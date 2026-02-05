अमृताहुनी गोड कीतर्नसेवा करणारे हभप बाबा महाराज सातारकर यांची जयंती; जाणून घ्या 05 फेब्रुवारीचा इतिहास

महाराष्ट्राला वारकरी सांप्रदायाची मोठी आध्यात्मिक परंपरा लाभली आहे. वारकरी सांप्रदायाच्या प्रसार आणि प्रचारासाठी संपूर्ण आयुष्य कीर्तनसेवा करणारे हभप बाबा महाराज सातारकर यांची आज जयंती आहे. त्यांनी हरीनामाचा गजर आणि अमोघ वाणीतून जीवनाचे सार उलघडून सांगितले. बाबा महाराजांनी इंग्रजी माध्यमातून एस. एस. सी. पर्यंतचे शिक्षण घेतले. आठव्या वर्षांपासून ते श्री सद्गुरू दादामहाराज यांच्या कीर्तनात अभंगांच्या चाली म्हणत असत. वयाच्या ११ व्या वर्षांपासून त्यांनी पुरोहितबुवा, आग्रा घराण्याचे लताफत हुसेन खाँ साहेब यांच्याकडे शास्त्रीय गायनाचे धडे घेतले होते. बाबामहाराजांनी सुमारे १५ लाख व्यक्तींना संप्रदायाची दिक्षा देऊन त्यांना व्यसनमुक्त केले आहे. त्यांच्या कार्यामुळे बाबा महाराज सातारकर यांना सातारा भूषण, फलटण भूषण आणि महाराष्ट्र शासनाचा ज्ञानोबा तुकाराम पुरस्कार अशा अनेक पुरस्कारांनीही सन्मानित करण्यात आले आहे. (Dinvishesh)
