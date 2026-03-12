Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

अहिल्यानगरमधील राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्राजक्त तनपुरे यांच्या भाजप प्रवेशाच्या चर्चांना वेग आला आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष सुजय विखे पाटील यांनी पक्षात प्रवेश आणि उमेदवारीचा निर्णय हा मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्षांच्या अधिकारात असल्याचे स्पष्ट केले. भाजप हा ग्राऊंड रिपोर्ट आणि सर्व्हेच्या आधारे निर्णय घेणारा पक्ष असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
