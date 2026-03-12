Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

मिरा भाईंदर मेट्रो प्रकल्पातील कंत्राट प्रक्रियेत मोठ्या आर्थिक अनियमिततेचा आरोप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी विधानसभेत केला. जे. कुमार इन्फ्रास्ट्रक्चरने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून सरकारी तिजोरीचे कोट्यवधींचा नुकसान केल्याचा दावा नरेंद्र मेहता यांनी केला आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत राज्य सरकारने उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची घोषणा केली आहे.
मिरा भाईंदर मेट्रो प्रकल्पातील कंत्राट प्रक्रियेत मोठ्या आर्थिक अनियमिततेचा आरोप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी विधानसभेत केला. जे. कुमार इन्फ्रास्ट्रक्चरने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून सरकारी तिजोरीचे कोट्यवधींचा नुकसान केल्याचा दावा नरेंद्र मेहता यांनी केला आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत राज्य सरकारने उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची घोषणा केली आहे.