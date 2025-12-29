Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • India »
  • Railways Set Up Helplines After Fire In Tatanagar Ernakulam Express Near Elamanchili

रात्री 1.30 ची वेळ अन् अचानक ट्रेनमध्ये आग…!  Tatanagar Ernakulam Express चे दोन डबे जळून खाक, एकाचा होरपळून मृत्यू

Fire News : मध्यरात्रीची वेळे होती आणि अचानक काळाने घाला घातला. आंध्र प्रदेशातील अनाकापल्ली जिल्ह्यात टाटानेगर-एर्नाकुलम एक्स्प्रेसला मध्यरात्री भीषण आग लागल्याची घटना घडली.

Updated On: Dec 29, 2025 | 11:54 AM
१५८ प्रवासी अन् घेऊन जाणाऱ्या Tatanagar Ernakulam Express चे दोन डबे जळून खाक, एकाचा होरपळून मृत्यू

१५८ प्रवासी अन् घेऊन जाणाऱ्या Tatanagar Ernakulam Express चे दोन डबे जळून खाक, एकाचा होरपळून मृत्यू

Follow Us:
Follow Us:
  • टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेसच्या दोन डब्यांना आग
  • एसी कोचमध्ये एका व्यक्तीचा मृत्यू
  • रात्री १२:४५ वाजता आग लागल्याची घटना समोर
Tatanagar Ernakulam Express Fire News Marathi: आंध्र प्रदेशात एक मोठा रेल्वे अपघात समोर आला. ज्यामध्ये एकाचा होरपळून मृत्यू झाल्याची माहिती मिळत आहे. आंध्र प्रदेशातील अनाकापल्ली जिल्ह्यात टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेसच्या दोन डब्यांना यलमंचिलीजवळ आग लागल्याची घटना घडली. ज्यामध्ये एकाचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेवर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आगीचे कारण शोधण्यासाठी दोन फॉरेन्सिक पथके तपास करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यासंदर्भात अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, रात्री १२:४५ वाजता आगीची माहिती मिळाली. त्यांनी पत्रकारांना सांगितले की, एका बाधित डब्यात ८२ प्रवासी होते आणि दुसऱ्या डब्यात ७६ प्रवासी होते. “दुर्दैवाने, कोच बी-१ मध्ये एक व्यक्ती मृतावस्थेत आढळला असून मृताचे नाव चंद्रशेखर सुंदरम असे आहे.

प्रवाशांसाठी दिवाळी-छठ पूजा बंपर भेट! मध्य रेल्वे चालवणार तब्बल १९९८ विशेष फेऱ्या; ३० लाखाहून अधिक प्रवाशांना मोठा दिलासा

एक्स्प्रेसचे दोन्ही डबे जळून खाक झाले असून या दोन्ही डब्यांना ट्रेनपासून वेगळे करण्यात आले होते. त्यानंतर ट्रेन एर्नाकुलमसाठी रवाना झाली. जळालेल्या डब्यातील प्रवाशांना सुखरुप बाहेर काढून त्यांच्या गंतव्यस्थानावर पाठवण्याची व्यवस्था करण्यात आली. एका रेल्वे अधिकाऱ्याने सांगितले की, आग प्रथम येलामंचिली येथील लोको पायलटना लक्षात आली. ट्रेन ताबडतोब थांबवण्यात आली. तथापि, अग्निशमन दल पोहोचण्यापूर्वीच, आगीच्या ज्वाळा डब्यांमधून वेगाने पसरल्या आणि दोन एसी कोच, B1 आणि M2 ला वेढले.

धुक्यामुळे आपत्ती आणखी वाढली

आग पसरताच, डब्यांमधून धूर पसरला, ज्यामुळे प्लॅटफॉर्मवर धावणाऱ्या प्रवाशांमध्ये भीती निर्माण झाली. अनेक प्रवाशांना काय घडले हे समजू शकले नाही. प्रत्यक्षदर्शींचे म्हणणे आहे की, दाट धुक्यामुळे पाहणे कठीण झाले, ज्यामुळे गोंधळ आणि भीती वाढली. अपघातात मृत्युमुखी पडलेला व्यक्ती 70 वर्षांचा होता.

कारण काय होते?

रेल्वे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ट्रेन अनकापल्ली येथे नियोजित वेळेपेक्षा चार तास उशिरा पोहोचली. रेल्वे सूत्रांच्या हवाल्याने अहवालात म्हटले आहे की, अनकापल्लीहून ट्रेन निघाल्यानंतर नरसिंहबल्ली येथे ठिणग्या आणि ज्वाळा दिसल्या. असे मानले जाते की B1 एसी कोचचे ब्रेक जास्त गरम होऊन आग लागली होती. घटनास्थळी पोहोचलेल्या अनकापल्ली, इलामंचिली आणि नक्कापल्ली येथील पथकांना आग विझवण्यासाठी तासन्तास झटावे लागले. त्यांच्या सर्वोत्तम प्रयत्नांनंतरही, दोन डबे पूर्णपणे जळून खाक झाले आणि प्रवाशांचे सामान जळून खाक झाले.

मुंबई-पुणे दरम्यान धावणारी ‘डेक्कन क्वीन’ ९६व्या वर्षांत करणार पदार्पण, जाणून घ्या ट्रेनचा इतिहास

Web Title: Railways set up helplines after fire in tatanagar ernakulam express near elamanchili

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 29, 2025 | 11:54 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पहिली संक्रांत ठरली ऐतिहासिक! सासरच्यांनी जावयाला सर्व्ह केले तब्बल 158 पदार्थ, एक एक डिश पाहाल तर दंग व्हाल; Video Viral
1

पहिली संक्रांत ठरली ऐतिहासिक! सासरच्यांनी जावयाला सर्व्ह केले तब्बल 158 पदार्थ, एक एक डिश पाहाल तर दंग व्हाल; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
WPL 2026 : दिल्लीच्या फलंदाजाला पंचांशी वाद भोवला! ‘या’ खेळाडूला ठोठावण्यात आली मोठ्या दंडासह शिक्षा

WPL 2026 : दिल्लीच्या फलंदाजाला पंचांशी वाद भोवला! ‘या’ खेळाडूला ठोठावण्यात आली मोठ्या दंडासह शिक्षा

Jan 21, 2026 | 06:09 PM
Iran Protest Crackdown: इराण हादरलं! निदर्शकांना तीन दिवसांचा अल्टिमेटम, अन्यथा करणार कठोर कारवाई

Iran Protest Crackdown: इराण हादरलं! निदर्शकांना तीन दिवसांचा अल्टिमेटम, अन्यथा करणार कठोर कारवाई

Jan 21, 2026 | 06:06 PM
मुंबईत Embassy Group ची मोठी एन्ट्री! वरळी आणि जुहूमध्ये उभी राहणार आलिशान घरे; करणार ‘इतक्या’ कोटींची गुंतवणूक

मुंबईत Embassy Group ची मोठी एन्ट्री! वरळी आणि जुहूमध्ये उभी राहणार आलिशान घरे; करणार ‘इतक्या’ कोटींची गुंतवणूक

Jan 21, 2026 | 06:06 PM
Karjat News : लाल मातीची कर्जत तालुक्यातून वाहतूक, महसूल विभागाकडून कारवाईचा बडगा

Karjat News : लाल मातीची कर्जत तालुक्यातून वाहतूक, महसूल विभागाकडून कारवाईचा बडगा

Jan 21, 2026 | 06:00 PM
IND vs NZ 1st T20I : ‘मिस्टर 360’ नागपुरात मैदानावर पाय ठेवताच रचणार विक्रम! भारतासाठी ‘हा’ पराक्रम करणारा ठरेल पहिलाच खेळाडू 

IND vs NZ 1st T20I : ‘मिस्टर 360’ नागपुरात मैदानावर पाय ठेवताच रचणार विक्रम! भारतासाठी ‘हा’ पराक्रम करणारा ठरेल पहिलाच खेळाडू 

Jan 21, 2026 | 05:34 PM
पौराणिक कथा, गुन्हा आणि न्यायची सरमिसळ; ‘देवखेळ’ या आगामी वेब सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित!

पौराणिक कथा, गुन्हा आणि न्यायची सरमिसळ; ‘देवखेळ’ या आगामी वेब सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित!

Jan 21, 2026 | 05:33 PM
BMC बजेट लांबणीवर? महापौर निवडीमुळे ५ फेब्रुवारीची मुदत हुकण्याची शक्यता; काय आहे नेमका पेच?

BMC बजेट लांबणीवर? महापौर निवडीमुळे ५ फेब्रुवारीची मुदत हुकण्याची शक्यता; काय आहे नेमका पेच?

Jan 21, 2026 | 05:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM