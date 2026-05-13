PM Narendra Modi: पंतप्रधान मोदींचा मोठा निर्णय! स्वतःचा ताफा केला अर्धा, SPG ला दिले विशेष आदेश

देशातील पेट्रोल-डिझेल संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःचा ताफा अर्धा करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. इंधन बचतीसाठी त्यांनी SPG ला महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत.

Updated On: May 13, 2026 | 10:44 AM
पंतप्रधान मोदींचा मोठा निर्णय! स्वतःचा ताफा केला अर्धा (Photo Credit- x)

  • पंतप्रधान मोदींचा मोठा निर्णय!
  • स्वतःचा ताफा केला अर्धा
  • SPG ला दिले विशेष आदेश
पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी करण्याचे देशाला आव्हान केल्यानंतर, पंतप्रधान मोदी यांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारी खर्चामध्ये कपात करण्याच्या उद्देशाने, त्यांनी आपल्या अधिकृत ताफ्याचा (कॉन्व्हॉयचा) आकार निम्म्यावर आणण्याचे आदेश दिले आहेत. या दिशेने पाऊल उचलत, त्यांनी ‘विशेष सुरक्षा दलाला’ (SPG) आपल्या ताफ्यातील वाहनांच्या संख्येत ५० टक्क्यांची कपात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशांचे तात्काळ पालन करत, SPG ने ताफ्याचा आकार कमी केला आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या या निर्णयापासून प्रेरणा घेऊन, गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर. पाटील आणि दिल्ली सरकारनेही अशाच प्रकारचे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.

ताफ्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश करण्याची आकांक्षा

मिळालेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या सुरक्षा ताफ्यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EVs) समावेश करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. यामुळे कोणताही अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडू नये, याची खात्री करण्यासाठी; या उद्देशाने कोणतीही नवीन वाहने खरेदी केली जाणार नाहीत. दरम्यान, SPG ने पंतप्रधान मोदी यांचे आदेश आणि निर्देश अंमलात आणण्याची प्रक्रिया आधीच सुरू केली आहे. पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे नियमन करणाऱ्या ‘ब्लू बुक’मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही अनिवार्य मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये तडजोड न करता, या आदेशांची अंमलबजावणी केली जाईल.

गुजरातचे राज्यपाल हवाई प्रवास टाळणार

गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी ‘आर्थिक आत्मनिर्भरते’च्या भावनेतून एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यांनी अशी घोषणा केली आहे की, यापुढे ते हेलिकॉप्टर किंवा हवाई प्रवासाचा वापर करणार नाहीत; त्याऐवजी ते रेल्वे, राज्य परिवहन (ST) बसेस आणि सार्वजनिक वाहतुकीने प्रवास करतील. इंधनाची बचत करण्याच्या उद्देशाने, त्यांच्या ‘Z+’ सुरक्षा ताफ्यातील वाहनांची संख्या अत्यंत किमान पातळीवर ठेवली जाईल. शिवाय, राज्यातील विद्यापीठांमध्ये आठवड्यातून एकदा ‘दहन इंजिन-मुक्त दिवस’ पाळला जाईल. त्यांनी विद्यार्थी आणि शिक्षकांना सायकल व इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे; याद्वारे त्यांनी जनतेला एक स्पष्ट संदेश दिला आहे: “राष्ट्र प्रथम; इंधन बचत हीच राष्ट्रीय सेवा आहे.”

केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांनी आपला ताफा कमी केला

इंधन बचतीबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानंतर, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर. पाटील यांनीही एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी जाहीर केले आहे की, यापुढे ते ‘पायलट’ आणि ‘एस्कॉर्ट’ वाहनांचा वापर करणार नाहीत. सध्या सुरू असलेला संघर्ष (युद्ध) यांसारखी जागतिक परिस्थिती पुन्हा पूर्ववत होईपर्यंत हा निर्णय अंमलात राहील. पेट्रोल आणि डिझेलची बचत करणे, तसेच राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देणे या दुहेरी उद्देशांनी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. तात्काळ प्रभावाने, केंद्रीय मंत्री आता कोणत्याही ‘पायलट’ वाहनाशिवाय आपल्या अधिकृत कार्यक्रमांसाठी प्रवास करतील. त्यांनी इतर मंत्री आणि राज्य सरकारांनाही इंधन बचतीच्या महत्त्वाबाबत संदेश दिला असून, राष्ट्रीय हितासाठी इंधन वाचवणे हे प्रत्येक जबाबदार नागरिकाचे कर्तव्य आहे, यावर भर दिला आहे.

Published On: May 13, 2026 | 10:44 AM

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM

मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

May 18, 2026 | 07:45 PM

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM

Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

May 18, 2026 | 07:18 PM

Skin Care Tips: चाळीशीनंतरही चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? डाएटमध्ये करा 'या' पदार्थांचा समावेश

May 18, 2026 | 07:17 PM

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

May 17, 2026 | 02:15 PM

