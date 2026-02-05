Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Latur Crime: लातूरमध्ये धक्कादायक प्रकार! दोन वर्षे आई-बहिणीला खोलीत कैद; पोलिसांकडून सुटका

लातूर जिल्ह्यातील रत्नापूर नगर येथे एका व्यक्तीने मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ असलेल्या 60 वर्षीय आई आणि बहिणीला दोन वर्षे खोलीत कैद करून ठेवल्याचा प्रकार उघड झाला. पोलिस व सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीने मायलेकींची सुटका

Updated On: Feb 05, 2026 | 11:25 AM
  • लातूरमध्ये आई-बहिणीला दोन वर्षे घरात बंदिस्त ठेवल्याचा आरोप.
  • सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या पाठपुराव्यानंतर पोलिसांची तातडीची कारवाई.
  • मानव तस्करी विरोधी कक्षाच्या मदतीने मायलेकींची सुरक्षित सुटका.
लातूर: लातूर जिल्ह्यात एका व्यक्तीने आपल्या ६० वर्षीय आई आणि बहिणीला घरातीलच एका खोलीत कथितरित्या डांबून ठेवल्याचा प्रकार समोर आला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून त्यांना कैदेत ठेवण्यात आल्याचा दावा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीने दोघींची सुटका करण्यात आली. मिळालेल्या माहितीनुसार या मायलेकी मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ असल्याचे सांगितले जात आहे. कशी करण्यात आली सुटका? हे जाणून घ्या.

का ठेवण्यात आले होते बंद?

नातेवाईकांच्या म्हणण्यानुसार, आई-मुलीला एका खोलीत बंद ठेवण्यात आले होते, कारण त्या शेजाऱ्यांवर दगडफेक करून त्यांना त्रास देत होत्या. ही धक्कादायक घटना लातूर शहरापासून सुमारे पाच किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पखरसांगवी गावाजवळील रत्नापूर नगर येथे घडली. दोघींची मंगळवारी, ३ फेब्रुवारी रोजी सुटका करण्यात आली.

Mumbai Crime: विकृतीचा कळस! कांदिवलीत मादी कुत्र्यावर लैंगिक अत्याचार; कठोर कारवाईची मागणी

कशी करण्यात आली सुटका?

सामाजिक कार्यकर्ता व्यंकट पन्हाळे यांना आठ दिवसांपूर्वी याची माहिती मिळाली होती. खात्री केल्यानंतर त्यांनी वंचित मुलांसाठी असलेल्या ‘माझं घर’ या आश्रयगृहाचे संस्थापक शरद झारे यांच्याशी संपर्क साधला. त्यानंतर दोघांनी सोमवारी पोलीस अधीक्षक (एसपी) अमोल तांबे यांची भेट घेऊन परिस्थितीची माहिती दिली. एसपी अमोल तांबे यांनी मानव तस्करी विरोधी कक्षाला (एएचटीसी) तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. सामाजिक कार्यकर्त्यांसोबत पोलिसांचे पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी सुमारे ११ वाजता मायलेकींची सुटका करण्यात आली.

लातूर हादरले! पोटच्या मुलानेच आयकर अधिकारी वडिलांची केली हत्या; कारण काय?

लातूर जिल्ह्यातील खोपेगाव शिवारात एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. जन्मदात्या मुलानेच आपल्या आयकर अधिकारी वडिलांची हत्या केल्याचे समोर आले आहे.

कारण काय?

वडील आणि मुलामध्ये कौटुंबिक कारणावरून वाद झाला. या वादाचे रूपांतर गंभीर भांडणात झाले. संतापाच्या भरात मुलाने चाकूने वडिलांवर वार केला. या हल्ल्यात वडील गंभीर जखमी झाले. त्यांना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचार सुरु असतांना त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. लातूर ग्रामीण पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा सुरु केला आहे. याप्रकरणी लातूर ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपी मुलाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून पुढील तपास सुरु आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.

Jalgaon Crime: जळगाव हादरलं! पद्मालय जंगलात आढळला महिलेचा अर्धवट जळालेला मृतदेह

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: लातूर शहराजवळील रत्नापूर नगर, पखरसांगवी परिसरात.

  • Que: सुटका कशी झाली?

    Ans: सामाजिक कार्यकर्त्यांनी माहिती दिल्यानंतर पोलिस व एएचटीसी पथकाने कारवाई करून सुटका केली.

  • Que: मायलेकींना कैद का ठेवले होते?

    Ans: त्या मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ असून शेजाऱ्यांना त्रास देत असल्याचा दावा नातेवाईकांनी केला आहे.

Published On: Feb 05, 2026 | 11:25 AM

