सर्वसामान्यांना फटका ! पेट्रोल-डिझेलच्या दरात एक-दोन नाहीतर ‘इतक्या’ रुपयांची झाली वाढ

Updated On: May 15, 2026 | 07:20 AM
नवी दिल्ली : इराण-अमेरिका या देशांतील संघर्षाच्या परिणाम जगावर होताना दिसत आहे. यामुळे मोठं इंधन संकट निर्माण होताना दिसत आहे. यात अनेक वस्तूंचे दर वाढत आहेत. असे असताना आता भारतातील सर्वसामान्य जनतेला महागाईचा मोठा फटका बसला आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दरांमधील प्रचंड वाढीचा थेट परिणाम आता सामान्य भारतीयांवर होणार आहे. परिणामी, देशातील तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात अचानक वाढ केली आहे.

पेट्रोल आणि डिझेल या दोन्हीच्या दरात प्रति लिटर तीन रुपयांची थेट वाढ करण्यात आली आहे. तेल कंपन्यांनी आता जागतिक ऊर्जा दरांमधील जलद वाढीचा भार थेट ग्राहकांवर टाकला आहे. परिणामी, आता तुम्हाला तुमच्या वाहनात इंधन भरण्यासाठी पूर्वीपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त खर्च करावा लागेल. नवी दिल्लीतील या ताज्या आणि लक्षणीय दरवाढीचा सर्वाधिक फटका सामान्य ग्राहकांना बसेल. तेल कंपन्यांनी प्रति लिटर तीन रुपयांची थेट वाढ केल्यामुळे, दिल्लीत पेट्रोलच्या एका लिटरची नवीन किंमत आता ९७.७७ रुपयांवर पोहोचली आहे. दरम्यान, डिझेलसाठी, दिल्लीतील सरासरी ग्राहकाला आता एका लिटर डिझेलसाठी ९०.६७ रुपये मोजावे लागतील. ही प्रचंड दरवाढ राजधानीतील लाखो वाहनचालक आणि सामान्य जनतेसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि चिंताजनक धक्का आहे.

देशभरातील इतर प्रमुख महानगरांमध्येही पेट्रोलच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली आहे. कोलकातामध्ये पेट्रोलच्या दरात ₹३.२९ ने वाढ होऊन तो प्रति लिटर ₹१०८.७४ झाला आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत पेट्रोलच्या दरात ₹३.१४ ने वाढ होऊन तो प्रति लिटर ₹१०६.६८ झाला आहे. दक्षिण भारतातील प्रमुख शहर असलेल्या चेन्नईमध्येही पेट्रोलच्या दरात ₹२.८३ ची लक्षणीय वाढ झाली असून, नवीन दर प्रति लिटर ₹१०३.६७ निश्चित करण्यात आला आहे.

सरकारकडे साठा नेमका किती?

भारताकडे आपल्या सामरिक पेट्रोलियम साठ्यामध्ये (SPR) सुमारे ९ ते १२ दिवसांचा कच्चा तेल साठा सुरक्षित आहे. या व्यतिरिक्त, सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील तेल कंपन्यांकडे साधारणपणे ६० ते ६५ दिवसांचा साठा उपलब्ध असतो. भविष्यातील कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी केंद्र सरकार आता नवीन भूमिगत टाक्यांच्या निर्मितीवर भर देत असून, हा साठा वाढवण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरू आहेत.

वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले, घरखर्चाचा ताळमेळ बसेना; दरवाढीमुळे नागरिक हवालदिल

Published On: May 15, 2026 | 07:15 AM

पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईला विसरा! 'या' ३ सोप्या ट्रिक्समुळे वाढेल गाडीचे मायलेज आणि होईल पैशांची मोठी बचत
Sanjay Shirsat: "इंधन दरवाढीचा निवडणुकांशी काडीचाही संबंध नाही!" मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्टच सांगितले
Fuel Crisis : सरकारने केली 'ब्लॅकआउट' ची घोषणा, 'या' देशात उरला नाही Petrol – Diesel चा एकही थेंब, आता…?
Fuel Shortage: भारताकडे किती दिवसांचा तेल साठा? जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेलच्या वापरात कोणते राज्य आहे नंबर-१
DC Vs RR Pitch Report: दिल्लीचा 'स्वॅग' की राजस्थानचा 'थाट'? पहा आजचा पीच रिपोर्ट

