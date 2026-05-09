New CDS Of India: अनिल चौहान यांच्यानंतर आता राजा सुब्रमणी देशाचे नवे ‘सीडीएस’; ३० मे रोजी स्वीकारणार पदभार

लेफ्टनंट जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी १ सप्टेंबर २०२५ पासून राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयात लष्करी सल्लागार म्हणून कार्यरत आहेत. यापूर्वी, त्यांनी १ जुलै २०२४ ते ३१ जुलै २०२५ पर्यंत उप-लष्करप्रमुख आणि मार्च २०२३ ते जून २०२४ पर्यंत केंद्रीय कमांडचे जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ म्हणूनही काम पाहिले आहे.
नवीन सीडीएस (CDS) सोबतच, भारतीय नौदलाला त्यांचे पुढील नौदल प्रमुखही मिळाले आहेत. ॲडमिरल कृष्ण स्वामिनाथन यांची नवीन नौदल प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते ३१ मे रोजी पदभार स्वीकारतील. त्यांचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२८ पर्यंत असेल. ते सध्या मुंबईत पश्चिम नौदल कमांडर म्हणून कार्यरत आहेत.
ॲडमिरल कृष्ण स्वामिनाथन यांनी १ जुलै १९८७ रोजी भारतीय नौदलात कमिशन घेतले. दळणवळण आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्धतंत्रातील तज्ज्ञ म्हणून त्यांची ओळख आहे. भारतीय नौदलातील विविध महत्त्वाच्या पदांवर काम करत त्यांनी व्यापक अनुभव मिळवला आहे. त्यांनी खडकवासला येथील National Defence Academy येथे शिक्षण घेतले. त्यानंतर त्यांनी ब्रिटनमधील Joint Services Command and Staff College तसेच अमेरिकेतील United States Naval War College येथे उच्च शिक्षण पूर्ण केले.
याशिवाय, त्यांनी College of Naval Warfare यांच्याशीही नियमित संपर्क ठेवत संरक्षण आणि सागरी सुरक्षेशी संबंधित विषयांवर अभ्यास व समन्वय कायम ठेवला. नौदल प्रमुख म्हणून ॲडमिरल कृष्ण स्वामिनाथन यांच्यावर भारतीय सागरी सीमा अधिक सुरक्षित करणे, आधुनिक युद्धतंत्राशी सुसंगत क्षमता विकसित करणे आणि भारतीय नौदलाच्या आधुनिकीकरणाला गती देण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी असेल.
सीडीएस पदाची औपचारिकपणे १ जानेवारी २०२० रोजी स्थापना करण्यात आली. जनरल बिपिन रावत हे त्याचे पहिले प्रमुख होते. भारतात, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) हे सर्वोच्च लष्करी पद असून, ते फोर-स्टार जनरलच्या दर्जाचे असते. सीडीएस पद भूषवण्याव्यतिरिक्त, हे अधिकारी लष्करी व्यवहार विभागाचे प्रमुख म्हणूनही काम पाहतात. ते तिन्ही सशस्त्र दलांमध्ये समन्वय वाढवण्यासाठी आणि सरकारला एक-बिंदू सल्ला देण्यासाठी जबाबदार असलेले सर्वोच्च लष्करी अधिकारी आहेत.
राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी आणि भारतीय लष्करी अकादमीचे माजी विद्यार्थी असलेले राजा सुब्रमणी, डिसेंबर १९८५ मध्ये गढवाल रायफल्समध्ये अधिकारी म्हणून रुजू झाले आणि त्यांची लष्करी कारकीर्द जवळपास चार दशकांची आहे.
– जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, सेंट्रल कमांड
– चीफ ऑफ स्टाफ, नॉर्दर्न कमांड
– जनरल ऑफिसर कमांडिंग, II कॉर्प्स
– डेप्युटी डायरेक्टर जनरल, मिलिटरी इंटेलिजन्स
– कझाकस्तानमधील संरक्षण सहचारी
वेलिंग्टन येथील डिफेन्स सर्व्हिसेस स्टाफ कॉलेजमध्ये मुख्य प्रशिक्षक
आपल्या चार दशकांहून अधिक काळ चाललेल्या कारकिर्दीत, लेफ्टनंट जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी यांनी विविध संघर्ष क्षेत्रांमध्ये आणि विविध भूप्रदेशांमध्ये सेवा बजावली असून, अनेक कमांड, स्टाफ आणि प्रशिक्षण पदांवर काम पाहिले आहे.