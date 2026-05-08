  • Ins Sagardhwani Reaches Vietnam For Marine Science Cooperation 2026

Indian Navy: व्हिएतनाममध्ये भारताच्या फ्लोटिंग लॅबोरेटरी ‘INS Sagardhwani’चे जंगी स्वागत; सागरी विज्ञानाचे नवे रहस्य उलगडणार

INS Sagardhwani Vietnam visit 2026 : आयएनएस सागरध्वनी 5 मे 2026 रोजी व्हिएतनाममधील कॅम रान येथे दाखल झाली. भारत-व्हिएतनाम वैज्ञानिक सहकार्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

Updated On: May 08, 2026 | 11:18 AM
( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • ऐतिहासिक मैत्रीचा टप्पा
  • सागरी विज्ञानावर लक्ष
  • संयुक्त उपक्रमांचा पाऊस

INS Sagardhwani Vietnam visit 2026 : जागतिक सागरी राजकारणात भारताने पुन्हा एकदा आपली छाप पाडली आहे. भारतीय नौदलाचे अत्यंत महत्त्वाचे आणि विशेष सागरी संशोधन जहाज, आयएनएस सागरध्वनी (INS Sagardhwani), ५ मे २०२६ रोजी व्हिएतनाममधील धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या अशा ‘कॅम रान’ (Cam Ranh) बंदरात दाखल झाले आहे. भारताच्या ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरणांतर्गत व्हिएतनामसोबतचे वैज्ञानिक आणि लष्करी सहकार्य दृढ करण्याच्या दिशेने हे एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.

जंगी स्वागत आणि राजनैतिक महत्त्व

जहाज बंदरात पोहोचताच व्हिएतनामी प्रशासनाकडून त्याचे भव्य स्वागत करण्यात आले. खान्ह होआ लष्करी कमांडचे उपप्रमुख, वरिष्ठ कर्नल ट्रान व्हान कुओंग यांनी व्हिएतनाम पीपल्स नेव्ही आणि कोस्ट गार्डच्या वरिष्ठ प्रतिनिधींसह भारतीय जहाजाचे आणि नौसैनिकांचे मनापासून स्वागत केले. ही भेट केवळ औपचारिक नसून, ती दोन्ही देशांमधील राजनैतिक आणि सागरी संशोधनाच्या सामायिक वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत आणि व्हिएतनाममधील ही जवळीक जागतिक स्तरावर चर्चेचा विषय ठरत आहे.

सागरी विज्ञानाचा नवा अध्याय

आयएनएस सागरध्वनी हे साधे युद्धजहाज नसून, ते सागरी संशोधनासाठी समर्पित असलेले एक ‘फ्लोटिंग लॅबोरेटरी’ आहे. या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश न्हा ट्रांग येथील ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी’ सोबत वैज्ञानिक संवाद साधणे हा आहे. समुद्रशास्त्र (Oceanography), सागरी ध्वनिशास्त्र (Underwater Acoustics) आणि सागरी हवामान या विषयांवर दोन्ही देशांतील शास्त्रज्ञ एकत्र काम करणार आहेत. यामुळे भविष्यात सागरी नैसर्गिक आपत्तींची पूर्वसूचना मिळवणे आणि सागरी संसाधनांचा अचूक वापर करणे सुलभ होणार आहे.

व्यावसायिक आणि सामाजिक देवाणघेवाण

आपल्या व्हिएतनाम वास्तव्यादरम्यान, भारतीय नौदल केवळ फाईल्सवर सह्या करणार नाही, तर जमिनीवरही मैत्रीची वीण घट्ट करणार आहे. भारतीय आणि व्हिएतनाम पीपल्स नेव्हीचे जवान एकमेकांसोबत प्रशिक्षण अनुभव शेअर करतील. यामध्ये आंतर-प्रशिक्षण दौरे, मैत्रीपूर्ण फुटबॉल किंवा व्हॉलीबॉलसारख्या क्रीडा स्पर्धा आणि मानसिक आरोग्यासाठी संयुक्त योग सत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सामाजिक संवादामुळे दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये परस्पर विश्वास आणि समन्वय वाढण्यास मदत होईल.

आयएनएस सागरध्वनी: एक ‘सायंटिफिक’ ताकद

आयएनएस सागरध्वनीचा इतिहास अत्यंत गौरवशाली आहे. जुलै १९९४ मध्ये नौदलात दाखल झालेल्या या जहाजाने गेल्या तीन दशकांत सागरी संशोधनात मोलाचे योगदान दिले आहे. हे जहाज डिझाइन आणि बांधणीत पूर्णपणे भारतीय असून, ते स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा उत्तम नमुना आहे. सागरी ध्वनीचा वापर करून पाणबुड्यांचा शोध घेणे किंवा समुद्राच्या तळाचा नकाशा तयार करणे, यात हे जहाज माहीर आहे. या जहाजाचा व्हिएतनाम दौरा भारताची वैज्ञानिक उत्कृष्टता आणि ‘सागर’ (SAGAR – Security and Growth for All in the Region) या धोरणाप्रती असलेली कटिबद्धता अधोरेखित करतो.

भारत आणि व्हिएतनाम हितसंबंध

भारत आणि व्हिएतनाम हे दोन्ही देश सागरी सीमेने जोडलेले नसले तरी, त्यांचे हितसंबंध आणि सुरक्षा आव्हाने सारखीच आहेत. आयएनएस सागरध्वनीची ही भेट केवळ विज्ञानापुरती मर्यादित नसून, ती इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात शांतता आणि स्थिरता राखण्यासाठी भारताने टाकलेले एक आश्वासक पाऊल आहे. व्हिएतनामसोबतच्या या सहकार्यामुळे आगामी काळात सागरी क्षेत्रात भारताचे वर्चस्व आणि विश्वासार्हता नक्कीच वाढणार आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: आयएनएस सागरध्वनी व्हिएतनामला का गेले आहे?

    Ans: हे जहाज भारत-व्हिएतनाम वैज्ञानिक सहकार्य वाढवण्यासाठी आणि सागरी विज्ञानावर चर्चा करण्यासाठी कॅम रान बंदरात गेले आहे.

  • Que: आयएनएस सागरध्वनी हे कोणत्या प्रकारचे जहाज आहे?

    Ans: हे भारतीय नौदलाचे एक विशेष 'सागरी संशोधन जहाज' (Marine Research Vessel) असून ते वैज्ञानिक कामांसाठी वापरले जाते.

  • Que: या दौऱ्यात कोणते प्रमुख उपक्रम होणार आहेत?

    Ans: सागरी विज्ञानावर चर्चा, संयुक्त प्रशिक्षण, मैत्रीपूर्ण खेळ आणि दोन्ही देशांच्या नौदलांमध्ये संयुक्त योग सत्रांचे आयोजन केले जाणार आहे.

Published On: May 08, 2026 | 11:18 AM

Jaishankar Diplomacy : जयशंकर-अराघची भेट ठरली गेमचेंजर! भारतासाठी इराणने खोलला समुद्राचा रस्ता; युद्धखोर देशांना कडक चपराक
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM
May 16, 2026 | 03:05 PM
May 16, 2026 | 03:04 PM
May 16, 2026 | 02:57 PM
May 16, 2026 | 02:55 PM
May 16, 2026 | 02:54 PM
May 16, 2026 | 02:43 PM

May 15, 2026 | 07:59 PM
May 15, 2026 | 07:53 PM
May 15, 2026 | 07:47 PM
May 15, 2026 | 07:41 PM
May 14, 2026 | 11:02 PM
May 14, 2026 | 10:56 PM
May 14, 2026 | 08:28 PM