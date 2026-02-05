Mirzapur The Movie: मोठ्या पडद्यावर मिर्झापूरचा धमाका! कालीन भैया, मुन्ना आणि गुड्डू पंडितची धमाकेदार एन्ट्री

भारतातील सर्वात प्रतिष्ठित ओटीटी फ्रँचायझी आता मोठ्या पडद्यावर येण्यास सज्ज आहे. निर्मात्यांनी “मिर्झापूर: द मूव्ही” ची थिएटरमध्ये रिलीज तारीख जाहीर केली आहे, जी ४ सप्टेंबर रोजी थिएटरमध्ये दाखवण्यात येणार आहे. हा चित्रपट प्रेक्षकांना त्याच कच्च्या आणि शक्तिशाली जगात घेऊन जाणार आहे, परंतु यावेळी पूर्वीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात प्रेक्षकांचे मनोरंजन होणार आहे. पंकज त्रिपाठीसह कलीन भैया, अली फजलचा गुड्डू पंडित आणि दिव्येंदुचा मुन्ना भैया देखील परतणार आहेत. पहिल्यांदाच, मिर्झापूरची कल्ट स्टोरी थिएटरमध्ये दाखल होणार आहे आणि अशा प्रकारे त्याच्या चाहत्यांना मोठ्या पडद्यावर एक अद्भुत अनुभव मिळणार आहे.
“मिर्झापूर: द मूव्ही” च्या प्रदर्शनाची घोषणा
चित्रपट निर्मात्यांनी सोशल मीडियाद्वारे प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली, प्रेक्षकांना भव्य नाट्य अनुभवाचे आश्वासन दिले आणि मिर्झापूरचे जग एका अनोख्या कथेसह विस्तारले. कॅप्शनमध्ये लिहिले होते, “आता भौकाल मोठ्या पडद्यावर पहा. Mirzapur The Movie ४ सप्टेंबर रोजी तुमच्या जवळच्या चित्रपटगृहात प्रदर्शित होत आहे.” या पोस्टला प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे. आणि लोक कंमेंट करून कौतुकाचा वर्षाव करत आहेत.
“मिर्झापूर: द मूव्ही” चे संपूर्ण स्टारकास्ट
चित्रपटात जितेंद्र कुमार, रवी किशन, अभिषेक बॅनर्जी, रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, श्रिया पिळगावकर, हर्षिता गौर, सुशांत सिंग, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, कुलभूषण खरबंदा आणि सोनल चौहान यांच्याही प्रमुख भूमिका प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. अमेझॉन एमजीएम स्टुडिओज आणि एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रस्तुत एक्सेल एंटरटेनमेंट निर्मित ‘मिर्झापूर: द मूव्ही’, गुरमीत सिंग दिग्दर्शित आणि पुनीत कृष्णा यांनी लिहिलेले आहे. हा चित्रपट ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
‘मिर्झापूर’ मालिकेचे किती सीझन प्रदर्शित झाले?
‘मिर्झापूर’ मालिकेच्या सर्व सीझनबद्दल बोलायचे झाले तर, पहिला सीझन २०१८ मध्ये प्रदर्शित झाला आणि तो सुपरहिट झाला आहे. त्यानंतर २०२० मध्ये आलेला दुसरा सीझनही जोरदार हिट झाला आणि त्याला लोकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. तिसरा सीझन २०२४ मध्ये प्रदर्शित झाला आणि चौथ्या सीझनची तयारी सुरू झाली आहे, सध्या अनेक एपिसोड्सचे शूटिंग सुरू आहे.
‘मिर्झापूर सीझन ४’ बद्दल अपडेट
ऑनलाइन सर्वात जास्त विचारले जाणारे प्रश्न म्हणजे ‘मिर्झापूर सीझन ४’ कधी येणार आहे. याचे उत्तर आता समोर आले आहे. हा सीझन २०२५ च्या अखेरीस आणि २०२६ च्या सुरुवातीला येऊ शकतो. मागील सीझनप्रमाणे, तो अमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर स्ट्रीम होईल, ज्यामुळे तो प्लॅटफॉर्मवरील सर्वात मोठ्या रिलीजपैकी एक बनेल. परंतु, रिलीजची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही.