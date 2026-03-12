Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरवाढीच्या निषेधार्थ नालासोपारा येथे काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरिक, महिला तसेच लहान व्यावसायिकांवर आर्थिक ताण वाढत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. केंद्र सरकारने तात्काळ गॅस दरवाढ मागे घ्यावी, अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
