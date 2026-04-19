Tamil Nadu Factory Blast : तामिळनाडूमध्ये क्रॉकरी कारखान्यात भीषण स्फोट, 19 जणांचा मृत्यू तर अनेकजण जखमी

तामिळनाडूमधली विरुधुनगरजवळच्या क्रॉकरी कारखान्यात भीषण स्फोट झाला असून या स्फोटात 19 ठार तर 6 जण गंभीर जखमी असल्याची माहिती मिळत आहे.

Updated On: Apr 19, 2026 | 06:21 PM
Tamil Nadu Firecrackers Factory Blast: तामिळनाडूच्या विरुधुनगर जिल्ह्यातील एका फटाक्यांच्या कारखान्यात रविवारी (19 एप्रिल) एक मोठा स्फोट झाला. प्राथमिक अहवालानुसार, या भीषण दुर्घटनेत 19 जणांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे. अनेक जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या स्फोटात ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती असलेल्या इतरांना बाहेर काढण्यासाठी बचावकार्य सुरू आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, स्फोटाच्या तीव्रतेमुळे कारखान्याच्या आजूबाजूच्या इमारतींच्या भिंतींना तडे गेले आहेत. ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांना बाहेर काढण्यासाठी बचाव पथके काम करत आहेत. कारखान्यात इतक्या मोठ्या स्फोटाचे कारण अद्याप समजलेले नाही.

हा कारखान्यातील स्फोट तामिळनाडूच्या विरुधुनगरमधील कट्टनारपट्टी गावाजवळ झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, मृतांच्या संख्येव्यतिरिक्त जखमींची संख्याही वाढण्याची शक्यता आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, इमारतीचा काही भाग कोसळल्यानंतर ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती असलेल्या अतिरिक्त कामगारांचा शोध आपत्कालीन पथके घेत आहेत.

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनीही कारखान्यातील स्फोटावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांप्रति शोक व्यक्त केला आणि सांगितले की मंत्री के.के.एस.आर. रामचन्द्रन आणि थंगम थेन्नारासू यांना घटनास्थळी जाण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी शोक व्यक्त

मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले, “विरुधुनगर जिल्ह्यातील कट्टनपट्टी येथील फटाक्यांच्या कारखान्यात झालेल्या स्फोटात अनेक लोकांचा जीव गेल्याच्या दुःखद बातमीने मी खूप व्यथित झालो आहे. मी सर्व मृतांच्या कुटुंबीयांप्रति माझ्या मनःपूर्वक संवेदना व्यक्त करतो.”

मुख्यमंत्र्यांनी लिहिले, “मी माननीय मंत्री के.के.एस.आर. रामचन्द्रन आणि थंगम थेन्नारासू यांना बचाव कार्याला गती देण्यासाठी, त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि पीडित कुटुंबांचे सांत्वन करण्यासाठी तात्काळ घटनास्थळी पोहोचण्याची विनंती केली आहे.”

फटाक्यांच्या कारखान्यात भीषण स्फोट

मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी सांगितले की, त्यांनी वरिष्ठ मंत्र्यांना तातडीने घटनास्थळी जाण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांनी पुढे सांगितले की, त्यांनी मंत्री के. के. एस. एस. आर. रामचन्द्रन आणि थंगम थेन्नारासू यांना घटनास्थळी जाऊन बचावकार्याला गती देणे, त्यावर देखरेख ठेवणे आणि पीडित कुटुंबांचे सांत्वन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. स्टॅलिन यांनी असेही सांगितले की, त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला असून अधिकाऱ्यांना पीडितांना तातडीने सर्व आवश्यक मदत पुरवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

