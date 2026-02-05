आता स्मार्टफोन स्कॅन करणार Breast Cancer, वैज्ञानिकांना तयार केला Ultrasound Device; कसे वापरता येणार

हल्ली अनेक महिलांमध्ये स्तनांचा कर्करोग वाढलेला दिसून येत आहे. त्याला अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत. ब्रेस्ट कॅन्सरची तपासणी घरी करणेही आता चला या अनोख्या शोधाबद्दल अधिक जाणून घेऊया.
स्मार्टफोनइतकी लहान प्रणाली
एमआयटीचे सहयोगी प्राध्यापक कानन डागदेविरेन आणि त्यांच्या टीमने विकसित केलेले, हे डिव्हाइस मोठ्या आणि महागड्या अल्ट्रासाऊंड मशीनना आव्हान देते. हे डिव्हाइस स्मार्टफोनइतके लहान आहे. त्यात फोनपेक्षा थोडे मोठे प्रोसेसिंग मॉड्यूल देखील आहे. ते तयार करण्यासाठी फक्त $300 किंवा 25,000 रुपये खर्च आला. हे डिव्हाइस लॅपटॉपशी सहजपणे कनेक्ट होऊ शकते आणि 3D प्रतिमा प्रदर्शित करू शकते. त्याला कमीत कमी वीज वापर देखील आवश्यक आहे. ते मानक 5V डीसी अडॉप्टर किंवा बॅटरीद्वारे चालवता येते.
पोर्टेबल अल्ट्रासाऊंड डिव्हाइस कसे कार्य करते
एक मानक अल्ट्रासाऊंड मशीनला शरीरावर प्रोब दाबावा लागतो, जो अनेकदा प्रतिमा विकृत करू शकतो. शास्त्रज्ञांनी विकसित केलेले हे नवीन उपकरण त्वचेवर हळूवारपणे ठेवले आहे, ज्यामुळे ऊतींची वास्तववादी आणि अचूक 3D प्रतिमा मिळते. हे उपकरण शरीराच्या आत 15 सेंटीमीटरपर्यंत स्कॅन करू शकते.
हे उपकरण दोन किंवा तीन ठिकाणांहून स्कॅन करून संपूर्ण स्तनातून डेटा काढू शकते. अहवालानुसार, संशोधकांनी त्याची चाचणी 71 वर्षीय महिलेवर केली. चाचणीमध्ये, हे उपकरण कोणत्याही अंतराशिवाय सिस्ट अचूकपणे ओळखण्यास सक्षम होते. ब्रेस्ट कॅन्सर ओळखणे यामुळे अधिक सोपे होईल.
AI आणि भविष्यासाठी मोठी तयारी
अहवालानुसार, शास्त्रज्ञ आता या तंत्रज्ञानाचे आणखी सूक्ष्मीकरण करण्यावर काम करत आहेत, ज्यामुळे डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम नखाच्या आकाराची होईल. भविष्यात, हे उपकरण थेट फोनशी कनेक्ट होऊ शकेल. याव्यतिरिक्त, या उपकरणासाठी एक AI-आधारित App विकसित केले जात आहे, जे वापरकर्त्याला शरीरावर सेन्सर कुठे ठेवायचा आहे याचे मार्गदर्शन करेल. प्रोफेसर डॅगडेव्हिरेन आता हे तंत्रज्ञान बाजारात आणण्यासाठी एक कंपनी सुरू करण्याची तयारी करत आहेत. त्यांचे ध्येय घरी स्तनाच्या कर्करोगाचे निदान करणे तुमच्या रक्तदाब तपासण्याइतके सोपे करणे आहे.