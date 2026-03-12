Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  • Mumbai 80 Crore In Rent Collected On Land Worth 20 Crore Inquiry Ordered Into Mira Bhayandar Metro Case

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

मिरा भाईंदर मेट्रो प्रकल्पातील कंत्राट प्रक्रियेत मोठ्या आर्थिक अनियमिततेचा आरोप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी विधानसभेत केला. जे. कुमार इन्फ्रास्ट्रक्चरने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून...

Updated On: Mar 12, 2026 | 03:50 PM

मिरा भाईंदर मेट्रो प्रकल्पातील कंत्राट प्रक्रियेत मोठ्या आर्थिक अनियमिततेचा आरोप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी विधानसभेत केला. जे. कुमार इन्फ्रास्ट्रक्चरने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून सरकारी तिजोरीचे कोट्यवधींचा नुकसान केल्याचा दावा नरेंद्र मेहता यांनी केला आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत राज्य सरकारने उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची घोषणा केली आहे.

Published On: Mar 12, 2026 | 03:50 PM

Mar 12, 2026 | 03:50 PM
