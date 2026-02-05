Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
अमृताहुनी गोड कीतर्नसेवा करणारे हभप बाबा महाराज सातारकर यांची जयंती; जाणून घ्या 05 फेब्रुवारीचा इतिहास

हरीनामाचा गजर आणि अमोघ वाणीतून जीवनाचे सार उलघडून सांगणारे कीतर्नकार हभप बाबा महाराज सातारकर यांची जयंती आहे. वारकरी सांप्रदायामध्ये त्यांचा मोठा वाटा आहे.

Updated On: Feb 05, 2026 | 11:13 AM
Kirtankar Baba Maharaj Satarkar Birth anniversary who performed Warkari Keetarna Seva

वारकरी कीतर्नसेवा करणारे हभप बाबा महाराज सातारकर यांची जयंती आहे (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

महाराष्ट्राला वारकरी सांप्रदायाची मोठी आध्यात्मिक परंपरा लाभली आहे. वारकरी सांप्रदायाच्या प्रसार आणि प्रचारासाठी संपूर्ण आयुष्य कीर्तनसेवा करणारे हभप बाबा महाराज सातारकर यांची आज जयंती आहे. त्यांनी हरीनामाचा गजर आणि अमोघ वाणीतून जीवनाचे सार उलघडून सांगितले. बाबा महाराजांनी इंग्रजी माध्यमातून एस. एस. सी. पर्यंतचे शिक्षण घेतले. आठव्या वर्षांपासून ते श्री सद्गुरू दादामहाराज यांच्या कीर्तनात अभंगांच्या चाली म्हणत असत. वयाच्या ११ व्या वर्षांपासून त्यांनी पुरोहितबुवा, आग्रा घराण्याचे लताफत हुसेन खाँ साहेब यांच्याकडे शास्त्रीय गायनाचे धडे घेतले होते. बाबामहाराजांनी सुमारे १५ लाख व्यक्तींना संप्रदायाची दिक्षा देऊन त्यांना व्यसनमुक्त केले आहे. त्यांच्या कार्यामुळे बाबा महाराज सातारकर यांना सातारा भूषण, फलटण भूषण आणि महाराष्ट्र शासनाचा ज्ञानोबा तुकाराम पुरस्कार अशा अनेक पुरस्कारांनीही सन्मानित करण्यात आले आहे. (Dinvishesh)

 

05 फेब्रुवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1294: अलाउद्दीन खिलजीने देवगिरी किल्ला जिंकला आणि देवगिरीचे यादव साम्राज्य कोसळले.
  • 1917: मेक्सिकोचे सध्याचे संविधान स्वीकारण्यात आले, ज्यामध्ये स्वतंत्र कार्यकारी, कायदेमंडळ आणि न्यायिक शाखांमध्ये विभागलेले अधिकार असलेले संघराज्य प्रजासत्ताक स्थापन करण्यात आले.
  • 1922: रीडर्स डायजेस्टचा पहिला अंक प्रकाशित झाला.
  • 1952: स्वतंत्र भारतात पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या.
  • 1958: टायबी बेटाजवळ अमेरिकन हवाई दलाने 7,600 पौंड वजनाचा हायड्रोजन बॉम्ब गमावला. हा बॉम्ब अमेरिकेने कायमचा गमावलेल्या चार अण्वस्त्रांपैकी एक आहे.
  • 2004: पुण्याच्या स्वाती घाटे बुद्धिबळात महिला ग्रँडमास्टर बनल्या.
05 फेब्रुवारी रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1788: ‘रॉबर्ट पील’ – युनायटेड किंग्डमचे पंतप्रधान यांचा जन्म.
  • 1840: ‘जॉन बॉईड डनलप’ – डनलप रबर चे सहसंस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू: 23 ऑक्टोबर 1921)
  • 1840: ‘हिराम मॅक्सिम’ – मॅक्सिम तोफेचे शोधक यांचा जन्म. (मृत्यू : 24 नोव्हेंबर 1916)
  • 1878: ‘आंद्रे सीट्रोएन’ – सीट्रोएन कंपनीचे संस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू : 3 जुलै 1935)
  • 1889: ‘रेसेप पेकर’ – तुर्की देशाचे 6वे पंतप्रधान आणि राजकारणी यांचा जन्म. (मृत्यू : 1 एप्रिल 1950)
  • 1905: ‘अच्युतराव पटवर्धन’ – स्वातंत्र्यसैनिक, 42 च्या चळवळीतील अग्रणी नेते, भारतीय समाजवादी पक्षाचे एक संस्थापक, विचारवंत, तत्त्वचिंतक व सामाजिक कार्यकर्ते यांचा जन्म. (मृत्यू: 5 ऑगस्ट 1992)
  • 1914: ‘शंकर गोपाळ तुळपुळे’ – प्राचीन मराठी भाषेचे गाढे व्यासंगी, संत वाङ्‌मयाचे अभ्यासक व संशोधक, पुणे विद्यापीठाच्या मराठी विभागाचे प्रमुख यांचा जन्म. (मृत्यू: 30 ऑगस्ट 1994)
  • 1924: ‘दुर्यसामी सायमन लौरडुसामी’ – भारतीय कार्डिनल यांचा जन्म. (मृत्यू : 2 जून 2014)
  • 1932: ‘शंख घोष’ – भारतीय कवी आणि साहित्यिक समीक्षक यांचा जन्म.
  • 1933: ‘गिरीजा कीर’ – लेखिका आणि कथाकथनकार यांचा जन्म.
  • 1936: ‘बाबा महाराज सातारकर’ – कीर्तनकार यांचा जन्म.
  • 1948: ‘नीला सत्यनारायणन’ – महाराष्ट्रातील पहिल्या महिला राज्य निवडणूक आयुक्त यांचा जन्म. (मृत्यू : 16 जुलै 2020)
  • 1976: ‘अभिषेक बच्‍चन’ – अभिनेता यांचा जन्म.
  • 1990: ‘भुवनेश्वर कुमार’ – भारतीय क्रिकेट खेळाडू यांचा जन्म.
05 फेब्रुवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष
  • 1920: ‘विष्णू नरसिंह जोग’ – आळंदी येथील वारकरी शिक्षणसंस्थेचे संस्थापक, कीर्तनकार, प्रवचनकार आणि लेखक यांनी समाधि घेतली. (जन्म: 14 सप्टेंबर 1867)
  • 1927: ‘हजरत इनायत खाँ’ – शास्त्रीय गायक यांचे निधन. (जन्म: 5 जुलै 1882)
  • 1988: ‘ओवे अरुप’ – इंग्लिश-डॅनिश अभियंता आणि व्यापारी, अरुपचे संस्थापक यांचे निधन. (जन्म: 16 एप्रिल 1895)
  • 2000: ‘कालिंदी केसकर’ – गायिका यांचे निधन.
  • 2003: ‘गेनाडी निकोनोव्ह’ – रशियन अभियंते, AN-94 रायफलचे रचनाकार यांचे निधन. (जन्म: 11 ऑगस्ट 1950)
  • 2003: ‘गणेश गद्रे’ – ज्येष्ठ गांधीवादी विचारवंत यांचे निधन.
  • 2008: ‘महर्षी महेश योगी’ – योग गुरू यांचे निधन. (जन्म: 12 जानेवारी 1917)
  • 2010: ‘सुजित कुमार’ – चित्रपट अभिनेता व निर्माता यांचे निधन. (जन्म: 7 फेब्रुवारी 1934)
  • 2023: ‘जनरल परवेझ मुशर्रफ’ – पाकिस्तानचे 10 वे राष्ट्राध्यक्ष यांचे निधन. (जन्म

Published On: Feb 05, 2026 | 11:13 AM

