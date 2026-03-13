Shani Asta 2026: 13 मार्चपासून शनि होणार अस्त, पुढील 35 दिवस या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

वैदिक ज्योतिषशास्त्रात, शनि ग्रहाला कर्म आणि न्यायाची देवता मानले जाते. ज्यावेळी शनि आपली स्थिती बदलतो किंवा मावळतो तेव्हा त्याचा परिणाम अनेक राशींच्या जीवनावर होऊ शकतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, शुक्रवार, 13 मार्च रोजी शनि मीन राशीत अस्त होईल आणि अंदाजे 35 दिवस म्हणजे 17 एप्रिलपर्यंत या स्थितीत राहील. हा काळ काही राशीच्या लोकांसाठी आव्हानात्मक असू शकतो. तूळ, मकर आणि कुंभ राशींना या काळात विशेषतः जास्त काळजी घेण्याची गरज आहे. शनिच्या अस्त होण्यामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे, ते जाणून घ्या
तूळ राशीत शनि हा उच्च मानला जातो, म्हणून तूळ राशीच्या लोकांवर त्याचा प्रभाव विशेषतः स्पष्ट असतो. जेव्हा शनि मावळतो तेव्हा काही नकारात्मक परिणाम देखील दिसून येतात. या काळात खर्च अचानक वाढू शकतो, ज्यामुळे आर्थिक संतुलन बिघडू शकते. या काळात पैशांच्या व्यवहारात काळजी घेणे आवश्यक आहे. याशिवाय, लोकांशी बोलताना शब्द काळजीपूर्वक निवडले वापरावेत, अन्यथा गैरसमज होऊ शकतात. शनिवारी मोहरीचे तेल दान करणे या काळात फायदेशीर मानले जाते.
मकर राशीवर शनिचे राज्य आहे, त्यामुळे शनिच्या अस्ताचा परिणाम या राशीवर अधिक जाणवू शकतो. या काळात, आत्मविश्वास कमी होऊ शकतो आणि तुम्हाला काम करण्याची इच्छा कमी वाटू शकते. जर कोणत्याही प्रकारचा कायदेशीर खटला चालू असेल तर त्यात विलंब होऊ शकतो किंवा समस्या वाढू शकतात. आर्थिक बाबींमध्येही सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे, म्हणून पैसे उधार घेणे किंवा देणे टाळणे चांगले. नोकरी शोधणाऱ्यांना जास्त मेहनत करावी लागू शकते. या काळात हनुमान चालीसा पठण करणे शुभ मानले जाते.
शनि हा कुंभ राशीचा स्वामी आहे, त्यामुळे शनिच्या अस्ताचा परिणाम या राशीच्या लोकांवर देखील होऊ शकतो. करिअर आणि व्यवसायातील निर्णय काळजीपूर्वक घ्यावे लागतील. घाईघाईने घेतलेले निर्णय अडचणीत येऊ शकतात. या काळात तुमचे वर्तन थोडे कठोर असू शकते, ज्यामुळे नातेसंबंधांवर परिणाम होऊ शकतो. आर्थिक बाबतीत निष्काळजीपणा केल्यास नुकसान होऊ शकते. प्रेम आणि वैवाहिक जीवनात किरकोळ समस्या उद्भवू शकतात. अशा परिस्थितीत काळ्या कुत्र्याला भाकरी खाऊ घालणे शुभ मानले जाते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार जेव्हा शनि सूर्याच्या खूप जवळ येतो तेव्हा त्याचा प्रभाव कमी झाल्यासारखा मानला जातो. या अवस्थेला शनि अस्त किंवा शनि अस्तंगत असे म्हणतात
Ans: ज्योतिषानुसार शनि अस्त काळात काही राशीच्या लोकांना नोकरी, व्यवसाय, आर्थिक व्यवहार किंवा आरोग्याच्या बाबतीत अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे निर्णय घेताना अधिक सावध राहण्याचा सल्ला दिला जातो.
Ans: शनि अस्ताच्या वेळी तूळ, मकर आणि कुंभ राशीच्या लोकांनी सावध राहावे