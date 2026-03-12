Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Mumbai Slab Of Chandresh Accord Building In Silver Park Area Collapses

Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

मिरा रोडच्या सिल्वर पार्क परिसरातील चंद्रेश अकॉर्ड या जर्जर इमारतीचा स्लॅब कोसळून एक व्यक्ती गंभीर जखमी झाला.

Mar 12, 2026 | 07:22 PM

मिरा रोडच्या सिल्वर पार्क परिसरातील चंद्रेश अकॉर्ड या जर्जर इमारतीचा स्लॅब कोसळून एक व्यक्ती गंभीर जखमी झाला. जखमीला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. इमारतीच्या पुनर्विकास प्रक्रियेत अडथळे येत असल्याचा आरोप करत संतप्त रहिवाशांनी रजिस्ट्रार कार्यालयावर मोर्चा काढत प्रशासनाविरोधात नाराजी व्यक्त केली. नागरिकांनी तातडीने पुनर्विकासाला मंजुरी देण्याची मागणी केली.

Mar 12, 2026 | 07:22 PM

