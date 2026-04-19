  • Genelia Deshmukh Looks Stunning In Maharashtrian Khun Saree With Husband Riteish Deshmukh Present On Bigg Boss Marathi 6 Finale

Bigg Boss Marathi Grand Finale: महाराष्ट्राच्या वहिनींचा ‘मराठमोळा’ साज, स्टेजवर रितेशला ‘अहो’ म्हणाली जेनेलिया अन्…

रितेश आणि जेनेलियाची जोडी म्हणजे नेहमीच महाराष्ट्रात एक आदर्श जोडी पाहिली जाते. आज बिग बॉस मराठी ६ व्या सीझनचा ग्रँड फिनाले असून अभिषेक बच्चन आणि जेनेलियाने या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली

Updated On: Apr 19, 2026 | 05:22 PM
मराठमोळ्या जेनेलिया वहिनीचा बिग बॉस मराठी ग्रँड फिनालेच्या स्टेजवर वेगळाच स्वॅग

  • बिग बॉस मराठी ग्रँड फिनालेच्या सेटवर जेनेलियाची उपस्थिती
  • रितेशलादेखील जेनेलियाने लाजवले
  • अभिषेक बच्चनची खास उपस्थिती 
रितेश देशमुख हा बिग बॉस मराठीचा सहावा सीझन होस्ट करत असून पहिल्यांदाच त्याची पत्नी आणि अभिनेत्री जेनेलिया देशमुखने उपस्थिती लावली. या दोघांचा राजा शिवाजी हा चित्रपट येत असून या चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी अभिषेक बच्चनसह जेनेलिया पहिल्यांदाच मराठी बिग बॉसच्या रंगमंचावर दिसून आली. यावेळी सर्व नजरा या जेनेलियावर खिळलेल्या दिसून आल्या. जेनेलियाने यावेळी महाराष्ट्रीयन खणाची साडी नेसली असून तिचा हा लुक कमालीचा आकर्षक आणि सुंदर दिसून येत आहे. प्रोमोही प्रदर्शित झाला असून फारच कमी वेळात या प्रोमोला लाईक आणि कमेंट्स मिळाल्या आहेत. 

 

जेनेलियाचा आकर्षक लुक 

जेनिलियाचा खास लुक

जेनेलियाने यावेळी निळ्या रंगाची चेक्सची खणाची साडी नेसली असून बिग बॉस मराठीच्या ग्रँड फिनालेला उपस्थिती लावली असल्याचे दिसून आले. ‘राजा शिवाजी’ मधील सहकलाकार अभिषेक बच्चनसह तिने उपस्थिती लावली आणि सर्वांना सुखद आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. 

Bigg Boss Marathi 6: ग्रॅंड फिनालेच्या आधीच गेम पालटला, ‘हा’ सदस्य पैशांची बॅग घेऊन पडणार घराबाहेर? पाहा Promo

जेनेलियाचा मराठमोळा जलवा 

मराठमोळ्या खणाची साडी

जेनेलिया नेहमीच मराठीमध्ये संवाद साधते. देशमुखांची ही सून मराठमोळ्या लोकांचं मन नेहमीच जिंकून घेते. यावेळी स्टेजवर येत तिने प्रश्नांची उत्तरं दिली आणि घरात ‘वहिनीचा धक्का’ असतो म्हणत रितेशलाच लाजवलं. जेनेलियाने मराठमोळी खणाची साडी, पुतळी, सोन्याचे झुमके असे दागिने घालून अगदी सुंदर लुक केला होता. तिच्यावरून कोणाचीही नजर हटलेली दिसत नव्हती. 

बुगडी, आंबाडा आणि गजरा

जेनेलिया दिसली सुंदर आणि आकर्षक

जेनेलियाने यावेळी अगदी कानात बुगडीदेखील घातलेली दिसून आली. याशिवाय तिने साडीसह आंबाडा घातला असून त्यात गजराही माळला होता. मराठमोळ्या लुकमधील अगदी डिटेलिंग तिने कॅरी केल्याचे दिसून आले. याशिवाय तिने भांगेमध्ये लाल कुंकूदेखील लावत सौभाग्यवती असल्याचा सर्व श्रृंगार केला होता.

Bigg Boss Marathi 6: बिग बॉस मराठी ६ च्या विजेत्याला ट्रॉफीसह मिळणार तब्बल ‘एवढे’ लाख, ‘हा’ स्पर्धक मारणार बाजी?

रितेशचा राजा शिवाजी 

रितेशच्या राजा शिवाजी चित्रपटासाठी खास उपस्थिती

रितेशचा राजा शिवाजी हा चित्रपट येत असून सोमवारी या चित्रपटाचा टीझर येणार आहे आणि बिग बॉसच्या मंचावर पहिल्यांदाच जेनेलियाने उपस्थिती लावली आहे. या चित्रपटाच्या प्रमोशनचा भाग म्हणूनच जेनेलिया आणि अभिषेक आल्याचे दिसून आले.  

अभिषेकदेखील दिसला

अभिषेकचीही खास उपस्थिती

प्रोमोमध्ये अभिषेकदेखील बोलताना दिसला. या चित्रपटात अभिषेक बच्चनचीदेखील महत्त्वाची भूमिक आहे. रात्री प्रसारित होणाऱ्या बिग बॉस मराठी ग्रँड फिनालेमध्ये ही धमाल मस्ती प्रेक्षकांना पहायला मिळणार आहे. 

