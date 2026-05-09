Maharashtra Politics : गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या बदलीवरून जावळी पंचायत समितीत खडाजंगी; शिल्पा शिंदेंसह सदस्य आक्रमक

जावली पंचायत समितीची मासिक सभा उपसभापती गोरख महाडिक यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या सभेला सदस्य शिल्पा शिंदे,चारुशीला पवार,सुनिता दुंदळे,अतिष कदम,उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रज्ञा माने,गटविकास अधिकारी संतोष पवार उपस्थित होते.
राज्यात नगरपरिषद-नगरपंचायतींची रणधुमाळी; 14 जिल्ह्यांत 47 जागांवर पोटनिवडणूक जाहीर
यावेळी महावितरणच्या चर्चेत मार्ली येथील एक दहावीतील मुलगा विजेचा शॉक लागून मरण पावला आहे. याबाबत महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना सांगितलं होतं की पंचनामा करा गुन्हा दाखल करा परंतु त्यांनी ऐकलं नाही हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न झाला आहे. यावर उपसभापती गोरख महाडिक हे संतप्त झाले अधिकाऱ्यांशी बोलणं झालेलं असताना अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी सांगून,सूचना देऊन सुद्धा ऐकलं नाही तर मी कोणालाच सोडणार नाही गाठ माझ्याशी आहे. हे ध्यानात ठेवा असा सज्जड दम उपसभापती गोरख महाडिक यांनी भर सभागृहात दिला. यावर महावितरणचे अभियंता सुरेश कुंभार यांनी माहिती घेऊन कार्यवाही करण्याचे आश्वासन सभागृहाला दिले.
शिक्षण विभागाच्या चर्चेत गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या विषयावर विशेष बैठक झाली असून दोन्ही शिक्षक संघटना व अनेक शिक्षकांनी त्यांच्या विरोधात त्यांच्या समक्ष तक्रारी केल्या असून त्यांच्यामुळे तालुक्याचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा आरोप कदम यांनी केला यावर उपसभापती गोरख महाडिक हे या प्रकरणावर वारंवार पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करत होते सदस्यांना समजावण्याचा प्रयत्न करत होते परंतु आतिश कदम व शिल्पा शिंदे यांनी आपला हट्ट सोडला नाही.
गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या बदलीचा ठराव घेण्यात आला. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यालयात बसवलेल्या सीसीटीव्हीचे फुटेज त्यांच्या मोबाईलवर घेतले असून ते उपस्थित नसताना कार्यालयात कोण आले कशासाठी आले याची माहिती त्यांना घरी बसून कळते यावर सदस्य शिल्पा शिंदे यांनी आक्षेप घेतला होता, व मोबाईलवर कार्यालयाचे फुटेज घेण्यास मज्जाव करण्यात आला होता त्याचं काय झालं असाही सवाल शिंदे यांनी उपस्थित केला.
जावली तालुक्यात आरोग्य विभाग ग्रामीण रुग्णालय पशुधन विभाग शिक्षण विभाग आदी विभागात मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे असून याबाबत संबंधित विभागांना रिक्त पदे मागणीबाबत प्रस्ताव देण्याची सूचना उपसभापती गोरख महाडिक यांनी केली. तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. यादव यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त असून कार्यरत अधिकाऱ्यांना चोवीस – चोवीस तास काम करावे लागत असल्याने मानसिक ताण पडत असल्याचे सांगितले .
पंचायत समितीच्या नव्या सभागृहाला धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज सभागृह असं नाव देण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात येऊन जिल्हा परिषदेच्या बैठकीत पाठवण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय देखील सभेचे अध्यक्ष गोरख महाडिक यांच्या उपस्थितीत यावेळी घेण्यात आला.
सिनेमाचा पडदा ते सत्तेचं शिखर! थलपती विजय यांचा उद्या सकाळी ११ वाजता शपथविधी; ‘राज्याभिषेका’साठी तामिळनाडू सज्ज