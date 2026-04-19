600 किमीची रेंज, मॉडर्न फीचर्स आणि बरंच काही! मार्केटमध्ये लवकरच एंट्री मारणार ‘या’ Electric Cars

या यादीत पहिलं नाव टोयोटाच्या अर्बन क्रूझर एबेला या इलेक्ट्रिक कारचं आहे. कंपनी लवकरच आपली पहिली EV बाजारात आणण्याच्या तयारीत आहे. ही कार दिसायला मारुतीच्या इलेक्ट्रिक मॉडेलसारखी असू शकते. यात दोन प्रकारचे बॅटरी पॅक मिळतील, ज्यापैकी एक 440 किमी तर दुसरा सुमारे 543 किमी रेंज देईल. या कारची किंमत अंदाजे 16 लाख रुपयांच्या आसपास असू शकते.
अक्षय तृतीयाच्या शुभ मुहूर्तावर कोणती Automatic Car खरेदी करणे तुमच्यासाठी बेस्ट?
टाटा सिएरा EV ही कार नव्या अवतारात पुन्हा सादर केली जाणार आहे. आधुनिक डिझाइनसह येणारी ही कार एका चार्जमध्ये सुमारे 600 किमीपर्यंत चालू शकते. याशिवाय टाटा कंपनी आपल्या Tata Safari EV या मॉडेललाही लॉन्च करू शकते. ही 6 आणि 7 सीटर SUV असून यामध्येही सुमारे 600 किमी रेंज अपेक्षित आहे.
निसान लीफ 2026 हे मॉडेलही अधिक आधुनिक डिझाइन आणि तंत्रज्ञानासह लॉन्च होण्याची शक्यता आहे. या कारची रेंज सुमारे 600 किमीपर्यंत असू शकते. यात फास्ट चार्जिंग, प्रीमियम इंटीरियर आणि स्मार्ट फीचर्स मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, भारतात लॉन्चबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती नाही.
Hybrid सेगमेंटमध्ये ‘या’ कंपनीची जोरदार एंट्री! भारतात एकापेक्षा एक दमदार कार लाँच होण्याच्या तयारीत
किआ सायरोस EV ही कार टाटा नेक्सनला टक्कर देण्यासाठी आणली जाऊ शकते. बजेटचा विचार करून ही कार तयार केली जात असून, यात अलॉय व्हील्स आणि ऑटोमॅटिक ग्रिलसारखे फीचर्स मिळण्याची शक्यता आहे. याची रेंज सुमारे 500 किमीपर्यंत असू शकते.
याशिवाय अनेक कंपन्या 600 किमी किंवा त्यापेक्षा जास्त रेंज देणाऱ्या इलेक्ट्रिक SUV आणि सेडान्सवर काम करत आहेत. या कार्समध्ये सुधारित बॅटरी टेक्नोलॉजी, फास्ट चार्जिंग आणि प्रगत कनेक्टेड फीचर्स मिळणार आहेत.