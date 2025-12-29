रात्री 1.30 ची वेळ अन् अचानक ट्रेनमध्ये आग…!  Tatanagar Ernakulam Express चे दोन डबे जळून खाक, एकाचा होरपळून मृत्यू

यासंदर्भात अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, रात्री १२:४५ वाजता आगीची माहिती मिळाली. त्यांनी पत्रकारांना सांगितले की, एका बाधित डब्यात ८२ प्रवासी होते आणि दुसऱ्या डब्यात ७६ प्रवासी होते. “दुर्दैवाने, कोच बी-१ मध्ये एक व्यक्ती मृतावस्थेत आढळला असून मृताचे नाव चंद्रशेखर सुंदरम असे आहे.
एक्स्प्रेसचे दोन्ही डबे जळून खाक झाले असून या दोन्ही डब्यांना ट्रेनपासून वेगळे करण्यात आले होते. त्यानंतर ट्रेन एर्नाकुलमसाठी रवाना झाली. जळालेल्या डब्यातील प्रवाशांना सुखरुप बाहेर काढून त्यांच्या गंतव्यस्थानावर पाठवण्याची व्यवस्था करण्यात आली. एका रेल्वे अधिकाऱ्याने सांगितले की, आग प्रथम येलामंचिली येथील लोको पायलटना लक्षात आली. ट्रेन ताबडतोब थांबवण्यात आली. तथापि, अग्निशमन दल पोहोचण्यापूर्वीच, आगीच्या ज्वाळा डब्यांमधून वेगाने पसरल्या आणि दोन एसी कोच, B1 आणि M2 ला वेढले.
Massive #Fire 🔥 broke out in two AC coaches of #ErnakulamExpress, at #Elamanchili in #Anakapalli district, Luckily No Casualty reported. A Major Tragedy [#TrainFire] was Averted, after two AC coaches of the #Tatanagar–#Ernakulam Ernakulam Express train (No.18189) catches fire… pic.twitter.com/qmQUiagnra — Surya Reddy (@jsuryareddy) December 28, 2025
आग पसरताच, डब्यांमधून धूर पसरला, ज्यामुळे प्लॅटफॉर्मवर धावणाऱ्या प्रवाशांमध्ये भीती निर्माण झाली. अनेक प्रवाशांना काय घडले हे समजू शकले नाही. प्रत्यक्षदर्शींचे म्हणणे आहे की, दाट धुक्यामुळे पाहणे कठीण झाले, ज्यामुळे गोंधळ आणि भीती वाढली. अपघातात मृत्युमुखी पडलेला व्यक्ती 70 वर्षांचा होता.
रेल्वे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ट्रेन अनकापल्ली येथे नियोजित वेळेपेक्षा चार तास उशिरा पोहोचली. रेल्वे सूत्रांच्या हवाल्याने अहवालात म्हटले आहे की, अनकापल्लीहून ट्रेन निघाल्यानंतर नरसिंहबल्ली येथे ठिणग्या आणि ज्वाळा दिसल्या. असे मानले जाते की B1 एसी कोचचे ब्रेक जास्त गरम होऊन आग लागली होती. घटनास्थळी पोहोचलेल्या अनकापल्ली, इलामंचिली आणि नक्कापल्ली येथील पथकांना आग विझवण्यासाठी तासन्तास झटावे लागले. त्यांच्या सर्वोत्तम प्रयत्नांनंतरही, दोन डबे पूर्णपणे जळून खाक झाले आणि प्रवाशांचे सामान जळून खाक झाले.