वैभव सुर्यवंशी ठरतोय भारताची क्रिकेट संघाचे नवे वैभव; रामाप्रमाणे विजयी राहणार ‘सुर्यवंशी’

एका शेजाऱ्याने आम्हाला सांगितले, “निशाणेबाज, वैभव सूर्यवंशी, १५ वर्षांपेक्षा कमी वयाचा, एक स्फोटक फलंदाज आहे ज्याचा आपल्याला अभिमान वाटला पाहिजे. मुंबईतील डीवाय पाटील टी-२० स्पर्धेत भारतीय नौदलाविरुद्ध खेळताना, वैभवने फक्त १४ चेंडूत अर्धशतक झळकावले. या सलामीवीराने ३३१ च्या स्ट्राईक रेटने धावा केल्या. या डीवाय पाटील खेळाडूसमोर भारतीय नौदलाचे खेळाडू फिके दिसत होते.”
यावर मी पुढे म्हटले, “वैभव हा भारताचा नवीन वैभव आहे. त्याने यापूर्वी विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये फक्त ३६ चेंडूत शतक झळकावले होते, ८४ चेंडूत १९० धावा केल्या होत्या. शिवाय, आयपीएलमध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून खेळताना, वैभव सूर्यवंशीने फक्त ३५ चेंडूत शतक झळकावले. त्याच्या ज्वलंत फलंदाजीने प्रतिस्पर्धी संघ गुजरात टायटन्सच्या खेळाडूंनाही धक्का बसला. राजस्थान रॉयल्सचे मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड देखील त्याच्या कामगिरीने आश्चर्यचकित झाले आणि उभे राहून टाळ्या वाजवल्या.”
मी पुढे म्हणालो, “जर मोदी असतील तर ते शक्य आहे. नेहरूंच्या काळात बहुतेक क्रिकेटपटू हळू हळू खेळायचे, पण आता चौकार-षटकार मारल्याशिवाय कोणीही शांत राहत नाही. भगवान रामांप्रमाणेच वैभव देखील सूर्यवंशी आहे. त्याच्या कामगिरीचा कोणालाही अभिमान वाटू शकतो.” शेजारी म्हणाला, “निशाणेबाज, सूर्यवंशी राजवंश नेहमीच गौरवशाली राहिला आहे. भगवान रामाचे पूर्वज इक्ष्वाकू, हरिश्चंद्र, सागर, अंशुमन, भगीरथ, दिलीप, रघु, अज आणि दशरथ होते. ही सूर्यवंशी राजवंशाची महान परंपरा आहे!”
ते पुढे म्हणाले, “अमिताभ बच्चन यांचा ‘सूर्यवंशम’ हा चित्रपट टीव्हीवर वारंवार दाखवला जातो. वैभव सूर्यवंशीचा खेळ सौरऊर्जेने रंगलेला दिसतो. तो विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये आणि डीवाय पाटील संघाकडून खेळला असल्याने त्याने महाराष्ट्रात येऊन स्थायिक व्हावे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची इच्छा असेल तर ते त्यांना फोन करून सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करून घेऊ शकतात.” आम्ही पुढे म्हटले, “जर मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांना विचारले तर ते म्हणतील, राज्याबाहेरील खेळाडूबद्दल इतकी चर्चा का व्हायला हवी? फक्त मराठी लोकांबद्दल बोला.”
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
