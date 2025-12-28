या पाणबुडीचे ठळक मुद्दे?
आयएनएस वागशीर ही प्रोजेक्ट ७५ अंतर्गत बांधलेली अत्याधुनिक, कलवरी-श्रेणी डिझेल-इलेक्ट्रिक हल्ला पाणबुडी आहे. ही भारतीय नौदलाच्या पाणबुडी क्षमतेचे, आत्मनिर्भर भारताचे आणि मेक इन इंडिया उपक्रमांचे एक शक्तिशाली प्रतीक आहे. ही पाणबुडी समुद्राखालील गुप्त ऑपरेशन्स, पाळत ठेवणे, गुप्तचर माहिती गोळा करणे आणि शत्रूच्या जहाजे आणि पाणबुड्यांविरुद्ध प्रभावी कारवाई करण्यास सक्षम आहे.
President Droupadi Murmu embarked the Indian Navy’s indigenous Kalvari class submarine INS Vaghsheer at Karwar Naval Base, Karnataka. The President is undertaking a sortie on the Western Seaboard. Chief of Naval Staff Admiral Dinesh K. Tripathi is accompanying the Supreme… pic.twitter.com/8LWzOkc4Ut — President of India (@rashtrapatibhvn) December 28, 2025
पाणबुडीची तांत्रिक कार्यक्षमता
राष्ट्रपती मुर्मू यांच्या भेटीमुळे भारतीय नौदलाचे धाडस, तांत्रिक कार्यक्षमता आणि व्यावसायिक वचनबद्धता वाढेल. यामुळे सर्वोच्च नेतृत्वाचा सशस्त्र दलांना असलेला आत्मविश्वास आणि पाठिंबा आणखी दृढ होतो.
डॉ. कलाम आयएनएस सिंधू प्रेक्षकाच्या भूमिकेत बसले होते
माजी राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम हे पाणबुडीतून प्रवास करणारे पहिले राष्ट्रप्रमुख बनले. १३ फेब्रुवारी २००६ रोजी, डॉ. कलाम यांनी बंगालच्या उपसागरातील पूर्व नौदल कमांड अंतर्गत असलेल्या विशाखापट्टणम येथे पाणबुडीवर अनेक तास घालवले. त्यांच्यासोबत तत्कालीन नौदल प्रमुख अरुण प्रकाश होते. या पाणबुडीचे नेतृत्व कमांडर पीएस बिश्त यांनी केले होते. या भेटीनंतर, डॉ. कलाम म्हणाले, “पाण्याखालील पाणबुडीतून प्रवास करण्याचा हा माझा पहिला अनुभव होता. भारतीय नौदलाची ही मूक सेना पाण्याखाली कशी काम करते हे मला कळले.”
