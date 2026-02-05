Service Sector Growth: भारताच्या सेवा क्षेत्राला जोरदार गती; जानेवारीमध्ये मिळाली परदेशी ऑर्डर  

एचएसबीसीचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ (भारत) प्रांजुल भंडारी यांनी सांगितले की, भारतातील सेवा क्षेत्रातील पीएमआय जानेवारीमध्ये डिसेंबरमध्ये ५८.० वरून ५८.५ वर पोहोचला, जो या क्षेत्रातील सततच्या गतीचे संकेत देतो. दक्षिण आणि आग्नेय आशियातील वाढत्या आंतरराष्ट्रीय मागणीसह नवीन ऑर्डर्सच्या स्थिर ओघामुळे मजबूत उत्पादन वाढ झाली.
EPFO Update: खासगी नोकरदारांना धक्का; पीएफ व्याजदर ८% पर्यंत घसरण्याची शक्यता
सर्वेक्षणात असे आढळून आले की भारतातील सेवा प्रदात्यांनी नवीन व्यवसायात जलद वाढ नोंदवली. ते भविष्याबद्दल अधिक आशावादी होते आणि त्यांनी अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त केले. सर्वेक्षणानुसार, गेल्या दोन महिन्यांत नवीन ऑर्डर्समध्ये सर्वात वेगाने वाढ झाली. देशांतर्गत बाजारपेठ नवीन व्यवसाय वाढीचा मुख्य स्रोत होती, परंतु आंतरराष्ट्रीय ऑर्डरमध्येही चांगली वाढ दिसून आली. सर्वेक्षण सहभागींनी इंडोनेशिया, केनिया, मलेशिया, ओमान, कतार, श्रीलंका, थायलंड आणि व्हिएतनाममधील ग्राहकांकडून नवीन व्यवसाय नोंदवला.
भारतातील सेवा प्रदाते भविष्याबद्दल अधिक आशावादी होते, किमतीच्या बाबतीत, सर्वेक्षणात असे आढळून आले की, कच्च्या मालाच्या किमती आणि विक्री शुल्कात जलद गतीने वाढ झाली, जरी ती अजूनही माफक असली तरी, ग्राहक सेवा श्रेणीमध्ये खर्चाचा दबाव सर्वात तीव्र होता, तर वित्त आणि विमा क्षेत्रात उत्पादनात सर्वात मजबूत वाढ दिसून आली. दरम्यान, जानेवारीमध्ये भारतातील खाजगी क्षेत्रात नवीन ऑर्डर आणि उत्पादनात झपाट्याने वाढ झाली. यामुळे रोजगार निर्मिती वाढली आणि व्यवसायाचा आत्मविश्वास बळकट झाला, एचएसबीसी इंडिया कंपोझिट उत्पादन निर्देशांक डिसेंबरमध्ये ११ महिन्यांच्या नीचांकी ५७.८ वरून जानेवारीमध्ये ५८.४ वर पोहोचला.
शेतीतील कचऱ्यापासून आता बनणार ‘पॅकेजिंग बॉक्स’! अमेझॉन इंडिया आणि IIT रूरकी यांचा महत्त्वपूर्ण करार
कंपोझिट पीएमआय निर्देशांक हा तुलनात्मक उत्पादन आणि सेवा पीएमआय निर्देशांकांचा भारित सरासरी आहे. अधिकृत जीडीपी (एकूण देशांतर्गत उत्पादन) डेटामध्ये प्रतिबिंबित केल्याप्रमाणे, हे वजन उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांच्या सापेक्ष आकाराचे प्रतिबिंबित करते. भंडारी म्हणाले की, जानेवारीमध्ये कंपोझिट पीएमआय देखील मजबूत झाला, जो उत्पादन आणि सेवा दोन्ही क्षेत्रांमध्ये मागणीतील ठोस वाढ दर्शवितो. सर्वेक्षणानुसार, डिसेंबरमध्ये स्थिर झाल्यानंतर २०२६ च्या सुरुवातीला खाजगी क्षेत्रातील रोजगार वाढला. उत्पादन कंपन्या आणि त्यांच्या सेवा समकक्षांमध्ये रोजगार निर्मितीचा दर सामान्य राहिला.