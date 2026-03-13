Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Sour Belching Due To Increased Inflammation In The Stomach In The Sun Do These Home Remedies To Get Immediate Relief

उन्हात पोटात वाढलेल्या जळजळमुळे आंबट ढेकर येतात? तात्काळ आराम मिळवण्यासाठी करा ‘हे’ घरगुती उपाय

उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये पोटात वाढलेली जळजळ कमी करण्यासाठी थंड पेयांचे आणि आयुर्वेदिक पदार्थांचे सेवन करावे. या पदार्थांच्या सेवनामुळे शरीराला खूप जास्त फायदे होतात आणि पचनक्रिया सुधारते.

Updated On: Mar 13, 2026 | 05:30 AM
पोटात जळजळ वाढण्याची कारणे?
उन्हाळ्यात शरीराची काळजी कशा प्रकारे घ्यावी?
पित्त नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उपाय?

उन्हाळा सुरुवात झाल्यानंतर मानवी शरीरात असंख्य बदल जाणवू लागतात. शरीरात होणाऱ्या या बदलांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही. उन्हाचा पारा वाढल्यामुळे शरीरात पाण्याची कमतरता निर्माण होते. शरीरातील पाण्याची पातळी कमी झाल्यानंतर थकवा, अशक्तपणा वाढतो आणि आरोग्य बिघडून जाते. या दिवसांमध्ये खूप जास्त घाम येणे. डिहायड्रेशन, पाण्याची कमतरता, अचानक चक्कर येणे, उन्हामुळे पोटात जळजळ होणे यांसारख्या बऱ्याच समस्या उद्भवू लागतात. पोटात जळजळ वाढल्यानंतर अस्वस्थपणा वाढू लागतो आणि ऍसिडिटीचे प्रमाण वाढते. शरीरात वाढलेल्या ऍसिडिटीमुळे डोकेदुखी, मळमळ, अपचन तर काहीवेळा उलट्या सुद्धा होतात. खाल्लेले अन्नपदार्थ व्यवस्थित पचन न झाल्यामुळे ते पोटाच्या विरुद्ध दिशेला येतात, ज्यामुळे अन्ननलिकेमध्ये पित्त वाढते.(फोटो सौजन्य – istock)

वाढता उच्च रक्तदाब Kidney करून टाकेल कायमची निकामी! विषारी घटक नैसर्गिकरित्या फिल्टर करण्यासाठी करा ‘हे’ सोपे उपाय

उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये तिखट आणि अतिमसालेदार पदार्थ खाल्ल्यामुळे पोटात जळजळ होते. तिखट पदार्थ लवकर पचन होत नाहीत. त्यामुळे उन्हाळ्यात चिकन, मटण आणि अतितिखट पदार्थांचे अजिबात सेवन करू नका. हे पदार्थ शरीराला हानी पोहचवतात. छातीत किंवा पोटात वाढलेल्या जळजळमुळे कोणतेही पदार्थ खाण्याची अजिबात इच्छा होत नाही. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला पोटात वाढलेली जळजळ कमी करण्यासाठी कोणत्या पदार्थांचे सेवन करावे, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. हे पदार्थ खाल्ल्यामुळे पोटातील जळजळ कमी होते आणि अपचनाच्या समस्येपासून आराम मिळतो. चला तर जाणून घेऊया.

आयुर्वेदानुसार, पोट आणि छातीमध्ये वाढलेली जळजळ कमी करण्यासाठी शतावरी, शंख भस्म आणि ज्येष्ठमध इत्यादी पदार्थांचे सेवन करावे. याशिवाय संतुलित अन्नपदार्थांच्या सेवनामुळे पोटातील अग्नी शांत होते. शरीरात वाढलेल्या पित्तामुळे पोटात जळजळ, आंबट ढेकर, डोकं जड वाटणे किंवा डोळ्यांमध्ये जळजळ इत्यादी अनेक लक्षणे दिसू लागतात. पोटात वाढलेली जळजळ कमी करण्यासाठी थंड पदार्थांचे आणि पेयांचे सेवन करावे. यामुळे शरीरात वाढलेली उष्णता कमी होण्यास मदत होते.

रात्रीच्या वेळी उशिरा जेवण, कोणत्याही वेळ तिखट तेलकट पदार्थ खाणे, तळलेले पदार्थ खाणे, जास्त चहा किंवा कॉफी पिणे, जास्त स्ट्रेस आणि जास्त वेळ उपाशीपोटी राहिल्यामुळे पोटात पित्त वाढते. शरीरात वाढलेले पित्त कमी करण्यासाठी शतावरी आणि शंखभस्मचे एकत्र सेवन करावे. यामुळे पोटात थंडावा येतो आणि शांत वाटते. तसेच पोटात वाढलेली जळजळ कमी करण्यासाठी तुम्ही ज्येष्ठमध आणि खडी साखर एकत्र मिक्स करून खाऊ शकता. यामुळे पोटातील उष्णता शांत होऊन घशा जवळील जळजळ थांबेल.

पोटात वाढलेल्या गॅसमुळे आतडयांना हानी पोहचते? मग स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचा करा वापर, तात्काळ मिळेल आराम

पित्ताच्या त्रासापासून कायमची सुटका मिळवण्यासाठी संध्याकाळी ७ वाजण्याच्या आतमध्ये जेवण करावे. जेवण आणि झोपण्याच्या आधी ३ तासांपेक्षा जास्त अंतर असावे. यामुळे खाल्लेले अन्नपदार्थ सहज पचन होते. सतत आंबट ढेकर येत असतील तर पोटाला थंडावा देण्यासाठी सहज पचन होणाऱ्या पदार्थांचे सेवन करावे. या पदार्थांच्या सेवनामुळे पचनक्रिया निरोगी आणि सुरळीत राहते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ऍसिडिटीची मुख्य लक्षणे कोणती?

    Ans: छाती आणि पोटात जळजळ, अस्वस्थता आणि वारंवार ढेकर येणे.

  • Que: ऍसिडिटीवर त्वरित घरगुती उपाय काय आहेत?

    Ans: एक ग्लास थंड दूध प्यायल्याने जळजळ कमी होते, जेवणानंतर बडीशेप चावल्याने पचन सुधारते.

  • Que: कोणते पदार्थ टाळावेत?

    Ans: जास्त मसालेदार आणि तेलकट अन्न, लिंबूवर्गीय फळे

Mar 13, 2026 | 05:30 AM

उन्हात पोटात वाढलेल्या जळजळमुळे आंबट ढेकर येतात? तात्काळ आराम मिळवण्यासाठी करा 'हे' घरगुती उपाय

