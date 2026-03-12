Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Panvel News Congress March In Panvel Against Gas Price Hike Strong Slogans Raised Against The Government

Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

गॅस दरवाढीच्या निषेधार्थ पनवेलमध्ये काँग्रेस पक्षाच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला.

Mar 12, 2026 | 07:04 PM

गॅस दरवाढीच्या निषेधार्थ पनवेलमध्ये काँग्रेस पक्षाच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला. प्रतीकात्मक गॅस सिलेंडरची अंत्ययात्रा काढत आंदोलकांनी केंद्र आणि राज्य सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. शहर जिल्हाध्यक्ष सुदाम पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या या मोर्चात अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक सहभागी झाले होते.

Mar 12, 2026 | 07:04 PM

Mar 12, 2026 | 07:04 PM
