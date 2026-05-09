अभिमन्यूच्या पराक्रमामागे होती सुभद्रेची संस्कारशक्ती, जाणून घ्या माता सुभद्रेची प्रेरणादायी कथा

मातृदिनाच्या निमित्ताने अशा मातृशक्तीला वंदन करणे म्हणजे भारतीय संस्कृतीतील त्याग, संस्कार आणि धर्मनिष्ठेच्या मूल्यांना अभिवादन करणे होय. अभिमन्यूच्या शौर्यामागे जर अर्जुनाचे पराक्रम होते, तर त्याच्या हृदयातील तेजामागे सुभद्रेचे मातृत्व होते.
धर्मासाठी पुत्राला चक्रव्यूहात पाठवणारी सुभद्रा भारतीय संस्कृतीमध्ये “माता” ही केवळ जन्मदात्री नसते, तर ती संस्कारांची जननी, धर्माची रक्षक आणि पराक्रमाची प्रेरणा असते. आपल्या इतिहासात आणि पुराणांमध्ये अशा अनेक मातांचे उल्लेख येतात ज्यांनी आपल्या लेकरांना केवळ सुखासाठी नव्हे, तर धर्म, राष्ट्र आणि कर्तव्य यासाठी घडवले. अशाच तेजस्वी मातांमध्ये महाभारतातील सुभद्रा यांचे नाव अत्यंत आदराने घेतले जाते. मातृदिनाच्या निमित्ताने सुभद्रा ही केवळ अभिमन्यूची माता नव्हे, तर धर्मासाठी पुत्राला रणांगणात पाठवणारी आदर्श माता म्हणून स्मरणात राहते.
सुभद्रा या भगवान श्रीकृष्ण यांच्या भगिनी आणि अर्जुन यांच्या पत्नी होत्या. द्वारकेच्या राजघराण्यात वाढलेल्या सुभद्रेला पराक्रम, धर्मनिष्ठा आणि कर्तव्यभावनेचे संस्कार बालपणापासून मिळाले होते. श्रीकृष्णांसारखा विश्वनायक भाऊ आणि अर्जुनासारखा धनुर्धर पती यांच्यामुळे तिच्या व्यक्तिमत्त्वात करुणा आणि शौर्य यांचा अद्भुत संगम निर्माण झाला. तिने आपल्या पुत्राला केवळ राजकुमार म्हणून नव्हे, तर धर्मरक्षणासाठी जन्मलेला योद्धा म्हणून घडवले. म्हणूनच अभिमन्यूच्या व्यक्तिमत्त्वात मातृसंस्कारांचे तेज स्पष्ट दिसते.
महाभारतातील प्रसिद्ध कथेनुसार, एकदा अर्जुन सुभद्रेला चक्रव्यूह भेदण्याची विद्या सांगत होते. त्यावेळी गर्भातील अभिमन्यू ते ज्ञान ऐकत होता. अर्जुनाने चक्रव्यूहात प्रवेश कसा करायचा हे सांगितले; मात्र बाहेर कसे पडायचे हे सांगण्यापूर्वी सुभद्रेला झोप लागली. त्यामुळे अभिमन्यूला चक्रव्यूहात प्रवेश करण्याचे ज्ञान मिळाले, पण बाहेर पडण्याचे संपूर्ण तंत्र समजू शकले नाही. ही कथा केवळ पुराणकथा नाही; ती भारतीय संस्कृतीतील “गर्भसंस्कार” या संकल्पनेचे महत्त्व अधोरेखित करते. माता गर्भावस्थेत ज्या विचारांत जगते, त्याचा परिणाम संततीवर होत असतो, ही भावना या कथेतून दिसून येते.
कुरुक्षेत्र युद्ध सुरू झाले तेव्हा अभिमन्यू तरुण होता. त्याच्या डोळ्यांत पराक्रमाचे तेज होते, तर हृदयात धर्मासाठी लढण्याची प्रेरणा होती. युद्धाच्या तेराव्या दिवशी कौरवांनी चक्रव्यूहाची रचना केली. त्यावेळी अर्जुन दुसऱ्या रणांगणात अडकवला गेला होता. पांडव सैन्यासमोर मोठे संकट उभे राहिले. अशा वेळी अभिमन्यू पुढे आला. त्याला चक्रव्यूह भेदता येत होता. जरी त्याला पूर्ण विद्या माहीत नव्हती, तरी धर्मरक्षणासाठी त्याने रणांगणात उतरायचे ठरवले.
येथे एका आईचे मन काय झाले असेल याची कल्पनाही करवत नाही. प्रत्येक आईला आपल्या लेकराचे आयुष्य प्रिय असते. पण सुभद्रेला माहीत होते की धर्मासाठी उभे राहणे हेच क्षत्रियाचे कर्तव्य आहे. तिने पुत्राला भीती शिकवली नाही; तिने त्याला धर्मासाठी झुंजण्याची प्रेरणा दिली.
अभिमन्यू चक्रव्यूहात शिरला आणि अद्वितीय शौर्य गाजवत अनेक महारथींना पराभूत केले. पण अन्यायाने अनेक योद्ध्यांनी मिळून त्याच्यावर आक्रमण केले आणि तो वीरगतीला प्राप्त झाला. ही बातमी ऐकल्यावर सुभद्रेच्या मातृहृदयावर काय आघात झाला असेल, याची कल्पना शब्दांत व्यक्त करणे कठीण आहे. तरीही ती कोसळली नाही. कारण तिला ठाऊक होते की तिचा पुत्र धर्मासाठी बलिदान देऊन अमर झाला आहे. भारतीय संस्कृतीत मातृत्व म्हणजे केवळ माया नव्हे; तर योग्य वेळी त्याग शिकवणारी शक्ती आहे. सुभद्रेने हेच दाखवून दिले.
