Multibagger Stocks: वर्षभरात पैशांचा पाऊस, या 5 शेअर्सनी दिला 200% पर्यंत Return, तुमच्याकडे आहेत का हे मल्टीबॅगर स्टॉक?

फोर्स मोटर्स लिमिटेडच्या शेअर्सनी अवघ्या एका वर्षातच गुंतवणूकदारांचे पैसे दुप्पटीहून अधिक केले आहेत. शुक्रवारी, BSE Sensex वर या शेअरचा भाव ₹२०,८७८ वर स्थिरावला, ज्यामध्ये ०.९२% ची वाढ नोंदवली गेली. गेल्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत, या शेअरने १५% परतावा दिला आहे. शिवाय, गेल्या एका वर्षात या शेअरच्या मूल्यात सुमारे ११५% ची मोठी वाढ दिसून आली आहे. जर तुम्ही एका वर्षापूर्वी या शेअरमध्ये ₹१ लाख गुंतवले असते, तर आज त्या रकमेचे मूल्य वाढून सुमारे ₹२.१५ लाख झाले असते.
अदानी पॉवरच्या शेअर्सही गुंतवणूकदारांना भरघोस परतावा दिला आहे. शुक्रवारी, BSE Sensex वर हा समभाग ₹२२५.१५ वर बंद झाला आणि त्यात २.१७% ची घसरण नोंदवली गेली. गेल्या एका महिन्यात, या समभागात सुमारे ३१% ची वाढ झाली आहे. दरम्यान, सहा महिन्यांच्या कालावधीत यात ५०% ची उसळी पाहायला मिळाली आहे. एका वर्षाच्या कालावधीत, या समभागाने गुंतवणूकदारांना ११९% परतावा मिळवून दिला आहे.
किर्लोस्कर ऑइल इंजिन्स लिमिटेडचे शेअर्सही गेल्या वर्षभरात ‘मल्टीबॅगर’ ठरले आहेत. शुक्रवारी, BSE Sensex वर या शेअरचा भाव ₹१,७२७.६० वर बंद झाला आणि त्यात किरकोळ वाढ नोंदवली गेली. गेल्या एका महिन्याच्या कालावधीत, या शेअरच्या मूल्यात १९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. शिवाय, सहा महिन्यांच्या कालावधीत यात ८० टक्क्यांहून अधिक उसळी पाहायला मिळाली आहे. एका वर्षाच्या कालावधीत, या शेअरने गुंतवणूकदारांना अंदाजे १६० टक्के परतावा मिळवून दिला आहे.
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेडच्या शेअर्सही गुंतवणूकदारांना जबरदस्त परतावा मिळवून दिला आहे. शुक्रवारी, BSE Sensex वर या शेअर्सचा व्यवहार ₹५६९.०५ वर स्थिरावला, ज्यामध्ये ०.१३% ची वाढ नोंदवली गेली. गेल्या एका महिन्याच्या कालावधीत, या शेअर्सच्या मूल्यात सुमारे ९% वाढ झाली आहे. शिवाय, सहा महिन्यांच्या कालावधीत यात ६८% ची मोठी उसळी दिसून आली आहे. एका वर्षाच्या कालावधीत, या समभागाने १७७% इतका परतावा निर्माण केला आहे.
गेल्या वर्षभरात, Ather Energy चा शेअर अक्षरशः पैसे कमावणारे एक यंत्रच बनला आहे. शुक्रवारी, BSE Sensex वर या शेअरचा भाव ₹९१५ वर स्थिरावला, ज्यामध्ये ०.८३% ची वाढ नोंदवली गेली. गेल्या एका महिन्यात या शेअरच्या मूल्यात १०% पेक्षा अधिक वाढ झाली आहे, तर गेल्या सहा महिन्यांत यात ४५% हून अधिक उसळी पाहायला मिळाली आहे. शिवाय, केवळ एका वर्षाच्या कालावधीतच या शेअरने २०३% इतका जबरदस्त परतावा दिला आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, या शेअरमध्ये केलेली ₹१ लाखांची गुंतवणूक अवघ्या एका वर्षातच वाढून ₹३ लाखांहून अधिक झाली आहे.
Disclaimer : या विश्लेषणामध्ये दिलेल्या शिफारसी या वैयक्तिक विश्लेषक किंवा ब्रोकिंग संस्थांच्या आहेत, नवराष्ट्रच्या नाहीत. शेअर बाजारातील परिस्थिती वेगाने बदलू शकत असल्याने, गुंतवणूकदारांनी कोणताही गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांचा सल्ला घ्यावा, असा आम्ही सल्ला देतो.