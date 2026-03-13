Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Every Girl Wins: कन्यांचा करा सन्मान, वाढवा देशाची शान! आजच्या खास दिवशी केला जातो मुलींच्या सक्षमीकरणाचा महाजागर

Every Girl Wins: मुलींना समान संधी आणि अधिकार देण्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी हा दिवस मुलींना सक्षम बनवण्याचा आणि त्यांना शिक्षण, आरोग्य आणि करिअरमध्ये प्रगती करण्यास प्रेरित करण्याचा भर देतो.

Updated On: Mar 13, 2026 | 05:30 AM
international every girl wins day 13 march importance and significance marathi news

Every Girl Wins: कन्यांचा करा सन्मान, वाढवा देशाची शान! आजच्या खास दिवशी केला जातो मुलींच्या सक्षमीकरणाचा महाजागर ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • सक्षमीकरणाचा उत्सव
  • अडथळ्यांवर मात
  • उज्ज्वल भविष्य

International Every Girl Wins Day : आज १३ मार्च. हा दिवस केवळ कॅलेंडरवरची एक तारीख नाही, तर तो एक संकल्प आहे मुलींच्या अस्मितेचा, त्यांच्या अस्तित्वाचा आणि त्यांच्या अफाट कर्तृत्वाचा. दरवर्षी १३ मार्च रोजी ‘आंतरराष्ट्रीय प्रत्येक मुलगी जिंकते दिवस’ (International Every Girl Wins Day) साजरा केला जातो. हा दिवस साजरा करण्यामागची भूमिका अत्यंत खोल आणि मानवी मूल्यांशी जोडलेली आहे. आजच्या आधुनिक युगातही अनेक ठिकाणी मुलींना दुय्यम वागणूक दिली जाते, त्यांच्या शिक्षणावर गदा आणली जाते आणि त्यांच्या स्वप्नांना पंख फुटण्यापूर्वीच छाटले जाते. अशा पार्श्वभूमीवर हा दिवस एक आशेचा किरण म्हणून समोर येतो.

भेदभावाच्या बेड्यातून स्वातंत्र्याकडे…

जगभरातील कोट्यवधी मुली आजही अशा समाजात राहतात जिथे त्यांना मूलभूत अधिकारांसाठी संघर्ष करावा लागतो. निरक्षरता, बालविवाह, आरोग्य सुविधांचा अभाव आणि कामाच्या ठिकाणी मिळणारी असमान वागणूक हे मुलींच्या प्रगतीमधील मोठे अडथळे आहेत. ‘प्रत्येक मुलगी जिंकते दिवस’ हा केवळ उत्सवाचा भाग नसून तो एक जागर आहे. मुलींना केवळ संधी नको आहेत, तर त्यांना त्यांच्या हक्काचे अवकाश हवे आहे. हा दिवस समाजाला जाणीव करून देतो की, जर आपण मुलींच्या मार्गातील अडथळे दूर केले, तर त्या हिमालय देखील सर करू शकतात.

शिक्षण आणि आर्थिक स्वावलंबन: विजयाची पहिली पायरी

मुलींना सक्षम बनवण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग म्हणजे ‘शिक्षण’. शिक्षण हे असे शस्त्र आहे ज्याने कोणत्याही मुलीचे आयुष्य बदलू शकते. जेव्हा एखादी मुलगी शिकते, तेव्हा ती स्वतःच्या हक्कांप्रती जागरूक होते. आर्थिक स्वावलंबन तिला कोणावरही अवलंबून न राहता स्वतःचे निर्णय घेण्यास प्रवृत्त करते. आज आपण पाहत आहोत की, खेळ असो, अंतराळ संशोधन असो किंवा राजकारण, मुलींनी प्रत्येक क्षेत्रात आपला झेंडा रोवला आहे. हा विजय केवळ त्यांचा वैयक्तिक विजय नसून तो त्या प्रत्येक मुलीचा विजय आहे जिला कधीकाळी ‘तू हे करू शकत नाहीस’ असे सांगण्यात आले होते.

समाजाची जबाबदारी आणि जागतिक एकता

मुलींना सक्षम बनवणे ही केवळ त्यांच्या कुटुंबाची किंवा सरकारची जबाबदारी नाही, तर ती संपूर्ण समाजाची नैतिक जबाबदारी आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय प्रत्येक मुलगी जिंकते दिवस’ हा आपल्याला आठवण करून देतो की, लैंगिक समानता (Gender Equality) ही केवळ कागदावर असून चालणार नाही, तर ती कृतीत उतरली पाहिजे. आरोग्य, पोषण आणि सुरक्षितता या त्रिसूत्रीवर आधारित मुलींचे संगोपन करणे ही काळाची गरज आहे. जेव्हा समाजातील प्रत्येक घटक मुलींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहील, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने ‘प्रत्येक मुलगी जिंकेल’.

निष्कर्ष: एका नव्या युगाची सुरुवात

१३ मार्च हा दिवस आपल्याला एक सकारात्मक संदेश देतो. तो म्हणजे, मुलींच्या स्वप्नांना सीमा नसतात. जर त्यांना योग्य वातावरण आणि पाठबळ मिळाले, तर त्या जगाला बदलण्याची ताकद ठेवतात. आज या निमित्ताने आपण सर्वांनी एक शपथ घेऊया—मुलींचा आदर करण्याचा, त्यांना समान संधी देण्याचा आणि त्यांच्या यशाच्या प्रवासात त्यांचे साथीदार होण्याचा. कारण लक्षात ठेवा, जेव्हा एक मुलगी जिंकते, तेव्हा संपूर्ण जग जिंकते!

 

Published On: Mar 13, 2026 | 05:30 AM

Mar 13, 2026 | 05:30 AM
