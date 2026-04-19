Tamil Nadu Factory Blast : तामिळनाडूमध्ये क्रॉकरी कारखान्यात भीषण स्फोट, 19 जणांचा मृत्यू तर अनेकजण जखमी

Tamil Nadu Firecrackers Factory Blast: तामिळनाडूच्या विरुधुनगर जिल्ह्यातील एका फटाक्यांच्या कारखान्यात रविवारी (19 एप्रिल) एक मोठा स्फोट झाला. प्राथमिक अहवालानुसार, या भीषण दुर्घटनेत 19 जणांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे. अनेक जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या स्फोटात ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती असलेल्या इतरांना बाहेर काढण्यासाठी बचावकार्य सुरू आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, स्फोटाच्या तीव्रतेमुळे कारखान्याच्या आजूबाजूच्या इमारतींच्या भिंतींना तडे गेले आहेत. ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांना बाहेर काढण्यासाठी बचाव पथके काम करत आहेत. कारखान्यात इतक्या मोठ्या स्फोटाचे कारण अद्याप समजलेले नाही.
LPG संकटाचा फटका; Surat रेल्वे स्थानकावर गर्दीचा सैलाब, पोलिसांचा लाठीचार्ज
हा कारखान्यातील स्फोट तामिळनाडूच्या विरुधुनगरमधील कट्टनारपट्टी गावाजवळ झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, मृतांच्या संख्येव्यतिरिक्त जखमींची संख्याही वाढण्याची शक्यता आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, इमारतीचा काही भाग कोसळल्यानंतर ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती असलेल्या अतिरिक्त कामगारांचा शोध आपत्कालीन पथके घेत आहेत.
விருதுநகர் மாவட்டம் கட்டனார்பட்டியில் ஏற்பட்ட பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்தில் பலர் உயிரிழந்துள்ள துயரச் செய்தி மிகுந்த வேதனையளிக்கிறது. உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தினருக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கல்கள். மீட்புப் பணிகளை விரைவுபடுத்திக் கண்காணிக்கவும், பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு ஆறுதல்… — M.K.Stalin – தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) April 19, 2026
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनीही कारखान्यातील स्फोटावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांप्रति शोक व्यक्त केला आणि सांगितले की मंत्री के.के.एस.आर. रामचन्द्रन आणि थंगम थेन्नारासू यांना घटनास्थळी जाण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले, “विरुधुनगर जिल्ह्यातील कट्टनपट्टी येथील फटाक्यांच्या कारखान्यात झालेल्या स्फोटात अनेक लोकांचा जीव गेल्याच्या दुःखद बातमीने मी खूप व्यथित झालो आहे. मी सर्व मृतांच्या कुटुंबीयांप्रति माझ्या मनःपूर्वक संवेदना व्यक्त करतो.”
मुख्यमंत्र्यांनी लिहिले, “मी माननीय मंत्री के.के.एस.आर. रामचन्द्रन आणि थंगम थेन्नारासू यांना बचाव कार्याला गती देण्यासाठी, त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि पीडित कुटुंबांचे सांत्वन करण्यासाठी तात्काळ घटनास्थळी पोहोचण्याची विनंती केली आहे.”
Women Reservation Bill : मोदींना सत्तेत राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही…; विधेयक नामंजूरीवरुन पेटलं राजकारण
मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी सांगितले की, त्यांनी वरिष्ठ मंत्र्यांना तातडीने घटनास्थळी जाण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांनी पुढे सांगितले की, त्यांनी मंत्री के. के. एस. एस. आर. रामचन्द्रन आणि थंगम थेन्नारासू यांना घटनास्थळी जाऊन बचावकार्याला गती देणे, त्यावर देखरेख ठेवणे आणि पीडित कुटुंबांचे सांत्वन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. स्टॅलिन यांनी असेही सांगितले की, त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला असून अधिकाऱ्यांना पीडितांना तातडीने सर्व आवश्यक मदत पुरवण्याचे निर्देश दिले आहेत. ते म्हणाले की, घटनेची माहिती मिळताच त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला आणि सर्व आवश्यक व्यवस्था केली जाईल याची खात्री करण्यास सांगितले.