Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

600 किमीची रेंज, मॉडर्न फीचर्स आणि बरंच काही! मार्केटमध्ये लवकरच एंट्री मारणार ‘या’ Electric Cars

भारतीय ऑटो बाजारात लवकरच एकापेक्षा एक इलेक्ट्रिक कार्स लाँच होणार आहेत. विशेष म्हणजे या कार्स उत्तम रेंज आणि फीचर्सने सुसज्ज असणार आहे.

Updated On: Apr 19, 2026 | 06:17 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:
  • नवनवीन इलेक्टिक कार येणार
  • 600 किमीपर्यंतची रेंज मिळणार
  • जाणून घ्या आगामी इलेक्ट्रिक कार्सबद्दल
भारतात Electric Car ची मागणी झपाट्याने वाढत आहे आणि आता वाहन कंपन्या जास्त रेंज देणाऱ्या नवीन EV कार्स लाँच करण्याच्या तयारीत आहेत. विशेषतः 600 किमीपर्यंत रेंज देणाऱ्या कार्सवर भर दिला जात आहे, जेणेकरून वारंवार चार्जिंगची चिंता कमी होईल. येत्या काळात अशा अनेक दमदार इलेक्ट्रिक कार्स भारतीय बाजारात येणार आहेत, ज्यामध्ये लॉंग रेंज, आधुनिक फीचर्स आणि आकर्षक डिझाइन पाहायला मिळेल.

Toyota Urban Cruiser Ebella

या यादीत पहिलं नाव टोयोटाच्या अर्बन क्रूझर एबेला या इलेक्ट्रिक कारचं आहे. कंपनी लवकरच आपली पहिली EV बाजारात आणण्याच्या तयारीत आहे. ही कार दिसायला मारुतीच्या इलेक्ट्रिक मॉडेलसारखी असू शकते. यात दोन प्रकारचे बॅटरी पॅक मिळतील, ज्यापैकी एक 440 किमी तर दुसरा सुमारे 543 किमी रेंज देईल. या कारची किंमत अंदाजे 16 लाख रुपयांच्या आसपास असू शकते.

अक्षय तृतीयाच्या शुभ मुहूर्तावर कोणती Automatic Car खरेदी करणे तुमच्यासाठी बेस्ट?

Tata Sierra EV

टाटा सिएरा EV ही कार नव्या अवतारात पुन्हा सादर केली जाणार आहे. आधुनिक डिझाइनसह येणारी ही कार एका चार्जमध्ये सुमारे 600 किमीपर्यंत चालू शकते. याशिवाय टाटा कंपनी आपल्या Tata Safari EV या मॉडेललाही लॉन्च करू शकते. ही 6 आणि 7 सीटर SUV असून यामध्येही सुमारे 600 किमी रेंज अपेक्षित आहे.

Nissan Leaf 2026

निसान लीफ 2026 हे मॉडेलही अधिक आधुनिक डिझाइन आणि तंत्रज्ञानासह लॉन्च होण्याची शक्यता आहे. या कारची रेंज सुमारे 600 किमीपर्यंत असू शकते. यात फास्ट चार्जिंग, प्रीमियम इंटीरियर आणि स्मार्ट फीचर्स मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, भारतात लॉन्चबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती नाही.

Hybrid सेगमेंटमध्ये ‘या’ कंपनीची जोरदार एंट्री! भारतात एकापेक्षा एक दमदार कार लाँच होण्याच्या तयारीत

Kia Syros EV

किआ सायरोस EV ही कार टाटा नेक्सनला टक्कर देण्यासाठी आणली जाऊ शकते. बजेटचा विचार करून ही कार तयार केली जात असून, यात अलॉय व्हील्स आणि ऑटोमॅटिक ग्रिलसारखे फीचर्स मिळण्याची शक्यता आहे. याची रेंज सुमारे 500 किमीपर्यंत असू शकते.

याशिवाय अनेक कंपन्या 600 किमी किंवा त्यापेक्षा जास्त रेंज देणाऱ्या इलेक्ट्रिक SUV आणि सेडान्सवर काम करत आहेत. या कार्समध्ये सुधारित बॅटरी टेक्नोलॉजी, फास्ट चार्जिंग आणि प्रगत कनेक्टेड फीचर्स मिळणार आहेत.

Web Title: Upcoming electric cars in 2026 toyota urban cruiser ebella tata sierra ev

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 19, 2026 | 06:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पेट्रोलच्या भडक्यामुळे १००cc बाइक्सना सुवर्णदिवस! मुंबईत दर १०४ पार; ‘या’ गाड्यांमुळे महिन्याचे बजेट वाचणार
1

पेट्रोलच्या भडक्यामुळे १००cc बाइक्सना सुवर्णदिवस! मुंबईत दर १०४ पार; ‘या’ गाड्यांमुळे महिन्याचे बजेट वाचणार

Honda City Facelift : होंडा सिटी फेसलिफ्ट ‘या’ तारखेला होणार लाँच! अपडेटेड फीचर्ससह दमदार एंट्री
2

Honda City Facelift : होंडा सिटी फेसलिफ्ट ‘या’ तारखेला होणार लाँच! अपडेटेड फीचर्ससह दमदार एंट्री

आता तुफान चालणार BYD, फुल टँकमध्ये 1000km पेक्षा धावणार; Plug In हायब्रिड SUV; वैशिष्ट्ये वाचून व्हाल अवाक्
3

आता तुफान चालणार BYD, फुल टँकमध्ये 1000km पेक्षा धावणार; Plug In हायब्रिड SUV; वैशिष्ट्ये वाचून व्हाल अवाक्

नवीन Skoda Kushaq खरेदी करायची आहे? 2 लाख डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI? खरेदीपूर्वी समजून घ्या संपूर्ण गणित
4

नवीन Skoda Kushaq खरेदी करायची आहे? 2 लाख डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI? खरेदीपूर्वी समजून घ्या संपूर्ण गणित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM