Heatwave alert: भीषण उष्णतेचा कहर; कुठे शाळा बंद तर कुठे वेळेत बदल, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील अपडेट

देशभरात तीव्र उष्णतेची लाट पसरी असून या उष्णतेच्या लाटेमुळे नागरिकांना त्रास अधिकच वाढला आहे. पारा ४० अंश सेल्सिअसच्या वर गेला आहे. अनेक राज्यांनी शाळकरी मुलांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना केल्या आहेत.

Updated On: Apr 19, 2026 | 05:38 PM
विक्रमी उष्णता आणि उष्णतेच्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारने राज्यासाठी एक नवीन एसओपी (SOP) जारी केली आहे. या एसओपीमध्ये कामाचे तास, हायड्रेशन ब्रेक आणि आरोग्य विभागाला स्थानिक पातळीवर तापमानावर लक्ष ठेवण्याच्या सूचनांचा समावेश आहे. याचदरम्यान, हवामान विभागाने इशारा दिला आहे की, येत्या आठवड्यात उत्तर भारतातील तापमान ४४ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचू शकते. उष्णतेच्या लाटांमुळे परिस्थिती आणखी बिघडू शकते. देशभरात वाढणाऱ्या उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर, अनेक राज्यांमधील शाळांसाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. उष्णतेची लाट आणि शाळकरी मुलांचा त्रास सुरू झाल्यामुळे, काही शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत, तर काहींनी शाळेच्या वेळा बदलल्या आहेत.

छत्तीसगडमध्ये शाळा बंद

अलीकडील तीव्र उष्णतेमुळे छत्तीसगड सरकारने शाळांना सुट्टी (शालेय उन्हाळी सुट्टी २०२६) जाहीर केली आहे. राज्य सरकारने २० एप्रिल ते १५ जून २०२६ पर्यंत सर्व सरकारी, खाजगी आणि अनुदानित शाळांना उन्हाळी सुट्ट्या जाहीर केल्या आहेत. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णू देव साई यांनी सांगितले की, मुलांची सुरक्षा हे सरकारचे प्राधान्य आहे.

मध्य प्रदेशात शाळांच्या नवीन वेळा

उष्णतेमुळे मध्य प्रदेशातील सतना जिल्ह्यात शाळांच्या वेळा बदलण्यात आल्या आहेत. आता सर्व शाळा सकाळी ७:३० वाजता उघडतील आणि दुपारी १२:३० पर्यंत चालतील. मात्र, शिक्षकांना शाळेत एक तास जास्त थांबण्यास सांगितले आहे. येत्या काही दिवसांत मध्य प्रदेशातील इतर जिल्ह्यांमध्येही शाळांच्या वेळा बदलू शकतात.

ओडिशाच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये शाळा बंद

तीव्र उष्णतेमुळे ओडिशाच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये बलांगीर, सुवर्णपूर आणि कलहानजी यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यांमधील शाळा आणि महाविद्यालये १८ ते २१ एप्रिलपर्यंत बंद ठेवण्यात आली आहेत. शिवाय, राज्य सरकारने शाळांच्या वेळा आधीच बदलल्या आहेत. दुपारच्या तीव्र उन्हापासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि ते वेळेवर घरी पोहोचतील याची खात्री करण्यासाठी, शाळा आता सकाळी ६:३० ते १०:३० पर्यंत सुरू राहतील.

केरळमध्ये विशेष वर्गही बंद

वाढत्या उन्हाच्या पार्श्वभूमीवर, केरळ सरकारने सर्व शाळांना उन्हाळी सुट्टी जाहीर केली आहे. उन्हाळी सुट्ट्यांमधील विशेष वर्गांवरही सरकारने कडक नियंत्रण ठेवले आहे. केरळचे शिक्षण मंत्री व्ही. शिवनकुट्टी यांनी इशारा दिला आहे की, उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये विशेष वर्ग चालवणाऱ्या संस्थांवर कारवाई होऊ शकते.

झारखंडमधील शाळा सकाळी ६:४५ वाजता सुरू होणार

विनाअनुदानित शाळा संघटनेच्या निर्देशानुसार, सर्व संलग्न खाजगी शाळांना सोमवारपासून नवीन वेळापत्रक लागू करणे बंधनकारक आहे. राज्यातील सर्व खाजगी शाळांनी सकाळी ६:४५ वाजता वर्ग सुरू करून सकाळी ११:३० वाजता संपवणे बंधनकारक आहे. या निर्णयामुळे मुले दुपारपूर्वी घरी परततील, अशी आशा आहे, कारण दुपारनंतर उन्हाचा त्रास असह्य होतो.

तेलंगणा आणि उत्तराखंडमध्ये ‘पाण्याची घंटा’ वाजवण्याचा आदेश

विद्यार्थ्यांना निर्जलीकरणापासून वाचवण्यासाठी, तेलंगणा आणि उत्तराखंड सरकारने ठराविक अंतराने पाण्याची घंटा वाजवण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून मुले नियमित अंतराने पाणी पितील. तेलंगणा सरकारने मोकळ्या जागांमध्ये वर्ग भरवण्यावरील निर्बंध अधिक कडक केले आहेत. अंगणवाडी केंद्रांनाही मुलांना सकाळी ११ वाजेपर्यंत घरी सोडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

उत्तर प्रदेशात शाळा फक्त ५ तासांसाठी सुरू ठेवण्याची मागणी

उत्तर प्रदेशात तापमान ४० अंशांच्या वर गेल्याने, वर्गात बसून अभ्यास करणे कठीण झाले आहे. शिक्षक संघटनांनी शाळेच्या वेळेत बदल करण्याची मागणी केली आहे. उष्णतेच्या लाटेनंतर अनेक राज्यांमध्ये शाळेच्या वेळा बदलण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, उत्तर प्रदेशात शिक्षक संघटना शाळेची वेळ सकाळी ७:३० ते दुपारी १२:३० पर्यंत बदलण्याची मागणी करत आहेत. सध्या, उत्तर प्रदेशातील शाळा सकाळी ८ ते दुपारी २ या वेळेत सुरू असतात.

