Multibagger Stocks: वर्षभरात पैशांचा पाऊस, या 5 शेअर्सनी दिला 200% पर्यंत Return, तुमच्याकडे आहेत का हे मल्टीबॅगर स्टॉक?

Updated On: May 09, 2026 | 12:36 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Double Return Share: गेल्या काही काळापासून शेअर बाजारात मोठी अस्थिरता दिसून येत आहे. काही वेळा सेन्सेक्समध्ये मोठी उसळी पाहायला मिळते, तर इतर दिवशी त्यात तीव्र घसरण पाहायला मिळते आहे. गेल्या वर्षभरात सेन्सेक्समध्ये २.५० टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे. मात्र, याच कालावधीत Nifty 50 मध्ये माफक वाढ नोंदवली गेली आहे. दुसरीकडे, असे अनेक शेअर्स आहेत ज्यांच्यावर बाजारातील या चढ-उतारांचा फारसा परिणाम झाला नाही. या शेअर्सनी गेल्या वर्षभरात गुंतवणूकदारांना मालामाल केले आहे. असे कोणते शेअर्स आहेत ज्यांनी गेल्या वर्षभरात १००% ते २००% इतका दमदार परतावा दिला आहे. जाणून घेऊयात…

फोर्स मोटर्स लिमिटेडच्या शेअर्सनी अवघ्या एका वर्षातच गुंतवणूकदारांचे पैसे दुप्पटीहून अधिक केले आहेत. शुक्रवारी, BSE Sensex वर या शेअरचा भाव ₹२०,८७८ वर स्थिरावला, ज्यामध्ये ०.९२% ची वाढ नोंदवली गेली. गेल्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत, या शेअरने १५% परतावा दिला आहे. शिवाय, गेल्या एका वर्षात या शेअरच्या मूल्यात सुमारे ११५% ची मोठी वाढ दिसून आली आहे. जर तुम्ही एका वर्षापूर्वी या शेअरमध्ये ₹१ लाख गुंतवले असते, तर आज त्या रकमेचे मूल्य वाढून सुमारे ₹२.१५ लाख झाले असते.

Adani Power Ltd

अदानी पॉवरच्या शेअर्सही गुंतवणूकदारांना भरघोस परतावा दिला आहे. शुक्रवारी, BSE Sensex वर हा समभाग ₹२२५.१५ वर बंद झाला आणि त्यात २.१७% ची घसरण नोंदवली गेली. गेल्या एका महिन्यात, या समभागात सुमारे ३१% ची वाढ झाली आहे. दरम्यान, सहा महिन्यांच्या कालावधीत यात ५०% ची उसळी पाहायला मिळाली आहे. एका वर्षाच्या कालावधीत, या समभागाने गुंतवणूकदारांना ११९% परतावा मिळवून दिला आहे.

Kirloskar Oil Engines Ltd

किर्लोस्कर ऑइल इंजिन्स लिमिटेडचे ​​शेअर्सही गेल्या वर्षभरात ‘मल्टीबॅगर’ ठरले आहेत. शुक्रवारी, BSE Sensex वर या शेअरचा भाव ₹१,७२७.६० वर बंद झाला आणि त्यात किरकोळ वाढ नोंदवली गेली. गेल्या एका महिन्याच्या कालावधीत, या शेअरच्या मूल्यात १९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. शिवाय, सहा महिन्यांच्या कालावधीत यात ८० टक्क्यांहून अधिक उसळी पाहायला मिळाली आहे. एका वर्षाच्या कालावधीत, या शेअरने गुंतवणूकदारांना अंदाजे १६० टक्के परतावा मिळवून दिला आहे.

Hindustan Copper Ltd

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेडच्या शेअर्सही गुंतवणूकदारांना जबरदस्त परतावा मिळवून दिला आहे. शुक्रवारी, BSE Sensex वर या शेअर्सचा व्यवहार ₹५६९.०५ वर स्थिरावला, ज्यामध्ये ०.१३% ची वाढ नोंदवली गेली. गेल्या एका महिन्याच्या कालावधीत, या शेअर्सच्या मूल्यात सुमारे ९% वाढ झाली आहे. शिवाय, सहा महिन्यांच्या कालावधीत यात ६८% ची मोठी उसळी दिसून आली आहे. एका वर्षाच्या कालावधीत, या समभागाने १७७% इतका परतावा निर्माण केला आहे.

Ather Energy Ltd

गेल्या वर्षभरात, Ather Energy चा शेअर अक्षरशः पैसे कमावणारे एक यंत्रच बनला आहे. शुक्रवारी, BSE Sensex वर या शेअरचा भाव ₹९१५ वर स्थिरावला, ज्यामध्ये ०.८३% ची वाढ नोंदवली गेली. गेल्या एका महिन्यात या शेअरच्या मूल्यात १०% पेक्षा अधिक वाढ झाली आहे, तर गेल्या सहा महिन्यांत यात ४५% हून अधिक उसळी पाहायला मिळाली आहे. शिवाय, केवळ एका वर्षाच्या कालावधीतच या शेअरने २०३% इतका जबरदस्त परतावा दिला आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, या शेअरमध्ये केलेली ₹१ लाखांची गुंतवणूक अवघ्या एका वर्षातच वाढून ₹३ लाखांहून अधिक झाली आहे.

Disclaimer : या विश्लेषणामध्ये दिलेल्या शिफारसी या वैयक्तिक विश्लेषक किंवा ब्रोकिंग संस्थांच्या आहेत, नवराष्ट्रच्या नाहीत. शेअर बाजारातील परिस्थिती वेगाने बदलू शकत असल्याने, गुंतवणूकदारांनी कोणताही गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांचा सल्ला घ्यावा, असा आम्ही सल्ला देतो.

Mouni Roy Divorce : "एक तर लग्न कर, नाही तर Break Up" मौनीचा हट्ट! पण सुरजची इच्छा नव्हती? केला खुलासा

IPL फायनलसाठी भारत दौऱ्यावर PCB अध्यक्ष मोहसिन नक्वी? पाकिस्तानच्या दाव्याने चर्चांना उधाण

Women Safety : महिलांच्या सुरक्षेसाठी सरकारचा कडक निर्णय; 10 पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांच्या संस्थांत अंतर्गत तक्रार समिती बंधनकारक

कमी बजेटमध्ये तरुणांची पहिली पसंती असलेल्या "या" आहेत बेस्ट बजेट स्पोर्ट्स बाईक्स

अर्ध कोल्डड्रिंक प्यायल्यानंतर महिलेला बसला धक्का, कॅनमध्ये आढळला मृत उंदीर; Viral Video पाहून युजर्सही थबकले

Vastu Tips: कपाटाच्या वर ठेवलेल्या या वस्तूंमुळे वाढू शकतात आर्थिक समस्या

पुणे पोलिस दलात मोठे फेरबदल, तेजस्वी सातपुते गुन्हे शाखेच्या अप्पर आयुक्त; तर संजय दराडे…

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Akola News : "एकरी फक्त 300 रुपये विमा?" अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

