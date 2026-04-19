Bigg Boss Marathi Grand Finale: महाराष्ट्राच्या वहिनींचा ‘मराठमोळा’ साज, स्टेजवर रितेशला ‘अहो’ म्हणाली जेनेलिया अन्…

View this post on Instagram
जेनेलियाचा आकर्षक लुक
जेनेलियाने यावेळी निळ्या रंगाची चेक्सची खणाची साडी नेसली असून बिग बॉस मराठीच्या ग्रँड फिनालेला उपस्थिती लावली असल्याचे दिसून आले. ‘राजा शिवाजी’ मधील सहकलाकार अभिषेक बच्चनसह तिने उपस्थिती लावली आणि सर्वांना सुखद आश्चर्याचा धक्का दिला आहे.
Bigg Boss Marathi 6: ग्रॅंड फिनालेच्या आधीच गेम पालटला, ‘हा’ सदस्य पैशांची बॅग घेऊन पडणार घराबाहेर? पाहा Promo
जेनेलियाचा मराठमोळा जलवा
जेनेलिया नेहमीच मराठीमध्ये संवाद साधते. देशमुखांची ही सून मराठमोळ्या लोकांचं मन नेहमीच जिंकून घेते. यावेळी स्टेजवर येत तिने प्रश्नांची उत्तरं दिली आणि घरात ‘वहिनीचा धक्का’ असतो म्हणत रितेशलाच लाजवलं. जेनेलियाने मराठमोळी खणाची साडी, पुतळी, सोन्याचे झुमके असे दागिने घालून अगदी सुंदर लुक केला होता. तिच्यावरून कोणाचीही नजर हटलेली दिसत नव्हती.
बुगडी, आंबाडा आणि गजरा
जेनेलियाने यावेळी अगदी कानात बुगडीदेखील घातलेली दिसून आली. याशिवाय तिने साडीसह आंबाडा घातला असून त्यात गजराही माळला होता. मराठमोळ्या लुकमधील अगदी डिटेलिंग तिने कॅरी केल्याचे दिसून आले. याशिवाय तिने भांगेमध्ये लाल कुंकूदेखील लावत सौभाग्यवती असल्याचा सर्व श्रृंगार केला होता.
Bigg Boss Marathi 6: बिग बॉस मराठी ६ च्या विजेत्याला ट्रॉफीसह मिळणार तब्बल ‘एवढे’ लाख, ‘हा’ स्पर्धक मारणार बाजी?
रितेशचा राजा शिवाजी
रितेशचा राजा शिवाजी हा चित्रपट येत असून सोमवारी या चित्रपटाचा टीझर येणार आहे आणि बिग बॉसच्या मंचावर पहिल्यांदाच जेनेलियाने उपस्थिती लावली आहे. या चित्रपटाच्या प्रमोशनचा भाग म्हणूनच जेनेलिया आणि अभिषेक आल्याचे दिसून आले.
अभिषेकदेखील दिसला
प्रोमोमध्ये अभिषेकदेखील बोलताना दिसला. या चित्रपटात अभिषेक बच्चनचीदेखील महत्त्वाची भूमिक आहे. रात्री प्रसारित होणाऱ्या बिग बॉस मराठी ग्रँड फिनालेमध्ये ही धमाल मस्ती प्रेक्षकांना पहायला मिळणार आहे.