राष्ट्रपती Droupadi Murmu यांनी अनुभवला पाणबुडीचा थरार; ‘आयएनएस वाघशीर’वरून ऐतिहासिक समुद्री सफर

President Droupadi Murmu: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची ही भेट ऐतिहासिक मानली जाते. कलवरी-श्रेणीच्या पाणबुडीतून प्रवास करणाऱ्या त्या पहिल्या राष्ट्रपती ठरल्या आहेत. या प्रवासात नौदल प्रमुखही त्यांच्यासोबत होते.

Updated On: Dec 28, 2025 | 05:33 PM
राष्ट्रपती Droupadi Murmu यांनी अनुभवला पाणबुडीचा थरार (Photo Credit - X)

  • ऐतिहासिक क्षण!
  • राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची ‘आयएनएस वागशीर’वरून समुद्री सफर
  • पाणबुडीतून प्रवास करणाऱ्या दुसऱ्या राष्ट्रपती
INS Vaghshir Submarine: भारताचे राष्ट्रपती आणि सशस्त्र दलांच्या सर्वोच्च कमांडर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज कर्नाटकच्या दौऱ्यावर आहेत. कारवार नौदल तळावरून, द्रौपदी मुर्मू यांनी भारतीय नौदलाच्या स्वदेशी विकसित कलवरी-श्रेणी पाणबुडी, आयएनएस वागशीरवर पश्चिम समुद्रकिनारी ऐतिहासिक प्रवास केला. या महत्त्वपूर्ण प्रसंगी नौदल प्रमुख अॅडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी राष्ट्रपतींसोबत होते. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा दौरा अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक आहे. कलवरी-श्रेणी पाणबुडीवर प्रवास करणाऱ्या त्या पहिल्या राष्ट्रपती ठरल्या आहेत. माजी राष्ट्रपती डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांनी यापूर्वी पाणबुडीवर प्रवास केला होता. कोणत्याही राष्ट्रपतींनी केलेला हा दुसरा पाणबुडी प्रवास आहे.

या पाणबुडीचे ठळक मुद्दे?

आयएनएस वागशीर ही प्रोजेक्ट ७५ अंतर्गत बांधलेली अत्याधुनिक, कलवरी-श्रेणी डिझेल-इलेक्ट्रिक हल्ला पाणबुडी आहे. ही भारतीय नौदलाच्या पाणबुडी क्षमतेचे, आत्मनिर्भर भारताचे आणि मेक इन इंडिया उपक्रमांचे एक शक्तिशाली प्रतीक आहे. ही पाणबुडी समुद्राखालील गुप्त ऑपरेशन्स, पाळत ठेवणे, गुप्तचर माहिती गोळा करणे आणि शत्रूच्या जहाजे आणि पाणबुड्यांविरुद्ध प्रभावी कारवाई करण्यास सक्षम आहे.

हे देखील वाचा: Congress Politics: काँग्रेसमध्ये नेमकं चाललयं काय? दिग्विजय सिंहाना शशी थरूरांचे समर्थन; म्हणाले

पाणबुडीची तांत्रिक कार्यक्षमता

राष्ट्रपती मुर्मू यांच्या भेटीमुळे भारतीय नौदलाचे धाडस, तांत्रिक कार्यक्षमता आणि व्यावसायिक वचनबद्धता वाढेल. यामुळे सर्वोच्च नेतृत्वाचा सशस्त्र दलांना असलेला आत्मविश्वास आणि पाठिंबा आणखी दृढ होतो.

डॉ. कलाम आयएनएस सिंधू प्रेक्षकाच्या भूमिकेत बसले होते

माजी राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम हे पाणबुडीतून प्रवास करणारे पहिले राष्ट्रप्रमुख बनले. १३ फेब्रुवारी २००६ रोजी, डॉ. कलाम यांनी बंगालच्या उपसागरातील पूर्व नौदल कमांड अंतर्गत असलेल्या विशाखापट्टणम येथे पाणबुडीवर अनेक तास घालवले. त्यांच्यासोबत तत्कालीन नौदल प्रमुख अरुण प्रकाश होते. या पाणबुडीचे नेतृत्व कमांडर पीएस बिश्त यांनी केले होते. या भेटीनंतर, डॉ. कलाम म्हणाले, “पाण्याखालील पाणबुडीतून प्रवास करण्याचा हा माझा पहिला अनुभव होता. भारतीय नौदलाची ही मूक सेना पाण्याखाली कशी काम करते हे मला कळले.”

हे देखील वाचा: Congress Organization Crisis: दिग्विजय सिंह विरुद्ध के.सी. वेणुगोपाल? काँग्रेस CWC बैठकीतील हाय-व्होल्टेज ड्रामाची इनसाईड स्टोरी

Web Title: President droupadi murmu experienced the thrill of a submarine a historic sea voyage aboard ins vaghsir

Published On: Dec 28, 2025 | 05:33 PM

Topics:  

