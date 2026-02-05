Odisha Train Accident:ओडिशात मोठा रेल्वे अपघात! चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेसचे तीन डबे रुळावरून घसरले,  पाहा व्हिडिओ 

Odisha Train Accident: ओडिशाच्या जाजपूर जिल्ह्यातील जखापुरा रेल्वे स्थानकाजवळ चेन्नई सेंट्रल-न्यू जलपाईगुडी सुपरफास्ट एक्सप्रेस रुळावरून घसरली. मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी (५ फेब्रुवारी) सकाळी न्यू जलपाईगुडी एक्सप्रेसचे तीन डबे जाजपूरजवळ रुळावरून घसरले. ही ट्रेन भुवनेश्वरहून कोलकाताला जात होती. या घटनेमुळे प्रवाशांमध्ये घबराट पसरली, परंतु सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी किंवा दुखापत झाली नाही. रेल्वेने तपास सुरू केला आहे आणि वरिष्ठ अधिकारी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले आहेत.
उत्तर प्रदेशच्या उन्नावमध्ये भीषण अपघात; भरधाव ट्रकची वाहनांना धडक, दोन चिमुकल्यांसह चौघांचा मृत्यू
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भद्रक येथून बचाव आणि दुरुस्ती पथक तात्काळ घटनास्थळी रवाना करण्यात आले. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सर्व प्रवासी सुरक्षित असल्याची पुष्टी केली आहे आणि रेल्वे डब्यांचे कोणतेही गंभीर नुकसान झालेले नाही. घटनेनंतर लगेचच, रेल्वे मार्गाच्या प्रभावित भागात दुरुस्तीचे काम सुरू झाले. ट्रॅक साफ करण्यासाठी आणि शक्य तितक्या लवकर नियमित रेल्वे सेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी अभियांत्रिकी पथके तैनात करण्यात आली आहेत.
चेन्नई सेंट्रल-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस के तीन डिब्बे पटरी से उतर गए।pic.twitter.com/MmEUW6jjcB — Prateek Pandey (@Prateek_pandeyy) February 5, 2026
रेल्वे विभागाच्या अधिका-यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “रेल्वे अधिकारी परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत आणि मार्गावर कोणताही संभाव्य व्यत्यय येऊ नये म्हणून आवश्यक ती पावले उचलली जात आहेत. रुळावरून घसरण्याचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. दुरुस्ती पूर्ण झाल्यानंतर आणि परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर सविस्तर चौकशी अपेक्षित आहे.
सुरुवातीच्या माहितीनुसार, गुरुवारी सकाळी ८:५० वाजता ट्रॅक बदलताना चेन्नई सेंट्रल-न्यू जलपाईगुडी सुपरफास्ट एक्सप्रेसचे एक एसी कोच आणि दोन जनरल कोच रुळावरून घसरले. तीन कोच पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत. जाजपूर रोड रेल्वे पोलिस आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत.
Congress AI Video : ही भित्र्या माणसाची लक्षणे…! कॉंग्रेसच्या चीन घुसखोरीच्या AI व्हिडिओने केले पंतप्रधानांना लक्ष्य
घटनेनंतर रेल्वे अधिकाऱ्यांना तात्काळ सूचना देण्यात आल्या आणि बाधित भागात सुरक्षिततेसाठी बचाव पथके आणि तांत्रिक पथके पाठवण्यात आली. या पथकांनी ट्रेन स्थिर करण्यासाठी आणि प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी काम केले, तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जमिनीवरील ऑपरेशनचे समन्वय साधले. सुदैवाने, सर्व प्रवासी सुरक्षित आहेत.
रेल्वे मार्गाच्या बाधित भागावर दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. ट्रॅक मोकळा करण्यासाठी आणि शक्य तितक्या लवकर सामान्य रेल्वे सेवा पूर्ववत करण्यासाठी अभियांत्रिकी पथके तैनात करण्यात आली आहेत. रेल्वे अधिकारी परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहेत आणि पुढील व्यत्यय टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करत आहेत. रुळावरून घसरण्याचे कारण अद्याप अधिकृतपणे स्पष्ट झालेले नाही.