PM Kisan Samman Nidhi : गुवाहटीतून जारी केला जाणार किसान सम्मान निधीचा 22 वा हफ्ता; लाखो शेतकऱ्यांना होणार फायदा

नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेशी संबंधित शेतकऱ्यांसाठी आजचा दिवस खूप मोठा असणार आहे. कारण आज या योजनेशी संबंधित शेतकऱ्यांना २२ व्या हप्त्याचा लाभ मिळणार आहे. लाखो पात्र शेतकऱ्यांना २२ व्या हप्त्याचा फायदा होईल. तर, जर तुम्हीही या योजनेशी जोडले असाल, तर तुमच्यासाठीही हा एक मोठा दिवस असणार आहे.
पीएम किसान योजनेचा २२ वा हप्ता गुवाहाटी येथून जारी केला जाईल. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज आसाममधील गुवाहाटी येथून २२ वा हप्ता जारी करतील. आतापर्यंत एकूण २१ हप्ते जारी केले गेले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हा 22 वा हप्ता जारी करतील आणि लाखो पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करतील. देशभरातील लाखो शेतकरी पुन्हा एकदा किसान सम्मान योजनेच्या पुढील हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत, पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ₹६,००० ची आर्थिक मदत दिली जाते. हा हप्ता फेब्रुवारीमध्ये जारी होईल का हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
सरकारकडून ₹२००० च्या पुढील हप्त्याच्या तारखेबाबत नवीन माहिती समोर आली आहे. ही रक्कम फेब्रुवारी २०२६ मध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित केली जाईल अशी अपेक्षा आहे. पुढील हप्ता २५ फेब्रुवारी २०२६ नंतर जारी केला जाऊ शकतो अशी चर्चा होती. मात्र, आता हा हफ्ता आज म्हणजेच १३ मार्च रोजी जारी केला जात आहे.
शेतकऱ्यांसाठी ई-केवायसी आवश्यक
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि फसव्या लाभार्थ्यांना दूर करण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी अनिवार्य केले आहे. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांचा पुढील हप्ता मिळण्यास विलंब होऊ शकतो. म्हणून, त्यांचे केवायसी वेळेवर अपडेट करणे अत्यंत महत्वाचे आहे जेणेकरून ₹२,००० चा हप्ता कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय थेट त्यांच्या खात्यात जमा करता येईल.
