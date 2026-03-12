Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरवाढीच्या निषेधार्थ नालासोपारा येथे काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले.

Updated On: Mar 12, 2026 | 07:11 PM

घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरवाढीच्या निषेधार्थ नालासोपारा येथे काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरिक, महिला तसेच लहान व्यावसायिकांवर आर्थिक ताण वाढत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. केंद्र सरकारने तात्काळ गॅस दरवाढ मागे घ्यावी, अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

Published On: Mar 12, 2026 | 07:11 PM

Mar 12, 2026 | 07:11 PM
Mar 12, 2026 | 07:07 PM
Mar 12, 2026 | 07:06 PM
Mar 12, 2026 | 07:04 PM
Mar 12, 2026 | 07:00 PM
Mar 12, 2026 | 06:52 PM
Mar 12, 2026 | 06:49 PM

Mar 12, 2026 | 03:50 PM
Mar 12, 2026 | 03:46 PM
Mar 12, 2026 | 03:43 PM
Mar 11, 2026 | 03:49 PM
Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Mar 10, 2026 | 10:58 PM