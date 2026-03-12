Opposition Protests LPG Shortage : विरोधकांनी संसदेत मांडली चूल! गॅस तुटवड्यावरुन सरकारवर आगपाखड

संसदेच्या सुरुवातीला विरोधकांनी इंधन टंचाईवरुन पायऱ्यांवर जोरदार आंदोलन केले. या आंदोलनामध्ये लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी देखील सहभागी झाले होते. राहुल गांधींच्या नेतृत्वामध्ये झालेल्या या आंदोलनामध्ये मोदी सरकारविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.
इराण-इस्रायल-अमेरिका संघर्षांमुळे भारतातील ८५-९०% एलपीजी आयात थांबल्याने एलपीजी विलंब झाल्याचे सरकारच्या गैरव्यवस्थापनाला जबाबदार धरले. पंतप्रधान मोदींनी तामिळनाडूतील रॅलीतून शांततेचे आवाहन केले, दोन दिवसांत विविध पुरवठा आणि वितरणाचे आश्वासन दिले, तर घरांना प्राधान्य देणाऱ्या आपत्कालीन रिफायनरी ऑर्डरद्वारे उत्पादन १०% वाढवले आहे. मात्र विरोधकांनी हे पुरेसे नसून युद्धकाळामध्ये भारताची झालेली ससेहोलपट असल्याची टीका केली.
देशभर में LPG की किल्लत से जनता परेशान है, लेकिन नरेंद्र मोदी जिम्मेदारी निभाने के समय फिर से गायब हैं। आज नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi के साथ कांग्रेस के सांसदों ने संसद परिसर में जनता के दर्द को आवाज दी और मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। LPG संकट को… pic.twitter.com/L1drgzi5pu — Congress (@INCIndia) March 12, 2026
तसेच देशाच्या परराष्ट्र धोरण अयशस्वी ठरली असून याचा फटका सामान्य कुटुंबांना बसला असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. या आंदोलनावेळी राहुल गांधींनी संसदेतील पंतप्रधान मोदींच्या अनुपस्थितीची खिल्ली उडवली, अदानी फसवणुकीच्या आरोपांशी आणि एपस्टाईन फाइलच्या उल्लेखांशी त्याचा संबंध जोडला. एपस्टाईन फाइल्स प्रकरणामुळे आणि अमेरिकेतील अदानी प्रकरणामुळे पंतप्रधान घाबरले आहेत असा आरोप गांधी यांनी केला. संसदेत त्यांच्या आणि प्रियांका गांधी वाड्रा यांच्यासह अनेक विरोधी खासदारांनी निदर्शने करताना आरोप केले आहेत.
राहुल गांधी पुढे म्हणाले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशवासियांना म्हणत आहेत की घाबरुन जाऊ नका पण स्वतः अनेक गोष्टींमुळे घाबरुन गेले आहेत. ते एपस्टाईनमुळे घाबरले आहेत, अदानी प्रकरणामुळे घाबरले आहेत, ते सभागृहात येऊ शकत नाहीत.” “तुम्ही काल पाहिले की पंतप्रधानांची खुर्ची रिकामी होती. म्हणून, ते देशाला घाबरू नका असे सांगत आहेत परंतु ते स्वतः घाबरले आहेत,” असा टोला राहुल गांधींनी पंतप्रधान मोदींना लगावला आहे.