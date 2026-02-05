Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Mirzapur The Movie: मोठ्या पडद्यावर मिर्झापूरचा धमाका! कालीन भैया, मुन्ना आणि गुड्डू पंडितची धमाकेदार एन्ट्री

"मिर्झापूर" या लोकप्रिय वेब सिरीजवर आधारित हा चित्रपट थिएटरमध्ये दाखल होण्यासाठी सज्ज झाला आहे. त्याची रिलीज तारीख जाहीर झाली आहे. या बातमीने प्रेक्षक देखील खुश झाले आहेत.

Updated On: Feb 05, 2026 | 11:46 AM
  • मोठ्या पडद्यावर मिर्झापूरचा धमाका
  • कालीन भैया, मुन्ना आणि गुड्डू पंडित परतले
  • “मिर्झापूर: द मूव्ही” चे संपूर्ण स्टारकास्ट
अमेझॉन एमजीएम स्टुडिओज आणि एक्सेल एंटरटेनमेंट भारतातील सर्वात मोठी आणि चाहत्यांची आवडती फ्रँचायझी “मिर्झापूर” पहिल्यांदाच थिएटरमध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहे. या चित्रपटात मिर्झापूर विश्वातील एक अनोखी कथा दाखवण्यात येणार आहे. एक्सेल एंटरटेनमेंट बॅनरखाली निर्मित, या चित्रपटाची निर्मिती रितेश सिधवानी आणि फरहान अख्तर यांनी केली आहे, तर कासिम जगमागिया आणि विशाल रामचंदानी सह-निर्मिती करत आहेत. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन गुरमीत सिंग यांनी केले आहे. हा चित्रपट आता येत्या ४ सप्टेंबरला सिनेमागृहात प्रदर्शित होणार असल्याचे निर्मात्यांनी म्हटले आहे.

भारतातील सर्वात प्रतिष्ठित ओटीटी फ्रँचायझी आता मोठ्या पडद्यावर येण्यास सज्ज आहे. निर्मात्यांनी “मिर्झापूर: द मूव्ही” ची थिएटरमध्ये रिलीज तारीख जाहीर केली आहे, जी ४ सप्टेंबर रोजी थिएटरमध्ये दाखवण्यात येणार आहे. हा चित्रपट प्रेक्षकांना त्याच कच्च्या आणि शक्तिशाली जगात घेऊन जाणार आहे, परंतु यावेळी पूर्वीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात प्रेक्षकांचे मनोरंजन होणार आहे. पंकज त्रिपाठीसह कलीन भैया, अली फजलचा गुड्डू पंडित आणि दिव्येंदुचा मुन्ना भैया देखील परतणार आहेत. पहिल्यांदाच, मिर्झापूरची कल्ट स्टोरी थिएटरमध्ये दाखल होणार आहे आणि अशा प्रकारे त्याच्या चाहत्यांना मोठ्या पडद्यावर एक अद्भुत अनुभव मिळणार आहे.

सत्ता, गुन्हे आणि न्यायाची थरारक लढाई; ‘अमर विश्वास’ या कोर्टरूम ड्रामाचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीस

“मिर्झापूर: द मूव्ही” च्या प्रदर्शनाची घोषणा

चित्रपट निर्मात्यांनी सोशल मीडियाद्वारे प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली, प्रेक्षकांना भव्य नाट्य अनुभवाचे आश्वासन दिले आणि मिर्झापूरचे जग एका अनोख्या कथेसह विस्तारले. कॅप्शनमध्ये लिहिले होते, “आता भौकाल मोठ्या पडद्यावर पहा. Mirzapur The Movie ४ सप्टेंबर रोजी तुमच्या जवळच्या चित्रपटगृहात प्रदर्शित होत आहे.” या पोस्टला प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे. आणि लोक कंमेंट करून कौतुकाचा वर्षाव करत आहेत.

 

 

“मिर्झापूर: द मूव्ही” चे संपूर्ण स्टारकास्ट

चित्रपटात जितेंद्र कुमार, रवी किशन, अभिषेक बॅनर्जी, रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, श्रिया पिळगावकर, हर्षिता गौर, सुशांत सिंग, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, कुलभूषण खरबंदा आणि सोनल चौहान यांच्याही प्रमुख भूमिका प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. अमेझॉन एमजीएम स्टुडिओज आणि एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रस्तुत एक्सेल एंटरटेनमेंट निर्मित ‘मिर्झापूर: द मूव्ही’, गुरमीत सिंग दिग्दर्शित आणि पुनीत कृष्णा यांनी लिहिलेले आहे. हा चित्रपट ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

‘मिर्झापूर’ मालिकेचे किती सीझन प्रदर्शित झाले?

‘मिर्झापूर’ मालिकेच्या सर्व सीझनबद्दल बोलायचे झाले तर, पहिला सीझन २०१८ मध्ये प्रदर्शित झाला आणि तो सुपरहिट झाला आहे. त्यानंतर २०२० मध्ये आलेला दुसरा सीझनही जोरदार हिट झाला आणि त्याला लोकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. तिसरा सीझन २०२४ मध्ये प्रदर्शित झाला आणि चौथ्या सीझनची तयारी सुरू झाली आहे, सध्या अनेक एपिसोड्सचे शूटिंग सुरू आहे.

कला, संघर्ष आणि हळवी कथा; पोनी वर्मा यांचा ‘सूर’ लघुपट प्रेक्षकांच्या भेटीला

‘मिर्झापूर सीझन ४’ बद्दल अपडेट

ऑनलाइन सर्वात जास्त विचारले जाणारे प्रश्न म्हणजे ‘मिर्झापूर सीझन ४’ कधी येणार आहे. याचे उत्तर आता समोर आले आहे. हा सीझन २०२५ च्या अखेरीस आणि २०२६ च्या सुरुवातीला येऊ शकतो. मागील सीझनप्रमाणे, तो अमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर स्ट्रीम होईल, ज्यामुळे तो प्लॅटफॉर्मवरील सर्वात मोठ्या रिलीजपैकी एक बनेल. परंतु, रिलीजची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही.

