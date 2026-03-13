Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • The 22nd Installment Of The Kisan Samman Nidhi Will Be Released From Guwahati

PM Kisan Samman Nidhi : गुवाहटीतून जारी केला जाणार किसान सम्मान निधीचा 22 वा हफ्ता; लाखो शेतकऱ्यांना होणार फायदा

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेशी संबंधित शेतकऱ्यांसाठी आजचा दिवस खूप मोठा असणार आहे. कारण आज या योजनेशी संबंधित शेतकऱ्यांना २२ व्या हप्त्याचा लाभ मिळणार आहे.

Updated On: Mar 13, 2026 | 07:19 AM
PM Kisan Samman Nidhi : गुवाहटीतून जारी केला जाणार किसान सम्मान निधीचा 22 वा हफ्ता; कोट्यवधी शेतकऱ्यांना होणार फायदा

PM Kisan Samman Nidhi : गुवाहटीतून जारी केला जाणार किसान सम्मान निधीचा 22 वा हफ्ता; कोट्यवधी शेतकऱ्यांना होणार फायदा (फोटो सौजन्य-X)

Follow Us:
Follow Us:

नवी दिल्ली :  प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेशी संबंधित शेतकऱ्यांसाठी आजचा दिवस खूप मोठा असणार आहे. कारण आज या योजनेशी संबंधित शेतकऱ्यांना २२ व्या हप्त्याचा लाभ मिळणार आहे. लाखो पात्र शेतकऱ्यांना २२ व्या हप्त्याचा फायदा होईल. तर, जर तुम्हीही या योजनेशी जोडले असाल, तर तुमच्यासाठीही हा एक मोठा दिवस असणार आहे.

पीएम किसान योजनेचा २२ वा हप्ता गुवाहाटी येथून जारी केला जाईल. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज आसाममधील गुवाहाटी येथून २२ वा हप्ता जारी करतील. आतापर्यंत एकूण २१ हप्ते जारी केले गेले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हा 22 वा हप्ता जारी करतील आणि लाखो पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करतील. देशभरातील लाखो शेतकरी पुन्हा एकदा किसान सम्मान योजनेच्या पुढील हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत, पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ₹६,००० ची आर्थिक मदत दिली जाते. हा हप्ता फेब्रुवारीमध्ये जारी होईल का हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.

हेदेखील वाचा : Opposition Protests LPG Shortage : विरोधकांनी संसदेत मांडली चूल! गॅस तुटवड्यावरुन सरकारवर आगपाखड

सरकारकडून ₹२००० च्या पुढील हप्त्याच्या तारखेबाबत नवीन माहिती समोर आली आहे. ही रक्कम फेब्रुवारी २०२६ मध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित केली जाईल अशी अपेक्षा आहे. पुढील हप्ता २५ फेब्रुवारी २०२६ नंतर जारी केला जाऊ शकतो अशी चर्चा होती. मात्र, आता हा हफ्ता आज म्हणजेच १३ मार्च रोजी जारी केला जात आहे.

शेतकऱ्यांसाठी ई-केवायसी आवश्यक

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि फसव्या लाभार्थ्यांना दूर करण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी अनिवार्य केले आहे. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांचा पुढील हप्ता मिळण्यास विलंब होऊ शकतो. म्हणून, त्यांचे केवायसी वेळेवर अपडेट करणे अत्यंत महत्वाचे आहे जेणेकरून ₹२,००० चा हप्ता कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय थेट त्यांच्या खात्यात जमा करता येईल.

हेदेखील वाचा : “भारतात इंधन तुटवडा…”, पेट्रोल-डिझेल आणि गॅस पुरवठ्याबाबत केंद्र सरकारची मोठी माहिती, जाणून घ्या नेमकं काय म्हणाले?

Web Title: The 22nd installment of the kisan samman nidhi will be released from guwahati

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 13, 2026 | 07:11 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PM Kisan Samman Nidhi : गुवाहटीतून जारी केला जाणार किसान सम्मान निधीचा 22 वा हफ्ता; लाखो शेतकऱ्यांना होणार फायदा

PM Kisan Samman Nidhi : गुवाहटीतून जारी केला जाणार किसान सम्मान निधीचा 22 वा हफ्ता; लाखो शेतकऱ्यांना होणार फायदा

Mar 13, 2026 | 07:11 AM
Shani Asta 2026: 13 मार्चपासून शनि होणार अस्त, पुढील 35 दिवस या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

Shani Asta 2026: 13 मार्चपासून शनि होणार अस्त, पुढील 35 दिवस या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

Mar 13, 2026 | 07:05 AM
National Jewel Day 2026: केवळ सौंदर्यच नाही तर परंपरा! 13 मार्च ‘नॅशनल ज्वेल डे’ बद्दल तुम्हाला ‘हे’ माहित आहे का?

National Jewel Day 2026: केवळ सौंदर्यच नाही तर परंपरा! 13 मार्च ‘नॅशनल ज्वेल डे’ बद्दल तुम्हाला ‘हे’ माहित आहे का?

Mar 13, 2026 | 06:30 AM
Every Girl Wins: कन्यांचा करा सन्मान, वाढवा देशाची शान! आजच्या खास दिवशी केला जातो मुलींच्या सक्षमीकरणाचा महाजागर

Every Girl Wins: कन्यांचा करा सन्मान, वाढवा देशाची शान! आजच्या खास दिवशी केला जातो मुलींच्या सक्षमीकरणाचा महाजागर

Mar 13, 2026 | 05:30 AM
उन्हात पोटात वाढलेल्या जळजळमुळे आंबट ढेकर येतात? तात्काळ आराम मिळवण्यासाठी करा ‘हे’ घरगुती उपाय

उन्हात पोटात वाढलेल्या जळजळमुळे आंबट ढेकर येतात? तात्काळ आराम मिळवण्यासाठी करा ‘हे’ घरगुती उपाय

Mar 13, 2026 | 05:30 AM
नृत्यांगना म्हणून करायचे आहे करिअर? काय करावे? जाणून घ्या

नृत्यांगना म्हणून करायचे आहे करिअर? काय करावे? जाणून घ्या

Mar 13, 2026 | 04:15 AM
Pune शहरात कमर्शियल गॅसचा पुरवठा बंद; केवळ रूग्णालये अन्…; कोणाला होणार पुरवठा?

Pune शहरात कमर्शियल गॅसचा पुरवठा बंद; केवळ रूग्णालये अन्…; कोणाला होणार पुरवठा?

Mar 13, 2026 | 02:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Mar 12, 2026 | 07:37 PM
Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Mar 12, 2026 | 07:30 PM
Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mar 12, 2026 | 07:22 PM
Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Mar 12, 2026 | 07:11 PM
Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Mar 12, 2026 | 07:04 PM
Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Mar 12, 2026 | 07:00 PM
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM