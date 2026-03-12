Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Opposition Protests Lpg Shortage In Parliament Amid Middle East Tensions

Opposition Protests LPG Shortage : विरोधकांनी संसदेत मांडली चूल! गॅस तुटवड्यावरुन सरकारवर आगपाखड

आखाती देशांमध्ये सुरु असलेल्या युद्धामुळे भारतामध्ये एलपीजी गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. याविरोधात विरोधकांनी संसदेच्या पायऱ्यांवर आंदोलन केले.

Updated On: Mar 12, 2026 | 12:54 PM
गॅस तुटवड्यामुळे विरोधकांचे संसदेच्या पायऱ्यांवर आंदोलन केले (फोटो - एक्स)

  • विरोधकांचे संसदेच्या पायऱ्यांवर आंदोलन
  • आखाती देशातील युद्धामुळे भारतामध्ये परिणाम
  • गॅस तुटवड्यावरुन राहुल गांधींचे आंदोलन
Opposition Protests LPG Shortage : नवी दिल्ली : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सुरु झाला आहे. यंदाचे अधिवेशन हे आखाती देशांमधील युद्धामुळे (Iran-Israel War) भारतामध्ये निर्माण झालेल्या इंधन टंचाईवरुन गाजले आहे. विरोधकांनी यावरुन सत्ताधाऱ्यांना जोरदार धारेवर धरले आहे. तसेच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) यांच्याविरोधात देखील अविश्वास ठराव मांडण्यात आला आहे. या मुद्द्यावरुन संसदेतील वातावरण तापले आहे.

संसदेच्या सुरुवातीला विरोधकांनी इंधन टंचाईवरुन पायऱ्यांवर जोरदार आंदोलन केले. या आंदोलनामध्ये लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी देखील सहभागी झाले होते. राहुल गांधींच्या नेतृत्वामध्ये झालेल्या या आंदोलनामध्ये मोदी सरकारविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.

हे देखील वाचा : “त्यांना 20 वर्षापासून मारण्याचा प्रयत्न…; फारुख अब्दुल्लांवर हल्ला करणाऱ्याचे धक्कादायक विधान

इराण-इस्रायल-अमेरिका संघर्षांमुळे भारतातील ८५-९०% एलपीजी आयात थांबल्याने एलपीजी विलंब झाल्याचे सरकारच्या गैरव्यवस्थापनाला जबाबदार धरले. पंतप्रधान मोदींनी तामिळनाडूतील रॅलीतून शांततेचे आवाहन केले, दोन दिवसांत विविध पुरवठा आणि वितरणाचे आश्वासन दिले, तर घरांना प्राधान्य देणाऱ्या आपत्कालीन रिफायनरी ऑर्डरद्वारे उत्पादन १०% वाढवले आहे. मात्र विरोधकांनी हे पुरेसे नसून युद्धकाळामध्ये भारताची झालेली ससेहोलपट असल्याची टीका केली.


तसेच देशाच्या परराष्ट्र धोरण अयशस्वी ठरली असून याचा फटका सामान्य कुटुंबांना बसला असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. या आंदोलनावेळी राहुल गांधींनी संसदेतील पंतप्रधान मोदींच्या अनुपस्थितीची खिल्ली उडवली, अदानी फसवणुकीच्या आरोपांशी आणि एपस्टाईन फाइलच्या उल्लेखांशी त्याचा संबंध जोडला. एपस्टाईन फाइल्स प्रकरणामुळे आणि अमेरिकेतील अदानी प्रकरणामुळे पंतप्रधान घाबरले आहेत असा आरोप गांधी यांनी केला. संसदेत त्यांच्या आणि प्रियांका गांधी वाड्रा यांच्यासह अनेक विरोधी खासदारांनी निदर्शने करताना आरोप केले आहेत.

हे देखील वाचा : स्टेशनांवरून वडा-समोसा होणार गायब! एलपीजीच्या तुटवड्याचा परिणाम; शिवडी आणि कुर्ल्यातील क्लाऊड किचन बंद

राहुल गांधी पुढे म्हणाले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशवासियांना म्हणत आहेत की घाबरुन जाऊ नका पण स्वतः अनेक गोष्टींमुळे घाबरुन गेले आहेत. ते एपस्टाईनमुळे घाबरले आहेत, अदानी प्रकरणामुळे घाबरले आहेत, ते सभागृहात येऊ शकत नाहीत.” “तुम्ही काल पाहिले की पंतप्रधानांची खुर्ची रिकामी होती. म्हणून, ते देशाला घाबरू नका असे सांगत आहेत परंतु ते स्वतः घाबरले आहेत,” असा टोला राहुल गांधींनी पंतप्रधान मोदींना लगावला आहे.

Published On: Mar 12, 2026 | 12:54 PM

