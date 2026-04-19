RR vs KKR: कार्तिक त्यागी नावाचे वादळ, ईडन गार्डन्समध्ये कमाल; एकाच ओव्हरमध्ये ३ विकेट्स, 155 धावांमध्ये RR ला रोखले

आजच्या खेळामध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सच्या खेळाडूंनी कमालीचा खेळ दाखवला असून राजस्थान रॉयल्सच्या खेळाडूंना केवळ १५५ धावांवर रोखण्यात यश मिळवले आहे आणि यामध्ये वरूण चक्रवर्ती आणि कार्तिक त्यागी या दोन्ही गोलंदाजांचा सर्वात मोठा वाटा आहे. कार्तिकने तर आपल्या गोलंदाजीने कमाल करत एकाच ओव्हरमध्ये तीन विकेट्स घेतल्या आणि सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
राजस्थानची फळी ढेपाळली
राजस्थानला यशस्वी जयस्वाल आणि वैभव सूर्यवंशी या दोघांनीही चांगली सुरूवात करून दिली होती. मात्र ४६ धावांवर वैभवला वरूण चक्रवर्तीने कॅच आऊट केल्यानंतर राजस्थानच्या संघाची वाताहत सुरू झाली आणि पुढची संपूर्ण फळी ढेपाळल्याचे दिसून आले. यामध्ये वरूण चक्रवर्तीच्या चक्रव्यूहात ३ खेळाडू फसले असल्याचे दिसून आले.
यावर कार्तिक त्यागीने चारचाँद लावले आणि १९ व्या षटकात त्याने लागोपाठ ३ विकेट्स घेत कोलकाता नाईट रायडर्सना चांगला ब्रेकथ्रू मिळवून दिला. कार्तिक त्यागीने धावांच्या वेगांवर रोख लावला. सहसा शेवटच्या षटकांमध्ये धावा अधिक घेतल्या जातात मात्र कार्तिक त्यागीच्या उत्तम गोलंदाजीमुळे राजस्थान रॉयल्सच्या खेळावर मात्र चाप बसला.
Toss Update RR vs KKR: राजस्थान रॉयल्सच्या बाजूने नाणेफेक, KKR ला देणार धावांचे लक्ष्य; पहिले करणार फलंदाजी
कार्तिक नावाचे तुफान
आतापर्यंत कोलकाता नाईट रायडर्सने एकही सामना जिंकलेला नाही. मात्र आज संघाने कमालीचा खेळ केला आहे आणि यामध्ये कार्तिक त्यागीचा मोठा वाटा असल्याचे दिसून आले. १९ व्या ओव्हरमध्ये कार्तिकने ३ विकेट्स घेत संपूर्ण सामना फिरवला. केकेआरच्या गोलंदाजांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि राजस्थानच्या तोंडचे पाणी पळवले.
राजस्थानच्या फलंदाजांना मोकळेपणाने खेळण्यासाठी संघर्ष करावा लागल्याचेही दिसून आले. डोनोव्हन फरेरा ७ धावांवर सुनील नरेनच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. रवींद्र जडेजाने ७ चेंडूंमध्ये ९ धावा केल्या. वैभव आणि यशस्वी सोडल्यास कोणताच खेळाडू छाप पाडू शकला नाही.
