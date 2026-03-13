Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

National Jewel Day 2026: केवळ सौंदर्यच नाही तर परंपरा! 13 मार्च ‘नॅशनल ज्वेल डे’ बद्दल तुम्हाला ‘हे’ माहित आहे का?

National Jewel Day 2026 : 13 मार्च हा भारतातील एक खास दिवस आहे. दागिन्यांचे सौंदर्य, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व जपण्यासाठी दरवर्षी 13 मार्च रोजी राष्ट्रीय रत्न दिन साजरा केला जातो.

Updated On: Mar 13, 2026 | 06:30 AM
national jewel day 13 march significance history indian jewelry tradition marathi

National Jewel Day 2026: केवळ सौंदर्यच नाही तर परंपरा! 13 मार्च 'नॅशनल ज्वेल डे' बद्दल तुम्हाला हे माहित आहे का? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • सांस्कृतिक वारसा
  • भावनिक मूल्य
  • जागरूकता

National Jewel Day 2026 : भारतात दागिने हा शब्द उच्चारला की डोळ्यासमोर येते ती शाही थाटाची सोन्या-चांदीची आभूषणे, हिऱ्यांची झळाळी आणि रत्नांचे इंद्रधनुषी रंग. दरवर्षी १३ मार्च रोजी आपण ‘राष्ट्रीय रत्न दिन’ (National Jewel Day) साजरा करतो. हा दिवस म्हणजे मानवी संस्कृतीतील त्या कलेचा सन्मान आहे, जिने शतकानुशतके आपल्याला सौंदर्याने मोहून टाकले आहे.

दागिने: सौंदर्यापलीकडचा प्रवास

दागिने हे केवळ शरीराची शोभा वाढवण्यासाठी नसतात. भारतीय संस्कृतीत दागिन्यांना ‘स्त्रीधन’ मानले जाते. जन्म असो, लग्न असो किंवा एखादा सण, प्रत्येक शुभ प्रसंगी सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांची खरेदी केली जाते. पण या भौतिक मूल्यापलीकडे एक मोठे भावनिक मूल्य दडलेले असते. आपल्या आजीने जपून ठेवलेली ती सोन्याची अंगठी किंवा आईने लग्नात दिलेला तो मोत्यांचा हार, यात केवळ धातू नसतो तर पूर्वजांचे प्रेम आणि आशीर्वाद असतात. पिढ्यानपिढ्या हस्तांतरित होणारे हे दागिने आपल्या कुटुंबाचा जिवंत इतिहास असतात.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iron Beam: इस्रायलचं अजेय ‘ब्रह्मास्त्र’ पडलं थंड; सर्वात महागड्या लेझर सिस्टीमचा हिजबुल्लाहच्या ड्रोन आर्मीने उडवला धुव्वा

रत्नांचे शास्त्र आणि महत्त्व

हिरे, मोती, माणिक, पाचू आणि नीलम यांसारख्या मौल्यवान रत्नांनी मानवी जीवनावर नेहमीच मोहिनी घातली आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार प्रत्येक रत्नाचा मानवी नशिबावर प्रभाव पडतो, असे मानले जाते. ‘राष्ट्रीय रत्न दिन’ आपल्याला या नैसर्गिक सौंदर्याची आणि ते घडवणाऱ्या कुशल कारागिरांची ओळख करून देतो. एका ओबडधोबड दगडातून लख्ख चमकणारे रत्न घडवणे, ही एक महान कला आहे. या दिवशी आपण भारतीय सुवर्णकारांच्या त्या कलेचा गौरव करतो, ज्यांनी भारतीय दागिन्यांना जागतिक स्तरावर ओळख मिळवून दिली आहे.

हा दिवस कसा साजरा करावा?

राष्ट्रीय रत्न दिन साजरा करण्याच्या अनेक पद्धती आहेत. अनेक जण या दिवशी आपल्याकडे असलेल्या जुन्या दागिन्यांची स्वच्छता करतात, त्यांची निगा कशी राखायची हे शिकतात. काही लोक या दिवशी गुंतवणुकीसाठी सोन्याचे नाणे किंवा एखादे छोटे रत्न खरेदी करणे शुभ मानतात. सोशल मीडियाच्या काळात लोक आपले आवडते दागिने परिधान करून #NationalJewelDay या हॅशटॅगसह फोटो शेअर करतात. मुख्य म्हणजे, आपल्या वारसाहक्काने मिळालेल्या दागिन्यांमागील कथा आपल्या नवीन पिढीला सांगणे, हा या दिवसाचा खरा उद्देश आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Fuel Crisis: 30 दिवस तेल पुरवठा बंद! होर्मुझमध्ये इराणची प्रलयकारी सापळ्यांची उभारणी; अमेरिकन नौदलाचा ‘एस्कॉर्ट’ प्लॅन फेल

गुंतवणूक आणि सुरक्षा

आजच्या काळात दागिने ही केवळ हौस उरली नसून ती एक सुरक्षित गुंतवणूक (Asset) झाली आहे. सोन्या-चांदीचे भाव गगनाला भिडत असताना, दागिन्यांची गुणवत्ता ओळखणे महत्त्वाचे आहे. हॉलमार्किंग आणि रत्नांची शुद्धता तपासण्याचे प्रमाणपत्र (Certification) याबद्दल आजच्या दिवशी जनजागृती केली जाते. आपल्या कष्टाच्या पैशातून घेतलेले हे ‘रत्न’ खरोखर मौल्यवान आहे की नाही, हे तपासणे हा देखील या दिनाचा एक भाग आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: राष्ट्रीय रत्न दिन कधी साजरा केला जातो?

    Ans: दरवर्षी १३ मार्च रोजी दागिन्यांचे आणि रत्नांचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी 'राष्ट्रीय रत्न दिन' साजरा केला जातो.

  • Que: या दिवसाचे मुख्य महत्त्व काय आहे?

    Ans: दागिन्यांची कारागिरी, ऐतिहासिक वारसा आणि रत्नांच्या सौंदर्याची प्रशंसा करणे हे या दिवसाचे मुख्य महत्त्व आहे.

  • Que: दागिन्यांची निगा कशी राखावी?

    Ans: दागिने नेहमी मऊ कपड्यात किंवा वेगळ्या बॉक्समध्ये ठेवावेत आणि वेळोवेळी तज्ज्ञ सोनाराकडून त्यांची तपासणी करून घ्यावी.

Web Title: National jewel day 13 march significance history indian jewelry tradition marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 13, 2026 | 06:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Every Girl Wins: कन्यांचा करा सन्मान, वाढवा देशाची शान! आजच्या खास दिवशी केला जातो मुलींच्या सक्षमीकरणाचा महाजागर
1

Every Girl Wins: कन्यांचा करा सन्मान, वाढवा देशाची शान! आजच्या खास दिवशी केला जातो मुलींच्या सक्षमीकरणाचा महाजागर

Dandi March Day: मिठाचा कायदा आणि त्यांची जिद्द; 12 मार्चला ‘त्या’ दिवसाने बदललं भारताचं नशीब, वाचा बापूंचा ‘तो’ धगधगता संघर्ष
2

Dandi March Day: मिठाचा कायदा आणि त्यांची जिद्द; 12 मार्चला ‘त्या’ दिवसाने बदललं भारताचं नशीब, वाचा बापूंचा ‘तो’ धगधगता संघर्ष

Working Moms Day: मल्टिटास्किंगची राणी! घरासोबतच ऑफिस सावरणारी ‘सुपरमॉम’; आज आहे तिचा ‘हा’ खास दिवस
3

Working Moms Day: मल्टिटास्किंगची राणी! घरासोबतच ऑफिस सावरणारी ‘सुपरमॉम’; आज आहे तिचा ‘हा’ खास दिवस

National Dream Day: स्वप्नांना द्या सत्याचे पंख! जाणून घ्या ‘हा’ खास दिवस तुम्हाला कसा देतोय आयुष्यात पुढे जाण्याची प्रेरणा?
4

National Dream Day: स्वप्नांना द्या सत्याचे पंख! जाणून घ्या ‘हा’ खास दिवस तुम्हाला कसा देतोय आयुष्यात पुढे जाण्याची प्रेरणा?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
National Jewel Day 2026: केवळ सौंदर्यच नाही तर परंपरा! 13 मार्च ‘नॅशनल ज्वेल डे’ बद्दल तुम्हाला ‘हे’ माहित आहे का?

National Jewel Day 2026: केवळ सौंदर्यच नाही तर परंपरा! 13 मार्च ‘नॅशनल ज्वेल डे’ बद्दल तुम्हाला ‘हे’ माहित आहे का?

Mar 13, 2026 | 06:30 AM
उन्हात पोटात वाढलेल्या जळजळमुळे आंबट ढेकर येतात? तात्काळ आराम मिळवण्यासाठी करा ‘हे’ घरगुती उपाय

उन्हात पोटात वाढलेल्या जळजळमुळे आंबट ढेकर येतात? तात्काळ आराम मिळवण्यासाठी करा ‘हे’ घरगुती उपाय

Mar 13, 2026 | 05:30 AM
नृत्यांगना म्हणून करायचे आहे करिअर? काय करावे? जाणून घ्या

नृत्यांगना म्हणून करायचे आहे करिअर? काय करावे? जाणून घ्या

Mar 13, 2026 | 04:15 AM
Pune शहरात कमर्शियल गॅसचा पुरवठा बंद; केवळ रूग्णालये अन्…; कोणाला होणार पुरवठा?

Pune शहरात कमर्शियल गॅसचा पुरवठा बंद; केवळ रूग्णालये अन्…; कोणाला होणार पुरवठा?

Mar 13, 2026 | 02:35 AM
स्वयंपाकघर सध्या अडचणींच्या भोवऱ्यात? LPG चा तुटवडा अन् उद्योगधंद्यावरही परिणाम

स्वयंपाकघर सध्या अडचणींच्या भोवऱ्यात? LPG चा तुटवडा अन् उद्योगधंद्यावरही परिणाम

Mar 13, 2026 | 01:10 AM
५६ इंचाच्या छातीचा व्यक्ती अच्छे दिनचे स्वप्न दाखवून सत्तेवर, पण…; हर्षवर्धन सपकाळांची टीका

५६ इंचाच्या छातीचा व्यक्ती अच्छे दिनचे स्वप्न दाखवून सत्तेवर, पण…; हर्षवर्धन सपकाळांची टीका

Mar 13, 2026 | 12:30 AM
‘होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद राहणार, प्रत्येक रक्ताच्या थेंबाचा…”, इराणच्या नव्या सर्वोच्च नेत्याचा अमेरिका-इस्रायलला घातक इशारा

‘होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद राहणार, प्रत्येक रक्ताच्या थेंबाचा…”, इराणच्या नव्या सर्वोच्च नेत्याचा अमेरिका-इस्रायलला घातक इशारा

Mar 12, 2026 | 09:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Mar 12, 2026 | 07:37 PM
Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Mar 12, 2026 | 07:30 PM
Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mar 12, 2026 | 07:22 PM
Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Mar 12, 2026 | 07:11 PM
Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Mar 12, 2026 | 07:04 PM
Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Mar 12, 2026 | 07:00 PM
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM