रियेने चालते. पदे ही एक व्यवस्था आहे आणि भूमिका ही आजीवन जबाबदारी आहे. आपल्याकडे राष्ट्रपती असू शकतात, परंतु आपले आदर्श अपरिवर्तित राहतात. नेतृत्व बदलू शकते, परंतु दिशा कायम राहते. जनतेची सेवा करणे हे नेहमीच आमचे सर्वोच्च प्राधान्य राहिले आहे. आम्ही सत्तेला आनंदाचे नव्हे तर सेवेचे साधन बनवले आहे आणि म्हणूनच भाजपवरील जनतेचा विश्वास सातत्याने वाढत आहे. गेल्या ११ वर्षांचा विचार करता, भाजपचा जनतेचा विश्वास मिळवण्याचा प्रवास उल्लेखनीय राहिला आहे.  गेल्या ११ वर्षांत, भाजपने हरियाणा, आसाम, त्रिपुरा आणि ओडिशामध्ये पहिल्यांदाच स्वतःच्या बळावर सरकारे स्थापन केली. पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणामध्ये, भाजप जनतेचा एक मजबूत आवाज म्हणून उदयास आला आहे,” असे सूचक वक्तव्य मोदींनी केले.

हे देखील वाचा :भाजप पक्षाला मिळाले सर्वात तरुण अध्यक्ष; नितीन नबीन यांनी स्वीकारला पदभार

नितीन नबीन माझे बॉस…!

मोदींनी नबीन यांना त्यांचा बॉस म्हटले. PM मोदी म्हणाले की,”भाजप एक असा पक्ष आहे, जिथे लोकांना वाटत असेल नरेंद्र मोदी देशाचा पंतप्रधान आहे. तिसऱ्यांदा पंतप्रधान बनले. 50 वर्षाच्या छोट्या वयात मुख्यमंत्री बनले. 25 वर्ष हेड ऑफ गर्व्हमेन्ट आहेत. हे सगळं आपल्याजागी आहे. यापेक्षा मोठी गोष्ट माझ्या जीवनात ती म्हणजे मी भाजपचा कार्यकर्ता आहे. ही माझ्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. मी कार्यकर्ता आहे, नितीन नबीन माझे बॉस आहेत. आता नितीन नबीन आपल्या सर्वांचे अध्यक्ष आहेत,” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले आहेत.

भाजपचे स्थिरता, सुशासन आणि संवेदनशीलतेचे विकास मॉडेल

पुढे मोदी म्हणाले की, “भाजपने एकेकाळी एका वेगळ्या प्रकारच्या पक्षाच्या रूपात आपला प्रवास सुरू केला होता. आज, भाजप सुशासनाचा पक्ष आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशाने प्रशासनाचे वेगवेगळे मॉडेल पाहिले आहेत. काँग्रेसचे घराणेशाहीचे मॉडेल, डावे मॉडेल, प्रादेशिक पक्षांचे मॉडेल आणि अस्थिर सरकारांचा काळ…पण आज, देश भाजपचे स्थिरता, सुशासन आणि संवेदनशीलतेचे विकास मॉडेल पाहत आहे. स्वतःच्या डोळ्यांनी माता आणि बहिणींचे दुःख पाहिले आणि नंतर आम्ही ‘जल जीवन मिशन’ आणले. फक्त ५-६ वर्षांत, १२ कोटींहून अधिक कुटुंबांना नळाच्या पाण्याची सुविधा मिळाली आहे,” अशा भावना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केल्या आहेत.

Web Title: Pm narendra modi called nitin nabin as his boss in bjp presidental program

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 20, 2026 | 02:04 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
BJP National President : नितीन नबीन हे माझे नवीन बॉस..! भाजप संघटन पर्वामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे वक्तव्य

BJP National President : नितीन नबीन हे माझे नवीन बॉस..! भाजप संघटन पर्वामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे वक्तव्य

Jan 20, 2026 | 02:04 PM
BJP President Nitin Nabin: नितीन नबीन यांच्यासमोर असणार आव्हानांचा डोंगर; बंगाल- आसाममध्ये लागणार कस

BJP President Nitin Nabin: नितीन नबीन यांच्यासमोर असणार आव्हानांचा डोंगर; बंगाल- आसाममध्ये लागणार कस

Jan 20, 2026 | 02:02 PM
World War 3 : जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचं सावट? डेन्मार्कचं सैन्य ग्रीनलँडमध्ये तैनात, अमेरिकेला थेट आव्हान, पाहा VIDEO

World War 3 : जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचं सावट? डेन्मार्कचं सैन्य ग्रीनलँडमध्ये तैनात, अमेरिकेला थेट आव्हान, पाहा VIDEO

Jan 20, 2026 | 01:56 PM
Maharashtra Politics: भाजपला मोठे भगदाड? ‘या’ निवडणुकीत डावलले गेल्याने…

Maharashtra Politics: भाजपला मोठे भगदाड? ‘या’ निवडणुकीत डावलले गेल्याने…

Jan 20, 2026 | 01:55 PM
Mumbai: कांदिवलीत धावत्या डबल डेकर बसला अचानक भीषण आग, प्रवाशांनी उड्या मारून वाचवला जीव

Mumbai: कांदिवलीत धावत्या डबल डेकर बसला अचानक भीषण आग, प्रवाशांनी उड्या मारून वाचवला जीव

Jan 20, 2026 | 01:45 PM
मराठवाड्यातून पुण्याला जाणाऱ्या अनेक रेल्वे हडपसरपर्यंतच धावणार; प्रवाशी संघटना आक्रमक

मराठवाड्यातून पुण्याला जाणाऱ्या अनेक रेल्वे हडपसरपर्यंतच धावणार; प्रवाशी संघटना आक्रमक

Jan 20, 2026 | 01:41 PM
हिवाळ्याच्या दिवसांमध्ये ज्येष्ठांच्या आरोग्याची काळजी कशी घ्यावी? दैनंदिन आहारात बदल केल्यास शरीर राहील हेल्दी

हिवाळ्याच्या दिवसांमध्ये ज्येष्ठांच्या आरोग्याची काळजी कशी घ्यावी? दैनंदिन आहारात बदल केल्यास शरीर राहील हेल्दी

Jan 20, 2026 | 01:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM