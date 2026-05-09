Dope Test : यशस्वी जायसवालच्या अडचणीत वाढ! NADA कडून नोटीस; शेफाली वर्माही चौकशीच्या कक्षेत, नेमकं प्रकरण काय?

Dope Test News Marathi : भारतीय क्रिकेटपटू यशस्वी जयस्वाल आणि शेफाली वर्मा यांच्याबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. या दोन्ही स्टार क्रिकेटपटूंना नॅशनल अँटी-डोपिंग एजन्सीने (NADA) नोटीस बजावली आहे. दोन्ही खेळाडूंवर ‘वेअरअबाउट्स फेल्युअर’ (Whereabouts Failure) नियमांतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. ‘वेअरअबाउट्स फेल्युअर’ हा डोपिंगविरोधी नियमांमधील एक नियम आहे, ज्यानुसार खेळाडूंना एका विशिष्ट वेळी आपले ठिकाण जाहीर करणे आवश्यक असते, जेणेकरून अचानक डोप चाचणी घेतली जाऊ शकेल.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या दोन्ही खेळाडूंनी चाचणी चुकवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. मात्र नाडाने त्यांना आपले स्पष्टीकरण देण्याची संधी दिली आहे आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (BCCI) संपूर्ण प्रक्रियेची माहिती देण्यात आली आहे. यशस्वी जयस्वाल आणि शेफाली वर्मा दोघेही नाडाच्या (NADA) नोंदणीकृत चाचणी गटाचा (RTP) भाग आहेत.
आरटीपीमध्ये समाविष्ट असलेल्या खेळाडूंना डोप चाचणीसाठी आपली उपलब्धता आणि वेळ एजन्सीला आगाऊ कळवणे आवश्यक असते. त्यानंतर डोपिंग नियंत्रण अधिकारी (DCO) निर्धारित ठिकाणी भेट देऊन नमुने गोळा करू शकतात. अहवालानुसार, यशस्वी जयस्वालची डोप चाचणी १७ डिसेंबर रोजी, तर शेफाली वर्माची चाचणी ७ नोव्हेंबर रोजी नियोजित होती. तथापि, जेव्हा डीसीओ निर्धारित ठिकाणी पोहोचले, तेव्हा दोन्ही खेळाडू अनुपस्थित होत्या.
यानंतर, नाडाने फेब्रुवारीमध्ये दोन्ही खेळाडूंना स्पष्टीकरण नोटीस पाठवली. यशस्वी जयस्वालकडून १८ फेब्रुवारीपर्यंत आणि शेफालीकडून २० फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिसादाची मागणी करण्यात आली होती. सूत्रांनुसार, दोन्ही खेळाडूंकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने, एजन्सीने त्यांच्याविरुद्ध पहिली ‘चाचणी चुकल्याची’ नोंद केली.
मात्र हे प्रकरण सध्या थेट डोपिंग उल्लंघनाचे नाही. डोपिंगविरोधी नियमांनुसार, जर एखादा खेळाडू १२ महिन्यांच्या कालावधीत तीन वेळा ‘वेअरअबाउट्स फेल्युअर’ (खेळाडूच्या ठिकाणाची माहिती देण्यात अयशस्वी) आढळल्यास, त्याला डोपिंगविरोधी नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी मानले जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत, जर खेळाडू नाडा (NADA) सुनावणीमध्ये आपली निर्दोषता सिद्ध करू शकला नाही, तर त्याच्यावर दोन वर्षांपर्यंत बंदी घातली जाऊ शकते.
सध्या, यशस्वी आणि शफाली या दोघींनाही आपली बाजू मांडण्याची संधी आहे. तथापि, या प्रकरणामुळे भारतीय क्रिकेटमधील डोपिंगविरोधी नियमांविषयी निश्चितपणे एक नवीन चर्चा सुरू झाली आहे. विशेषतः कारण या दोन्ही खेळाडूंना भारतीय क्रिकेटचे भविष्य मानले जाते आणि त्यांनी अलीकडेच अपवादात्मक कामगिरी केली आहे.
यशस्वी जयस्वाल सध्या इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) २०२६ मध्ये राजस्थान रॉयल्स (RR) संघाकडून खेळत आहे. दरम्यान, शफाली वर्माने आयसीसी महिला क्रिकेट विश्वचषक २०२५ मध्ये भारताला विजेतेपद मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. शफालीने गेल्या महिन्यात दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यादरम्यान झालेल्या पाच सामन्यांच्या महिला टी-२० मालिकेत भाग घेतला होता.
